Удар РФ по інфраструктурі: на Запоріжжі відновили електропостачання

Після масованої атаки дронів на енергетичну інфраструктуру Запорізька область залишалася без світла. Роботи з відновлення критичної інфраструктури завершено за менше ніж 7 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

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"Вчора близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон. Відновлювальні роботи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об’єкти критичної інфраструктури – зокрема, тепло- й водопостачання… Станом на 05:00 ранку – менш як за 7 годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено", – сказав він.

Водночас у "Запоріжжяобленерго" зауважили, що після нічних обстрілів в енергосистемі області зберігається складна ситуація, і для уникнення повторних масових знеструмлень закликали обмежити користування потужними електроприладами.

Що передувало?

Ввечері 7 січня росіяни атакували Дніпропетровську область. Через масштабне знеструмлення після ворожої атаки у школах Дніпра ухвалили рішення продовжити канікули ще на дві доби.

ППО збила над Дніпропетровщиною 31 дрон. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.

У Запоріжжі після атаки рашистів порадили громадянам обмежити користування мобільним зв'язком.

Згодом стало відомо, що у знеструмленому Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання. Котельні працюють у штатному режимі.

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