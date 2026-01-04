РУС
На понедельник готовится заседание правительства, изменения должны продолжаться, - Зеленский

На 5 января готовится очередное заседание украинского правительства.

На понедельник, 5 января, готовится заседание Кабинета Министров Украины.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Готовится заседание Кабмина

"Говорил сегодня с премьер-министром Украины Юлией Свириденко – на завтра готовится заседание Кабинета Министров Украины. Важно, чтобы изменения продолжались", - рассказал глава государства.

Работа в сфере безопасности

"Сегодня же подробно работали в сфере безопасности. Государственная пограничная служба Украины будет меняться, и мы обсудили с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко соответствующие направления изменений. Продолжим завтра", - сказал президент.

  • Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы Государственной пограничной службы Украины.

Какие кадровые изменения предшествовали?

Зеленский Владимир (23280) Кабмин (14181) Свириденко Юлия (337)
+14
04.01.2026 21:18 Ответить
+11
ЗЄ не президент, а фалоімітатор.

Зміни у нього продовжуються... 😁 Тому, що антикори, яких він намагався знищити, таки примудрилися взяти за дупу найближче оточення ЗЄ.

От от зустрічайте - потужний реформатор ЗЄ. 🤣
04.01.2026 21:11 Ответить
+8
Коли не знаєш що робити імітуй бурхливу діяльність.
04.01.2026 21:15 Ответить
ЗЄ не президент, а фалоімітатор.

Зміни у нього продовжуються... 😁 Тому, що антикори, яких він намагався знищити, таки примудрилися взяти за дупу найближче оточення ЗЄ.

От от зустрічайте - потужний реформатор ЗЄ. 🤣
04.01.2026 21:11 Ответить
анусоімітатор!
04.01.2026 21:15 Ответить
Людина-сфінктр. 😁 Скоро на ваших екранах.

А я все думаю, що у ЗЄ з голосом. А то не голос.
04.01.2026 21:20 Ответить
КабМіндічі, давляться від сміху з деркачем і сівковичем, від «мудрого» члєнограя!!
04.01.2026 21:45 Ответить
Знову ,,Ліжка" туди сюди Тягатимуть...
04.01.2026 21:14 Ответить
"Дєвочєк" треба міняти, а не ліжка з кутка в куток переставляти...
04.01.2026 21:15 Ответить
Там дуже обмежене коло "девочєк".

Нормальні вже на гарматний постріл до цього гною не підходять, а більша частина "своїх" вже така розйобана, що вже і не висунеш.
04.01.2026 21:24 Ответить
👍 100% включно з головною девочкою 🤡...
04.01.2026 21:37 Ответить
Коли не знаєш що робити імітуй бурхливу діяльність.
04.01.2026 21:15 Ответить
Ішака давним-давно треба міняти!
04.01.2026 21:16 Ответить
Освєжевать, так би мовити...
чи Освєжить ?

як правильно буде ?

.
04.01.2026 21:18 Ответить
втручання в справи Уряду -
узурпація влади та перевищення повноважень.

ЗЄля, юрист ти наш, це яка стаття ?

.
04.01.2026 21:17 Ответить
Вообще-то у нас парламентско-президентская республика и правительством управляет парламент. Как и решает кто должен быть министром или премьером.
04.01.2026 21:17 Ответить
Воно не в курсі.
04.01.2026 21:26 Ответить
Клоун перекваліфіковується в жонгльора.
04.01.2026 21:18 Ответить
04.01.2026 21:18 Ответить
всі забули, що у Шмигаля в Європі є ще брат-близнюк Мішель.

.
04.01.2026 21:20 Ответить
В яблучко! 😂👏👏👏👏👍
04.01.2026 22:23 Ответить
04.01.2026 21:19 Ответить
04.01.2026 21:19 Ответить
Уряд Єрмаківстко Татарівського МАРОДЕРНОГО періоду РИГОЗЄлЄні

Де там подальші вкиди плівок НАБУ ?

Енерогмністрів МІНДІЧГЕЙТУ аборутвали з кабміну Єрмакостюардеси , Шмигаля полвернули -РУЛЄВОЙ ФАВАРІТ буратінки ЄРМАК на удальнкє працює.
Про це теж у СУПЕР аналізі на ДТ
04.01.2026 21:25 Ответить
https://zn.ua/ukr/POLITICS/nastupnik-abo-nejtralizatsija-navishcho-prezident-priznachiv-budanova-kerivnikom-opu.html

й голосуємо наприкінці - навіщо вовці буданов в ОПУ ?
04.01.2026 21:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6XLfZrmB-7s https://www.youtube.com/watch?v=6XLfZrmB-Навіщо Зеленський тасує кадри ❓ До чого готується влада ❓ Чи змінять Малюка на посаді глави СБУ ❓

Цинічна Політка Ігор Рейтерович -свіжак
04.01.2026 21:55 Ответить
Ліжка переставляє,а не людей міняє.Раніше було "5-6 потужних менеджерів,тепер 3-4 і ті по колу.
04.01.2026 21:26 Ответить
1. ВАЖЛИВО!!! Історія з ліжком з Малюком у структурі силового блоку влади РИГОЗЄмародерів буде визначальним критерієм якості генерала Буданова в новому амплуа.
2. А де НАБУ з плівками на Алі -Бабу з Татаровим?
04.01.2026 21:36 Ответить
Шоу повинно продовжуватись? Чи не так, курдупель? Разом з єрмаком довгими зимовими вечорами придумуєте собі нові забавки...
04.01.2026 21:28 Ответить
Ліжки з понеділка гучніше будуть кататися?
04.01.2026 21:29 Ответить
04.01.2026 21:30 Ответить
Шмигаля пустили по кругу...
04.01.2026 21:35 Ответить
Зміни то добре, головне що начасі! .Може, у такому запалі ще й Конституцію перепише? Гуляти так гуляти. )
04.01.2026 21:39 Ответить
изменения- это кргда шидовский кагал будет в крематории гореть заживо
04.01.2026 21:40 Ответить
Нещасним Шмигалем будуть послідовно затикати всі дірки. Вершиною кар'єри цього діяча буде посада керівника одного з києвських жеків.
04.01.2026 21:42 Ответить
Імітація бурхливої діяльності (ІБД) - це поведінка, коли людина створює ілюзію продуктивної роботи, роблячи вигляд, що вона дуже зайнята, хоча насправді не виконує важливих завдань чи не досягає реальних результатів, щоб справити враження активності й уникнути відповідальності. Це може проявлятися в постійних нарадах без рішень, перекладанні відповідальності, «термінових» дзвінках та іншому показовому неробстві, часто як спосіб втечі від справжніх, але складних проблем чи емоцій.
04.01.2026 21:42 Ответить
малюка хоче зняти бо відмовився виконувати укази незаконні під дудку шпіона путіна єрмака
04.01.2026 21:47 Ответить
Все міняється, окрім невеликих пенсій, коли ви вже нажретеся?
04.01.2026 21:52 Ответить
Зміни заради змін при нулю позитивного результату, ознака якоїсь патологічної активності, може вже час звернутися до доктора Коморовського?
04.01.2026 22:07 Ответить
Есть ещё лохи,которые думают,что про них заботятся?
04.01.2026 22:16 Ответить
Я думаю в кінці кінців, на шмигаль повісять всіх козлів коли буде сипатися це зелене опг.
04.01.2026 22:19 Ответить
 
 