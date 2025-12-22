Россияне имеют в Купянске до 200 бойцов, - Трегубов
Сейчас в Купянске находятся до 200 российских оккупантов.
Об этом заявил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, сейчас в Купянске около 100 человек, возможно больше, но точно меньше 200.
Трегубов также прокомментировал заявления россиян о якобы оккупации города. Такие информационные атаки были и раньше.
"Такое действительно было, я даже конкретное число назову - 15 ноября. Вот там действительно были сбросы флагов с дронов", - пояснил он.
Сейчас оккупанты пытаются деблокировать Купянск, однако им это не удается.
"Замысел у них такой есть, попытки такие у них есть, просто на данный момент они безуспешны", - добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
- 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
- В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
- Бригада НГУ "Хартия" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.
Топ комментарии
+7 Vasya #607130
показать весь комментарий22.12.2025 16:27 Ответить Ссылка
+3 Luk Viktor
показать весь комментарий22.12.2025 16:44 Ответить Ссылка
+2 Дужан Міхал
показать весь комментарий22.12.2025 17:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча кадирівців там помічено не було....