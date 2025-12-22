Россияне имеют в Купянске до 200 бойцов, - Трегубов

Сейчас в Купянске находятся до 200 российских оккупантов.

Об этом заявил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, сейчас в Купянске около 100 человек, возможно больше, но точно меньше 200.

Трегубов также прокомментировал заявления россиян о якобы оккупации города. Такие информационные атаки были и раньше.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Купянск, Северск, Покровск, Запорожье | Юрий Бутусов. ВИДЕО

"Такое действительно было, я даже конкретное число назову - 15 ноября. Вот там действительно были сбросы флагов с дронов", - пояснил он.

Сейчас оккупанты пытаются деблокировать Купянск, однако им это не удается.

"Замысел у них такой есть, попытки такие у них есть, просто на данный момент они безуспешны", - добавил он.

Читайте: Оккупанты в Купянске в строгом окружении, - Трегубов

Что предшествовало?

Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.

В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Бригада НГУ "Хартия" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.

Смотрите также: В Купянске рашисты прячутся в многоэтажках, - "Хартия". ВИДЕО