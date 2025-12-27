Ворог атакував об’єкти видобутку і ТЕЦ Групи "Нафтогаз"

Війська РФ вчергове атакували газову та енергетичну інфраструктуру. Били "шахедами" по об’єктах видобутку і ТЕЦ Групи "Нафтогаз".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр групи.

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Деталі атаки

Очевидно, що ці атаки синхронізуються з похолоданням - ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Група Нафтогаз діє відповідно до затверджених протоколів безпеки. Пріоритет — безпека людей і стабільність роботи газової системи.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих. Також зазначалося, що є влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО. Наразі третина Києва без теплопостачання, на лівому березі - екстрені відключення світла.

За даними Міненерго, наразі триває масований удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та двох областях. Як повідомив Володимир Зеленський, РФ ударила 40 ракетами та 500 дронами, основна ціль - Київ.

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