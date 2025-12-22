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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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Росіяни мають у Куп’янську до 200 бійців, - Трегубов

Що відбувається у Куп’янську та скільки росіян там перебуває?

Наразі у Куп'янську перебувають до 200 російських окупантів. 

Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, наразі у Куп'янську близько 100 осіб, можливо більше, але точно менше 200.

Трегубов також прокоментував заяви росіян про нібито окупацію міста. Такі інформаційні атаки були й раніше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Куп’янськ, Сіверськ, Покровськ, Запоріжжя | Юрій Бутусов. ВIДЕО

"Таке справді було, я навіть конкретне число назву - 15 листопада. Ось там були справді скиди прапорів з дронів", - пояснив він.

Зараз окупанти намагаються деблокувати Куп'янськ, проте це їм не вдається.

"Задум у них такий є, спроби такі в них є, просто станом на зараз вони безуспішні", - додав він.

Читайте: Окупанти в Куп’янську у суворому оточенні, - Трегубов

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
  • Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасимова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
  • Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
  • 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
  • Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
  • Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.

Також дивіться: У Куп’янську рашисти ховаються в багатоповерхівках, - "Хартія". ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (6083) Харківська область (2959) Куп’янський район (765) Куп’янськ (1125)
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Топ коментарі
+10
200 бійців було як 2 місяці тому теж..що це за термінатори чи спартанці там? 2000 кожну добу ліквідовують а там 200 як було так і зостається...або хтось киздить.
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22.12.2025 16:27 Відповісти
+4
Кадирівці ними гидують. Тим тільки овечку чи ішака подавай. Перебірливі.
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22.12.2025 17:27 Відповісти
+3
а можливо вони там розмножуються?
Хоча кадирівців там помічено не було....
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22.12.2025 16:44 Відповісти

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