Дроны "Шершней Довбуша" сорвали бронетанковый прорыв россиян в тумане под Покровском. ВИДЕО

В Покровском секторе российские подразделения пытаются использовать густой туман для скрытого продвижения тяжелой бронетехники и создания тактического преимущества на направлении. Именно в таких условиях противник попытался провести механизированный накат с использованием бронированной техники.

Ударные дроны включаются в бой

Как сообщает Цензор.НЕТ, для отражения этой атаки на позицию вышло подразделение БПЛА "Шершни Довбуша". Операторы дронов обнаружили перемещение российской колонны и начали серию атак по бронетехнике, несмотря на ограниченную видимость и сложные погодные условия.

Остановка механизированной колонны

Точные удары украинских операторов сорвали попытку прорыва. Пораженная российская техника остановила движение колонны, что фактически сорвало план противника по продвижению на этом участке фронта.

"Россияне под прикрытием густого тумана начали полноценно использовать свою тяжелую бронированную технику в Покровске. Один из таких наездов механизированной колонны отражают операторы дронов подразделения БПЛа "Шершни Довбуша" 68-й егерской бригады", - говорится в комментарии к видео с фрагментами боя.

