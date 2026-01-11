Войска РФ удерживают Грабовское, но продвинуться дальше не могут, - ГПСУ
Российские подразделения по-прежнему удерживают под контролем населенный пункт Грабовское в Сумской области, однако продвинуться дальше и расширить район активных боевых действий им не удалось.
Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Удары по врагу
В частности, Демченко сообщил, что украинские защитники - военнослужащие ВСУ и ГПСУ - активно наносят удары по противнику, чтобы уменьшить его численность и не дать продвигаться дальше.
В боях на Сумщине участвуют как операторы беспилотников, так и пехотные подразделения, вступающие в стрелковые столкновения с оккупантами
"Если говорить о Сумской области и в том числе по направлению населенного пункта Варачине, там ранее противник таким же образом и пытался штурмовать, к примеру, позиции подразделений ГПСУ. Также он совершал подобные действия недавно и по направлению населенного пункта Мирополье", - отметил Демченко.
По его словам, благодаря действиям украинских военных россияне не смогли расширить свой контроль на других направлениях и пока удерживают только отдельные позиции.
Контроль ситуации
ГПСУ отмечает, что ситуация в Сумской области остается под контролем, а украинские защитники продолжают наносить точечные удары по противнику, чтобы сдерживать его продвижение.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
- Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
- В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.
- 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Старосілля, Теребрене...