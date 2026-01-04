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Новини Кадрові зміни
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На понеділок готується засідання уряду, зміни мають продовжуватись, - Зеленський

На 5 січня готується чергове засідання українського уряду.

На понеділок, 5 січня, готується засідання Кабінету Міністрів України.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Готується засідання Кабміну

"Говорив сьогодні з Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко – на завтра готується засідання Кабінету Міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувались", - розповів глава держави.

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Робота на безпековому напрямку

"Сьогодні ж детально працювали на безпековому напрямку. Державна прикордонна служба України буде змінюватись, і ми обговорили з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком відповідні напрямки змін. Продовжимо завтра", - сказав президент.

  • Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної прикордонної служби України.

Які кадрові зміни передували?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28388) Кабмін (14321) Свириденко Юлія (997)
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Топ коментарі
+21
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04.01.2026 21:18 Відповісти
+18
ЗЄ не президент, а фалоімітатор.

Зміни у нього продовжуються... 😁 Тому, що антикори, яких він намагався знищити, таки примудрилися взяти за дупу найближче оточення ЗЄ.

От от зустрічайте - потужний реформатор ЗЄ. 🤣
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04.01.2026 21:11 Відповісти
+15
Вообще-то у нас парламентско-президентская республика и правительством управляет парламент. Как и решает кто должен быть министром или премьером.
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04.01.2026 21:17 Відповісти

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