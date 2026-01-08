Удар РФ по інфраструктурі: на Запоріжжі відновили електропостачання
Після масованої атаки дронів на енергетичну інфраструктуру Запорізька область залишалася без світла. Роботи з відновлення критичної інфраструктури завершено за менше ніж 7 годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.
"Вчора близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон. Відновлювальні роботи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об’єкти критичної інфраструктури – зокрема, тепло- й водопостачання… Станом на 05:00 ранку – менш як за 7 годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено", – сказав він.
Водночас у "Запоріжжяобленерго" зауважили, що після нічних обстрілів в енергосистемі області зберігається складна ситуація, і для уникнення повторних масових знеструмлень закликали обмежити користування потужними електроприладами.
Що передувало?
- Ввечері 7 січня росіяни атакували Дніпропетровську область. Через масштабне знеструмлення після ворожої атаки у школах Дніпра ухвалили рішення продовжити канікули ще на дві доби.
- ППО збила над Дніпропетровщиною 31 дрон. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.
- У Запоріжжі після атаки рашистів порадили громадянам обмежити користування мобільним зв'язком.
- Згодом стало відомо, що у знеструмленому Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання. Котельні працюють у штатному режимі.
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Повторно виділили ще до 10 мільярдів за захисні споруди партнери. Але і тут знайшлися спритні хлопці із ізраїльськими паспортами, друзі і бізнес-партнери Зеленського - Міндіч і Цукерман, всі мільярди вивезли за кордон в супроводі прикордонників, СБУ і розвідки, які мали б служити не їм, а народу, залишивши україхнців і голими і босими. А найкращий президент Зеленський. Так їм сказали на марафоні і в це нарді повірив, а то б Порошенко, здав би їх пуйлу за години і нарід в це тупо вірить!!! Телевізор - сила, особливо для тих, в кого відсутнеі мізки!!!