Війська РФ утримують Грабовське, але просунутися далі не можуть, - ДПСУ
Російські підрозділи й надалі утримують під контролем населений пункт Грабовське в Сумській області, проте просунутися далі та розширити район активних бойових дій їм не вдалося.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Удари по ворогу
Зокрема, Демченко повідомив, що українські захисники - військовослужбовці ЗСУ та ДПСУ - активно завдають ударів по противнику, щоб зменшити його чисельність та не дати просуватися далі.
В боях на Сумщині беруть участь як оператори безпілотників, так і піхотні підрозділи, що вступають у стрілецькі сутички з окупантами
"Якщо говорити про Сумщину і в тому числі по напрямку населеного пункту Варачине, там раніше противник у такий же спосіб і намагався штурмувати, до прикладу, позиції підрозділів ДПСУ. Також він здійснював подібні дії нещодавно і по напрямку населеного пункту Миропілля", - зазначив Демченко.
За його словами, завдяки діям українських військових росіяни не змогли розширити свій контроль на інших напрямках і наразі утримують лише окремі позиції.
Контроль ситуації
ДПСУ наголошує, що ситуація на Сумщині залишається контрольованою, а українські захисники продовжують завдавати точкових ударів по противнику, щоб стримувати його просування.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
- Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
- Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.
- 22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.
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