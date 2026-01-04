На понедельник готовится заседание правительства, изменения должны продолжаться, - Зеленский

На понедельник, 5 января, готовится заседание Кабинета Министров Украины.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Готовится заседание Кабмина

"Говорил сегодня с премьер-министром Украины Юлией Свириденко – на завтра готовится заседание Кабинета Министров Украины. Важно, чтобы изменения продолжались", - рассказал глава государства.

Читайте также: Дейнеко назначается советником главы МВД и после реабилитации возглавит боевое подразделение ГПСУ, - Клименко

Работа в сфере безопасности

"Сегодня же подробно работали в сфере безопасности. Государственная пограничная служба Украины будет меняться, и мы обсудили с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко соответствующие направления изменений. Продолжим завтра", - сказал президент.

Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы Государственной пограничной службы Украины.

Какие кадровые изменения предшествовали?

Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.

Читайте также: Зеленский провел собеседования с кандидатами на должности руководителей госадминистраций пяти областей