Теперь РФ должна продемонстрировать заинтересованность в мире: фон дер Ляйен раскрыла детали о гарантиях безопасности для Украины

Российская сторона должна продемонстрировать готовность к миру, ведь Украина вместе с партнерами уже согласовали мирный план и систему гарантий безопасности, которые заработают после установления режима прекращения огня.

Об этом изданию Reuters заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя мирный план из 20 пунктов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Гарантии безопасности для Украины

Как отмечается, в беседе с журналистами она заявила, что наряду с планом существуют существенные, надежные и четко определенные гарантии безопасности для Киева со стороны Соединенных Штатов и Европы.

Теперь России нужно показать, что она заинтересована в мире", - сказала фон дер Ляйен.

Читайте также: Франция может отправить в Украину 6 тыс. военных после мирного соглашения, их разместят "далеко от фронта", - Le Monde

Она также отметила, что гарантии безопасности будут в первую очередь опираться на вооруженные силы Украины, которые, по ее словам, хорошо подготовлены и имеют боевой опыт. Задача европейцев - обеспечить хорошее оснащение украинской армии.

Роль Коалиции желающих

Второй линией обороны станет так называемая Коалиция желающих - 35 государств, включая большинство стран ЕС, а также Канаду, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Турцию.

"Здесь очень хорошо, что американцы участвуют, в частности, в проверке и мониторинге, а также в обеспечении механизма "страховочной сетки", - добавила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что ЕС работает над планами по обеспечению экономического процветания Украины после прекращения огня, и эти идеи будут изложены в документе о процветании, который готовится.

В документе будут изложены меры на краткосрочную перспективу и на следующее десятилетие для стимулирования экономики Украины и поддержки ее восстановления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кипрское председательство в Совете ЕС может стать периодом завершения войны, - Зеленский

Развертывание сил поддержки в Украине

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины предусматривают юридические обязательства в случае нового нападения РФ, - Reuters