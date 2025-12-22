Росіяни мають у Куп’янську до 200 бійців, - Трегубов

Наразі у Куп'янську перебувають до 200 російських окупантів.

Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, наразі у Куп'янську близько 100 осіб, можливо більше, але точно менше 200.

Трегубов також прокоментував заяви росіян про нібито окупацію міста. Такі інформаційні атаки були й раніше.

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"Таке справді було, я навіть конкретне число назву - 15 листопада. Ось там були справді скиди прапорів з дронів", - пояснив він.

Зараз окупанти намагаються деблокувати Куп'янськ, проте це їм не вдається.

"Задум у них такий є, спроби такі в них є, просто станом на зараз вони безуспішні", - додав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасимова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.

Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.

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