Враг атаковал объекты добычи и ТЭЦ Группы "Нафтогаз"

удар по газовой инфраструктуре

Войска РФ в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру. Били "шахедами" по объектам добычи и ТЭЦ Группы "Нафтогаз".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группы.

Детали атаки

Очевидно, что эти атаки синхронизируются с похолоданием - враг пытается воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Сергей Корецкий.

Группа Нафтогаз действует в соответствии с утвержденными протоколами безопасности. Приоритет - безопасность людей и стабильность работы газовой системы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших. Также отмечалось, что есть попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО. Сейчас треть Киева без теплоснабжения, на левом берегу — экстренные отключения света.

По данным Минэнерго, в настоящее время продолжается массированный удар РФ по энергетике: есть отключение электроэнергии в Киеве и двух областях. Как сообщил Владимир Зеленский, РФ нанесла 40 ракетных ударов и 500 ударов дронами, основная цель - Киев.

"3-х рівневий захист" - десь і колись я читав в новинах...
27.12.2025 16:27 Ответить
А де дрони перехоплювачі і мобільні групи? В кішені юзіка? В кішені міндіча ********? В кішені цукермана? В кішені резнікова?.........і ще в дох...я кішенях зелених потвор?
27.12.2025 16:37 Ответить
розові фламінги з міндічами в теплих краях.
27.12.2025 16:54 Ответить
А де тут гомосєки (інакше я їх і не назву) які постійно на цьому сайті верещали що ми не б'ємо по моцкві і рашистських ТЕС щоб рашисти не били по наших газорозподільних станціях? Ну от ви діждалися, коли рашисти зайнялись нашою ГТС, поки ви смоктали у ***** і надіялись що він вас помилує. Продовжуйте в тому ж дусі без ескалацій поки вас баранів не будуть в концтабори і в печі заганяти. Скільки ж дебілів в цій країні
27.12.2025 16:59 Ответить
>Скільки ж дебілів в цій країні

я таких хохлятиною називаю, наче живуть в Україні, може навіть батьки - українці, а вийшло аморфне щось, яке готове сісти на пляшку, лише щоб задовольнити хазяїна.
27.12.2025 17:47 Ответить
 
 