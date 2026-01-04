На понеділок готується засідання уряду, зміни мають продовжуватись, - Зеленський

На понеділок, 5 січня, готується засідання Кабінету Міністрів України.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Готується засідання Кабміну

"Говорив сьогодні з Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко – на завтра готується засідання Кабінету Міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувались", - розповів глава держави.

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Робота на безпековому напрямку

"Сьогодні ж детально працювали на безпековому напрямку. Державна прикордонна служба України буде змінюватись, і ми обговорили з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком відповідні напрямки змін. Продовжимо завтра", - сказав президент.

Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної прикордонної служби України.

Які кадрові зміни передували?

Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.

Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.

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