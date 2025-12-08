Нідерланди підняли винищувачі через невідомий безпілотник

Нідерланди піднімали у небо два винищувачі F-35 після повідомлення про виявлення невідомого безпілотника у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на нідерландську державну телерадіокомпанію.

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При цьому в Міноборони Нідерландів наголосили, що цей об'єкт не становив безпосередньої загрози, повідомило NOS.

Дрон без ідентифікації

Під час входження в небо Нідерландів безпілотник не вийшов на зв’язок із диспетчерською службою та не передавав сигнал транспондера. У Міністерстві оборони наголосили, що авіаційний рух не постраждав і заходів з обмеження польотів не знадобилося.

Представники відомства заявили, що безпілотник проігнорував усі канали ідентифікації, але після короткого переслідування він сам покинув повітряний простір країни.

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Активізація системи швидкого реагування

Винищувачі F-35 були залучені в рамках системи швидкого реагування QRA — механізму, що активується у разі входження невідомих літальних апаратів у повітряний простір без ідентифікації. Голландські літаки чергують у режимі повної готовності 24/7 та можуть злітати "за лічені хвилини".

Після встановлення відсутності загрози пілоти повернулися на авіабазу Волкель.

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Російські безпілотники над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи безпілотники та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

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Нідерланди закуплять 100 радарів для виявлення БпЛА

Тим часом Міністерство оборони Нідерландів оголосило про придбання нових систем раннього попередження для виявлення наближення безпілотників.

Йдеться про 100 радарів раннього попередження, виготовлених нідерландською компанією Robin Radar. Системи здатні розрізняти дрони, птахів та інші рухомі об’єкти, що дозволяє більш ефективно реагувати на загрози з повітря.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди планують інвестувати до 3 млрд євро у системи боротьби з безпілотниками у відповідь на зростання кількості інцидентів у Європі. Нові радарні комплекси є частиною масштабної програми посилення безпеки в Європі.

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