Нидерланды подняли истребители из-за неизвестного беспилотника

Нидерланды подняли в небо два истребителя F-35 после сообщения об обнаружении неизвестного беспилотника в воздушном пространстве страны.

При этом в Минобороны Нидерландов подчеркнули, что этот объект не представлял непосредственной угрозы, сообщило NOS.

Дрон без идентификации

При вхождении в небо Нидерландов беспилотник не вышел на связь с диспетчерской службой и не передавал сигнал транспондера. В Министерстве обороны подчеркнули, что авиационное движение не пострадало и мер по ограничению полетов не потребовалось.

Представители ведомства заявили, что беспилотник проигнорировал все каналы идентификации, но после короткого преследования он сам покинул воздушное пространство страны.

Активизация системы быстрого реагирования

Истребители F-35 были задействованы в рамках системы быстрого реагирования QRA — механизма, который активируется в случае входа неизвестных летательных аппаратов в воздушное пространство без идентификации. Голландские самолеты дежурят в режиме полной готовности 24/7 и могут взлетать "за считанные минуты".

После установления отсутствия угрозы пилоты вернулись на авиабазу Волкель.

Российские беспилотники над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя беспилотники и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Нидерланды закупят 100 радаров для обнаружения БПЛА

Между тем Министерство обороны Нидерландов объявило о приобретении новых систем раннего предупреждения для обнаружения приближения беспилотников.

Речь идет о 100 радарах раннего предупреждения, изготовленных нидерландской компанией Robin Radar. Системы способны различать дроны, птиц и другие движущиеся объекты, что позволяет более эффективно реагировать на угрозы с воздуха.

Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют инвестировать до 3 млрд евро в системы борьбы с беспилотниками в ответ на рост количества инцидентов в Европе. Новые радарные комплексы являются частью масштабной программы усиления безопасности в Европе.

