Враг атаковал объекты добычи и ТЭЦ Группы "Нафтогаз"

Войска РФ в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру. Били "шахедами" по объектам добычи и ТЭЦ Группы "Нафтогаз".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группы.

Детали атаки

Очевидно, что эти атаки синхронизируются с похолоданием - враг пытается воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Сергей Корецкий.

Группа Нафтогаз действует в соответствии с утвержденными протоколами безопасности. Приоритет - безопасность людей и стабильность работы газовой системы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших. Также отмечалось, что есть попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО. Сейчас треть Киева без теплоснабжения, на левом берегу — экстренные отключения света.

По данным Минэнерго, в настоящее время продолжается массированный удар РФ по энергетике: есть отключение электроэнергии в Киеве и двух областях. Как сообщил Владимир Зеленский, РФ нанесла 40 ракетных ударов и 500 ударов дронами, основная цель - Киев.

