Войска РФ удерживают Грабовское, но продвинуться дальше не могут, - ГПСУ

Российские подразделения по-прежнему удерживают под контролем населенный пункт Грабовское в Сумской области, однако продвинуться дальше и расширить район активных боевых действий им не удалось.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Удары по врагу

В частности, Демченко сообщил, что украинские защитники - военнослужащие ВСУ и ГПСУ - активно наносят удары по противнику, чтобы уменьшить его численность и не дать продвигаться дальше.

В боях на Сумщине участвуют как операторы беспилотников, так и пехотные подразделения, вступающие в стрелковые столкновения с оккупантами

"Если говорить о Сумской области и в том числе по направлению населенного пункта Варачине, там ранее противник таким же образом и пытался штурмовать, к примеру, позиции подразделений ГПСУ. Также он совершал подобные действия недавно и по направлению населенного пункта Мирополье", - отметил Демченко.

По его словам, благодаря действиям украинских военных россияне не смогли расширить свой контроль на других направлениях и пока удерживают только отдельные позиции.

Контроль ситуации

ГПСУ отмечает, что ситуация в Сумской области остается под контролем, а украинские защитники продолжают наносить точечные удары по противнику, чтобы сдерживать его продвижение.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.

Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.

22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

