Новости Бои на Купянском направлении
Россияне имеют в Купянске до 200 бойцов, - Трегубов

Что происходит в Купянске и сколько россиян там находится?

Сейчас в Купянске находятся до 200 российских оккупантов. 

Об этом заявил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, сейчас в Купянске около 100 человек, возможно больше, но точно меньше 200.

Трегубов также прокомментировал заявления россиян о якобы оккупации города. Такие информационные атаки были и раньше.

"Такое действительно было, я даже конкретное число назову - 15 ноября. Вот там действительно были сбросы флагов с дронов", - пояснил он.

Сейчас оккупанты пытаются деблокировать Купянск, однако им это не удается.

"Замысел у них такой есть, попытки такие у них есть, просто на данный момент они безуспешны", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
  • 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
  • В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
  • Бригада НГУ "Хартия" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.

боевые действия (5339) Харьковская область (2063) Купянский район (584) Купянск (889)
+7
200 бійців було як 2 місяці тому теж..що це за термінатори чи спартанці там? 2000 кожну добу ліквідовують а там 200 як було так і зостається...або хтось киздить.
22.12.2025 16:27 Ответить
+3
а можливо вони там розмножуються?
Хоча кадирівців там помічено не було....
22.12.2025 16:44 Ответить
+2
Кадирівці ними гидують. Тим тільки овечку чи ішака подавай. Перебірливі.
22.12.2025 17:27 Ответить
"Росіяни мають у Куп'янську до 200 бійців, - Трегубов..." - бійців чи 3.14дерів? Трегубов ! Уточни....
22.12.2025 16:25 Ответить
Начебто вони були на північних околицях Куп'янська. А після оточення 200 свинособак контролюють центр? А ВСУ намагаються інфільтруватися туди? Тепер хто проводить ударно-пошукові дії? ВСУ або кацапи? Я заплутався.
22.12.2025 16:27 Ответить
Зробіть їм димовуху - викурюйте нах з підвалів - сомніваюсь шо в них є противогази
22.12.2025 16:27 Ответить
200 бійців було як 2 місяці тому теж..що це за термінатори чи спартанці там? 2000 кожну добу ліквідовують а там 200 як було так і зостається...або хтось киздить.
22.12.2025 16:27 Ответить
Вовчанський агрегатний згадайте.
22.12.2025 16:39 Ответить
а можливо вони там розмножуються?
Хоча кадирівців там помічено не було....
22.12.2025 16:44 Ответить
Кадирівці ними гидують. Тим тільки овечку чи ішака подавай. Перебірливі.
22.12.2025 17:27 Ответить
по підвалам сидять разом з місцевими цивільними. Сидіти будуть довго, поки є харчі і вода. Потім будуть вештатись по руїнам у цивільному, до поки не попадуть у полон або не будуть застрелені знервованим бійцем ЗСУ. Ніхто там особливо по руїнам їх винищувати не буде, це тільки у кіно показують нєв'******* рексів у military operations in built-up areas, а насправді війна виглядає зовсім по іншому.
22.12.2025 16:54 Ответить
Хтось вірить в ці окуєнні історії ?
22.12.2025 16:45 Ответить
Купянськ це пункт постійної утилізації кацапні. Одних знищують інші підходять на знищення. Як на фарш в мясорубку. Так і має бути. У нас така місія - утилізація кацапні. Робота важка, неприємна, але дуже і дуже потрібна для нас і людства в цілому. Головне це не брати в полон молодих, тобто гвалтівників здатних до розмноження.
22.12.2025 17:10 Ответить
 
 