Новости
Теперь РФ должна продемонстрировать заинтересованность в мире: фон дер Ляйен раскрыла детали о гарантиях безопасности для Украины

ЕС меняет подход к санкциям против России - фон дер Ляйен

Российская сторона должна продемонстрировать готовность к миру, ведь Украина вместе с партнерами уже согласовали мирный план и систему гарантий безопасности, которые заработают после установления режима прекращения огня.

Об этом изданию Reuters заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя мирный план из 20 пунктов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Гарантии безопасности для Украины

Как отмечается, в беседе с журналистами она заявила, что наряду с планом существуют существенные, надежные и четко определенные гарантии безопасности для Киева со стороны Соединенных Штатов и Европы.

Теперь России нужно показать, что она заинтересована в мире", - сказала фон дер Ляйен.

Она также отметила, что гарантии безопасности будут в первую очередь опираться на вооруженные силы Украины, которые, по ее словам, хорошо подготовлены и имеют боевой опыт. Задача европейцев - обеспечить хорошее оснащение украинской армии.

Роль Коалиции желающих

Второй линией обороны станет так называемая Коалиция желающих - 35 государств, включая большинство стран ЕС, а также Канаду, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Турцию.

"Здесь очень хорошо, что американцы участвуют, в частности, в проверке и мониторинге, а также в обеспечении механизма "страховочной сетки", - добавила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что ЕС работает над планами по обеспечению экономического процветания Украины после прекращения огня, и эти идеи будут изложены в документе о процветании, который готовится.

В документе будут изложены меры на краткосрочную перспективу и на следующее десятилетие для стимулирования экономики Украины и поддержки ее восстановления.

Развертывание сил поддержки в Украине

Автор: 

Урсула фон дер Ляйен (699) гарантии безопасности (403)
Топ комментарии
+6
я поважаю європейців але вони марять
показать весь комментарий
12.01.2026 07:59 Ответить
+5
Гарантии безопасности после прекращения огня.
А где гарантии прекращения огня???
показать весь комментарий
12.01.2026 08:52 Ответить
+4
відкрию вам одну таємницю- ***** не зацікавлене в мирі, тому ці всі заяви та потуги повня #уйня!
показать весь комментарий
12.01.2026 09:30 Ответить
"...гарантії безпеки будуть спиратися на Збройні Сили України..." - сказали
потужні гаранти.
показать весь комментарий
12.01.2026 07:57 Ответить
я поважаю європейців але вони марять
показать весь комментарий
12.01.2026 07:59 Ответить
За шо їх поважати? За оцю стару шкаау яка несе маячню, чи шо.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:36 Ответить
Нам не потрібні ці гарантії. Нехай працюють ті Будапештського меморандуму.
показать весь комментарий
12.01.2026 08:02 Ответить
Які саме? Процитуйте будь ласка про що саме ви говорите?
показать весь комментарий
12.01.2026 08:46 Ответить
Не корєш, ти фуйню порєш
показать весь комментарий
12.01.2026 08:51 Ответить
А за військову підтримку ні гу - гу
показать весь комментарий
12.01.2026 08:12 Ответить
Читай уважно, є там гу-гу
показать весь комментарий
12.01.2026 08:49 Ответить
Прикриття Ізраїля США - це і є гу - гу - і самий перед потрібно зупинити цю війну - хто за це береться?
показать весь комментарий
12.01.2026 08:57 Ответить
Зацікавленність - це коли велика картина, на якій намальовано Мирний план а біля картини х..йло з свитою з цікавими є...льниками дивляться на план
показать весь комментарий
12.01.2026 08:33 Ответить
Хитродупий зашифрований парєньок з Усть Піздюйська,завали ліццццо та шуруй шукати рештки крейсера мац ква,європейці ,*****, "продовжують та затягують війну", а ***** голуб мира
показать весь комментарий
12.01.2026 08:55 Ответить
І нащо в "дурках" Інтернет увімкнули?
показать весь комментарий
12.01.2026 09:02 Ответить
Я працюю в звичайній лікарні ,не в психдіспансері. Бачу, що ти мій пацієнт ,почнем з вєдьорной клізми з хлоралгідратом для просвітлення мозку, не дякуй....
показать весь комментарий
12.01.2026 09:52 Ответить
Гарантии безопасности после прекращения огня.
А где гарантии прекращения огня???
показать весь комментарий
12.01.2026 08:52 Ответить
Та нє, з цим до Трампа, а "Коаліція охочих" хоче у Буковелі
показать весь комментарий
12.01.2026 09:26 Ответить
Как где?! Больше 20ти мирных соглашений, саммиты мира, "посмотреть в глаза", "сойтись посередине"! Больше 16 миллиардов гривен на поездки Зеленосяйвого по всему миру (только за 25 год)!
Это ли не гарантии прекращения огня?
"Думай, что говоришь!" (с)
показать весь комментарий
12.01.2026 09:50 Ответить
відкрию вам одну таємницю- ***** не зацікавлене в мирі, тому ці всі заяви та потуги повня #уйня!
показать весь комментарий
12.01.2026 09:30 Ответить
І це ми ще не бачили, що ж там остаточно наузгоджували наші партнери з голобородькою.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:36 Ответить
А де дипломати України? Чому не скажуть Фон дер Ляєн що рашисти показують "зацікавленість у мирі" кожної ночі, вона просто далеко то ніяк не може розгледіти, їй потрібно днів на три у Київ приїхати, й вона зразу відчує "зацікавленість у мірі" від х7йла то рашистов!
показать весь комментарий
12.01.2026 09:47 Ответить
 
 