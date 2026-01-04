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На понеділок готується засідання уряду, зміни мають продовжуватись, - Зеленський
На понеділок, 5 січня, готується засідання Кабінету Міністрів України.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Готується засідання Кабміну
"Говорив сьогодні з Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко – на завтра готується засідання Кабінету Міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувались", - розповів глава держави.
Робота на безпековому напрямку
"Сьогодні ж детально працювали на безпековому напрямку. Державна прикордонна служба України буде змінюватись, і ми обговорили з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком відповідні напрямки змін. Продовжимо завтра", - сказав президент.
- Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної прикордонної служби України.
Які кадрові зміни передували?
- Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
- Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.
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Зміни у нього продовжуються... 😁 Тому, що антикори, яких він намагався знищити, таки примудрилися взяти за дупу найближче оточення ЗЄ.
От от зустрічайте - потужний реформатор ЗЄ. 🤣