РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9357 посетителей онлайн
Новости Провокации РФ в Европе
898 12

Нидерланды подняли истребители из-за неизвестного беспилотника

Истребитель НАТО: патрулирование воздушного пространства Нидерландов из-за дронов

Нидерланды подняли в небо два истребителя F-35 после сообщения об обнаружении неизвестного беспилотника в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на нидерландскую государственную телерадиокомпанию.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

При этом в Минобороны Нидерландов подчеркнули, что этот объект не представлял непосредственной угрозы, сообщило NOS.

Дрон без идентификации

При вхождении в небо Нидерландов беспилотник не вышел на связь с диспетчерской службой и не передавал сигнал транспондера. В Министерстве обороны подчеркнули, что авиационное движение не пострадало и мер по ограничению полетов не потребовалось.

Представители ведомства заявили, что беспилотник проигнорировал все каналы идентификации, но после короткого преследования он сам покинул воздушное пространство страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нидерланды взяли под охрану логистический центр НАТО в Польше, который координирует военную поддержку Украины

Активизация системы быстрого реагирования

Истребители F-35 были задействованы в рамках системы быстрого реагирования QRA — механизма, который активируется в случае входа неизвестных летательных аппаратов в воздушное пространство без идентификации. Голландские самолеты дежурят в режиме полной готовности 24/7 и могут взлетать "за считанные минуты".

После установления отсутствия угрозы пилоты вернулись на авиабазу Волкель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нидерланды выделяют 35 млн евро на зимнюю поддержку ВСУ

Российские беспилотники над Европой 

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя беспилотники и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Читайте также: Заявления Путина о готовности воевать с Европой следует воспринимать серьезно, - МИД Нидерландов

Нидерланды закупят 100 радаров для обнаружения БПЛА

Между тем Министерство обороны Нидерландов объявило о приобретении новых систем раннего предупреждения для обнаружения приближения беспилотников.

Речь идет о 100 радарах раннего предупреждения, изготовленных нидерландской компанией Robin Radar. Системы способны различать дроны, птиц и другие движущиеся объекты, что позволяет более эффективно реагировать на угрозы с воздуха. 

Читайте также: Усиление НАТО: в Польшу перебросили германские истребители и военных

Автор: 

Нидерланды (1682) россия (98281) дроны (5683) истребитель (67)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ипать, сидят фсбшники в Нидерландах и чисто по приколу запускают эти грёбаные беспилотники. А страна должна миллионы тратить на поднятие самолётов. Мой вам друзья планокуры совет, который дороже денег. Ловите этих пи4даров кацапских и сразу расстреливайте. Дешевле будет! Не благодарите..
показать весь комментарий
08.12.2025 00:51 Ответить
+3
Дуже зручне формулювання - "невідомий безпілотник". Походу Європа з позиції страуса виходити не збирається. Чекає мабуть балістику на свої голови. Що ж, дочекається
показать весь комментарий
08.12.2025 05:43 Ответить
+1
.....може їм підсказати звідки цей "невідомий"?

Пацани...РІЛІ. Поки існує РФ вас будуть тероризувати. Вернути 2013 рік так само неможливо як Вернути Путіна в живіт його матері
показать весь комментарий
08.12.2025 00:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.....може їм підсказати звідки цей "невідомий"?

Пацани...РІЛІ. Поки існує РФ вас будуть тероризувати. Вернути 2013 рік так само неможливо як Вернути Путіна в живіт його матері
показать весь комментарий
08.12.2025 00:40 Ответить
Его мать - самка шакала и сдохла давно.
показать весь комментарий
08.12.2025 00:52 Ответить
Ипать, сидят фсбшники в Нидерландах и чисто по приколу запускают эти грёбаные беспилотники. А страна должна миллионы тратить на поднятие самолётов. Мой вам друзья планокуры совет, который дороже денег. Ловите этих пи4даров кацапских и сразу расстреливайте. Дешевле будет! Не благодарите..
показать весь комментарий
08.12.2025 00:51 Ответить
Невідомий ? теж менi бiном Ньютона
показать весь комментарий
08.12.2025 00:54 Ответить
цей об'єкт не становив безпосередньої загрози
показать весь комментарий
08.12.2025 01:08 Ответить
главно дєло шоб F-35 випадково не зіштовхнувся з "мавіком".
показать весь комментарий
08.12.2025 04:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sog5DR97Fsg Це було ЖОРСТКО! Ван Ланскот розніс Європу | Цей виступ став вірусним
показать весь комментарий
08.12.2025 05:06 Ответить
Дуже зручне формулювання - "невідомий безпілотник". Походу Європа з позиції страуса виходити не збирається. Чекає мабуть балістику на свої голови. Що ж, дочекається
показать весь комментарий
08.12.2025 05:43 Ответить
Чего вы все от них хотите. Все что могут они уже делают. Это как просить старую больную женщину напасть на бандита.
показать весь комментарий
08.12.2025 06:48 Ответить
Сци-ку-ни!
показать весь комментарий
08.12.2025 07:24 Ответить
Кувалдой по мухе. Интересно на сколько еще их хватит летать ф35 за бпла
показать весь комментарий
08.12.2025 08:24 Ответить
 
 