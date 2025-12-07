До трьох зросла кількість жертв російських обстрілів на Харківщині
Кількість загиблих у Харківській області внаслідок російських атак у неділю зросла до трьох, поранення отримали десятеро людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора, оприлюдненому у Telegram.
За даними слідства, протягом дня російські війська завдали серію ударів по населених пунктах регіону, застосовуючи авіабомби, ракети та FPV-дрони.
Удари по Куп’янському, Ізюмському та Богодухівському районах
Один із найтяжчих епізодів стався у селі Подоли Куп’янського району, де під час авіаудару загинула 70-річна жінка. Ще одна постраждала, 68-річна місцева мешканка, зазнала поранень. Пошкоджено приватні будинки.
У Куп’янськ-Вузловому загинула 68-річна жінка, а 69-річного чоловіка госпіталізували. Також зафіксовано руйнування житлової інфраструктури.
У Боровій Ізюмського району внаслідок удару FPV-дрона поранено чоловіка 68 років. У селі Івашки Богодухівського району від обстрілів постраждав багатоквартирний будинок.
Ракетна атака по Старому Салтіву та розслідування воєнних злочинів
Ракетного удару зазнало й селище Старий Салтів Чугуївського району. Загинув чоловік, ще семеро мирних жителів отримали поранення.
Усі ці епізоди правоохоронці кваліфікують як воєнні злочини.
"Прокурори документують кожен факт обстрілів та пошкоджень цивільної інфраструктури для подальшої відповідальності винних", — зазначили в Офісі генерального прокурора.
Під процесуальним керівництвом окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
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