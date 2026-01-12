Тепер РФ має показати зацікавленість у мирі: фон дер Ляєн розкрила деталі про гарантії безпеки для України
Російська сторона повинна продемонструвати готовність до миру, адже Україна разом із партнерами вже узгодили мирний план та систему безпекових гарантій, що запрацюють після встановлення режиму припинення вогню.
Про це виданню Reuters заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи мирний план із 20 пунктів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.
Гарантії безпеки для України
Як зазначається, у розмові з журналістами вона заявила, що поряд з планом існують істотні, надійні і чітко визначені гарантії безпеки для Києва з боку Сполучених Штатів і Європи.
Тепер Росії потрібно показати, що вона зацікавлена в мирі", - сказала фон дер Ляєн.
Вона також зазначила, що гарантії безпеки будуть в першу чергу спиратися на збройні сили України, які, за її словами, добре підготовлені і мають бойовий досвід. Завдання європейців - забезпечити хороше оснащення української армії.
Роль Коаліції охочих
Другою лінією оборони стане так звана Коаліція охочих - 35 держав, включаючи більшість країн ЄС, а також Канаду, Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію і Туреччину.
"Тут дуже добре, що американці беруть участь, зокрема, у перевірці та моніторингу, а також у забезпеченні механізму "страхувальної сітки", - додала фон дер Ляєн.
Вона повідомила, що ЄС працює над планами щодо забезпечення економічного процвітання України після припинення вогню, і ці ідеї будуть викладені в документі про процвітання, який готується.
У документі будуть викладені заходи на короткострокову перспективу і на наступне десятиліття для стимулювання економіки України та підтримки її відновлення.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
потужні гаранти.
Виконали. Зібрали. І що? Член того радбезу, ще й з правом вето - сам агресор.
І де ті гарантії? Навіть того папіру не коштують.
І взагалі, меморандум - це не договір, це таке: ескіз намірів. То й гарантії його - примари.
А где гарантии прекращения огня???
Это ли не гарантии прекращения огня?
"Думай, что говоришь!" (с)
пу апріорі проти жодних зах.гарантій безпеки і тим паче вимагає роззброєння сил оборони України, а не їхню розбудову і озброєння, виробництво укр.зброї.
Зрозуміло, що весь цей мирний план розроблено лише для тр... щоб він нарешті отримав від пу чергову відмову і не звинувачував Україну у відсутності згоди ... але точно на капітуляцію пу не дочекається!
невже ж хтось ще має до сутності пу сумніви?