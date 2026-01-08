РУС
Удар РФ по инфраструктуре: на Запорожье восстановили электроснабжение

Запорожский регион вернулся к свету после ночной атаки дронов

После массированной атаки дронов на энергетическую инфраструктуру Запорожская область осталась без света. Работы по восстановлению критической инфраструктуры завершены менее чем за 7 часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

"Вчера около 22:00 в результате массированной дроновой атаки врага на энергетическую инфраструктуру был полностью обесточен Запорожский регион. Восстановительные работы начались незамедлительно и продолжались всю ночь. В первую очередь восстанавливали объекты критической инфраструктуры – в частности, тепло- и водоснабжение... По состоянию на 05:00 утра – менее чем за 7 часов – работы завершены, электроснабжение жителей Запорожской области и областного центра восстановлено", – сказал он.

В то же время в "Запорожьеоблэнерго" отметили, что после ночных обстрелов в энергосистеме области сохраняется сложная ситуация, и во избежание повторных массовых отключений электроэнергии призвали ограничить использование мощных электроприборов.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ремонтные работы на Днепропетровщине и Запорожье после атаки РФ продолжаются

Запорожская область (3958) инфраструктура (272)
Молодці. У Дніпрі - глухо! Зате новаплитка на всіх тротуарах...
08.01.2026 09:50 Ответить
Як мешканець Запоріжжя - ДЯКУЮ!!!
