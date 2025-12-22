Росіяни мають у Куп’янську до 200 бійців, - Трегубов
Наразі у Куп'янську перебувають до 200 російських окупантів.
Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, наразі у Куп'янську близько 100 осіб, можливо більше, але точно менше 200.
Трегубов також прокоментував заяви росіян про нібито окупацію міста. Такі інформаційні атаки були й раніше.
"Таке справді було, я навіть конкретне число назву - 15 листопада. Ось там були справді скиди прапорів з дронів", - пояснив він.
Зараз окупанти намагаються деблокувати Куп'янськ, проте це їм не вдається.
"Задум у них такий є, спроби такі в них є, просто станом на зараз вони безуспішні", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
- Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасимова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
- Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
- 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
- Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
- Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча кадирівців там помічено не було....