Удар РФ по инфраструктуре: на Запорожье восстановили электроснабжение

После массированной атаки дронов на энергетическую инфраструктуру Запорожская область осталась без света. Работы по восстановлению критической инфраструктуры завершены менее чем за 7 часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вчера около 22:00 в результате массированной дроновой атаки врага на энергетическую инфраструктуру был полностью обесточен Запорожский регион. Восстановительные работы начались незамедлительно и продолжались всю ночь. В первую очередь восстанавливали объекты критической инфраструктуры – в частности, тепло- и водоснабжение... По состоянию на 05:00 утра – менее чем за 7 часов – работы завершены, электроснабжение жителей Запорожской области и областного центра восстановлено", – сказал он.

В то же время в "Запорожьеоблэнерго" отметили, что после ночных обстрелов в энергосистеме области сохраняется сложная ситуация, и во избежание повторных массовых отключений электроэнергии призвали ограничить использование мощных электроприборов.

Что предшествовало?

Вечером 7 января россияне атаковали Днепропетровскую область. Из-за масштабного отключения электроэнергии после вражеской атаки в школах Днепра приняли решение продлить каникулы еще на двое суток.

ПВО сбила над Днепропетровской областью 31 дрон. В результате атаки повреждена инфраструктура.

На Запорожье после атаки рашистов посоветовали гражданам ограничить пользование мобильной связью.

Впоследствии стало известно, что в обесточенном Запорожье постепенно восстанавливается водоснабжение. Котельные работают в штатном режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ремонтные работы на Днепропетровщине и Запорожье после атаки РФ продолжаются