УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12246 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
881 10

Удар РФ по інфраструктурі: на Запоріжжі відновили електропостачання

Атака на Запоріжжя

Після масованої атаки дронів на енергетичну інфраструктуру Запорізька область залишалася без світла. Роботи з відновлення критичної інфраструктури завершено за менше ніж 7 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Вчора близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон. Відновлювальні роботи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об’єкти критичної інфраструктури – зокрема, тепло- й водопостачання… Станом на 05:00 ранку – менш як за 7 годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено", – сказав він.

Водночас у "Запоріжжяобленерго" зауважили, що після нічних обстрілів в енергосистемі області зберігається складна ситуація, і для уникнення повторних масових знеструмлень закликали обмежити користування потужними електроприладами.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ремонтні роботи на Дніпропетровщині та Запоріжжі після атаки РФ тривають

Автор: 

Запорізька область (5131) інфраструктура (613)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Як мешканець Запоріжжя - ДЯКУЮ!!!
показати весь коментар
08.01.2026 09:55 Відповісти
+3
Молодці. У Дніпрі - глухо! Зате новаплитка на всіх тротуарах...
показати весь коментар
08.01.2026 09:50 Відповісти
+2
Прилетіло декілька дронів і вимкнули світлдо відразу в двох областях. Смішно стало жити 73%, не те що при Порошенку? Он наєм розповідав про трьохрівневий захист об'єктів енергосистеми і вкрав на цьому до 9 мілшьярдів. Наріфд йому повірив, бо звик жити телевізором. Як виявилося нічого не побудовано, грошгі вкрали і нікого не посадили. Бо хто буде садити оточення президента, яке носило йому бабло?
Повторно виділили ще до 10 мільярдів за захисні споруди партнери. Але і тут знайшлися спритні хлопці із ізраїльськими паспортами, друзі і бізнес-партнери Зеленського - Міндіч і Цукерман, всі мільярди вивезли за кордон в супроводі прикордонників, СБУ і розвідки, які мали б служити не їм, а народу, залишивши україхнців і голими і босими. А найкращий президент Зеленський. Так їм сказали на марафоні і в це нарді повірив, а то б Порошенко, здав би їх пуйлу за години і нарід в це тупо вірить!!! Телевізор - сила, особливо для тих, в кого відсутнеі мізки!!!
показати весь коментар
08.01.2026 10:46 Відповісти

Завантаження...

 
 