УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14060 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план
6 162 33

Тепер РФ має показати зацікавленість у мирі: фон дер Ляєн розкрила деталі про гарантії безпеки для України

ЄС змінює підхід до санкцій проти Росії - фон дер Ляєн

Російська сторона повинна продемонструвати готовність до миру, адже Україна разом із партнерами вже узгодили мирний план та систему безпекових гарантій, що запрацюють після встановлення режиму припинення вогню.

Про це виданню Reuters заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи мирний план із 20 пунктів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Гарантії безпеки для України

Як зазначається, у розмові з журналістами вона заявила, що поряд з планом існують істотні, надійні і чітко визначені гарантії безпеки для Києва з боку Сполучених Штатів і Європи.

Тепер Росії потрібно показати, що вона зацікавлена в мирі", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що гарантії безпеки будуть в першу чергу спиратися на збройні сили України, які, за її словами, добре підготовлені і мають бойовий досвід. Завдання європейців - забезпечити хороше оснащення української армії.

Роль Коаліції охочих

Другою лінією оборони стане так звана Коаліція охочих - 35 держав, включаючи більшість країн ЄС, а також Канаду, Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію і Туреччину.

"Тут дуже добре, що американці беруть участь, зокрема, у перевірці та моніторингу, а також у забезпеченні механізму "страхувальної сітки", - додала фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що ЄС працює над планами щодо забезпечення економічного процвітання України після припинення вогню, і ці ідеї будуть викладені в документі про процвітання, який готується.

У документі будуть викладені заходи на короткострокову перспективу і на наступне десятиліття для стимулювання економіки України та підтримки її відновлення.

Розгортання сил підтримки в Україні

Автор: 

фон дер Ляєн Урсула (981) гарантії безпеки (463)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...гарантії безпеки будуть спиратися на Збройні Сили України..." - сказали
потужні гаранти.
показати весь коментар
12.01.2026 07:57 Відповісти
я поважаю європейців але вони марять
показати весь коментар
12.01.2026 07:59 Відповісти
Нам не потрібні ці гарантії. Нехай працюють ті Будапештського меморандуму.
показати весь коментар
12.01.2026 08:02 Відповісти
Які саме? Процитуйте будь ласка про що саме ви говорите?
показати весь коментар
12.01.2026 08:46 Відповісти
Не корєш, ти фуйню порєш
показати весь коментар
12.01.2026 08:51 Відповісти
А ви читали ті гарантії? Вони полягають у тому, щоб негайно зібрати Радбез ООН.
Виконали. Зібрали. І що? Член того радбезу, ще й з правом вето - сам агресор.
І де ті гарантії? Навіть того папіру не коштують.
І взагалі, меморандум - це не договір, це таке: ескіз намірів. То й гарантії його - примари.
показати весь коментар
12.01.2026 11:19 Відповісти
А за військову підтримку ні гу - гу
показати весь коментар
12.01.2026 08:12 Відповісти
Читай уважно, є там гу-гу
показати весь коментар
12.01.2026 08:49 Відповісти
Прикриття Ізраїля США - це і є гу - гу - і самий перед потрібно зупинити цю війну - хто за це береться?
показати весь коментар
12.01.2026 08:57 Відповісти
Зацікавленність - це коли велика картина, на якій намальовано Мирний план а біля картини х..йло з свитою з цікавими є...льниками дивляться на план
показати весь коментар
12.01.2026 08:33 Відповісти
І нащо в "дурках" Інтернет увімкнули?
показати весь коментар
12.01.2026 09:02 Відповісти
Я працюю в звичайній лікарні ,не в психдіспансері. Бачу, що ти мій пацієнт ,почнем з вєдьорной клізми з хлоралгідратом для просвітлення мозку, не дякуй....
показати весь коментар
12.01.2026 09:52 Відповісти
Гарантии безопасности после прекращения огня.
А где гарантии прекращения огня???
показати весь коментар
12.01.2026 08:52 Відповісти
Та нє, з цим до Трампа, а "Коаліція охочих" хоче у Буковелі
показати весь коментар
12.01.2026 09:26 Відповісти
Как где?! Больше 20ти мирных соглашений, саммиты мира, "посмотреть в глаза", "сойтись посередине"! Больше 16 миллиардов гривен на поездки Зеленосяйвого по всему миру (только за 25 год)!
Это ли не гарантии прекращения огня?
"Думай, что говоришь!" (с)
показати весь коментар
12.01.2026 09:50 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2026 14:10 Відповісти
відкрию вам одну таємницю- ***** не зацікавлене в мирі, тому ці всі заяви та потуги повня #уйня!
показати весь коментар
12.01.2026 09:30 Відповісти
І це ми ще не бачили, що ж там остаточно наузгоджували наші партнери з голобородькою.
показати весь коментар
12.01.2026 09:36 Відповісти
А де дипломати України? Чому не скажуть Фон дер Ляєн що рашисти показують "зацікавленість у мирі" кожної ночі, вона просто далеко то ніяк не може розгледіти, їй потрібно днів на три у Київ приїхати, й вона зразу відчує "зацікавленість у мірі" від х7йла то рашистов!
показати весь коментар
12.01.2026 09:47 Відповісти
зачем россии показывать, что она хочет мира, если россия показывает, что она хочет захватить всю Украину и стереть полностью Украину и язык и флаг и всю историю и сделать россию - послушайте пропаганду россии. Или русские попадались в ютубе лайв трансляции листал и попалась тварь, что включил и момент был, говорит никогда Одесса не была Украинским городом и Одесса всегда была российский город. Именно таких мразей воспитала пропаганда. А включить пропаганду и там у них одни победы за победами и берут города за городами и их не остановить и они поставят флаг над рейхстагом... у нее деменция что ли? или она просто тролит Украину. Лучше бы все страны Запада начали делать для Украины ракеты - это действительно бы отрезало русским войскам и логистику и все остальное и тыл бы уничтожили в россии.
показати весь коментар
12.01.2026 10:44 Відповісти
Им насрать на Украину. они сдают земли Украины и коалиция охочих говорит будет на второй линии и в первую очередь будут воевать Украинцы. То бишь они будут стоять перед своими границами на территории Украины и будут защищать себя. Такое ощущение, что они ноги вытирают о Украину. А точнее не ощущение, а так и есть.
показати весь коментар
12.01.2026 10:47 Відповісти
каждый день показывают
показати весь коментар
12.01.2026 10:53 Відповісти
Всі ці розмови від пасивності і видимості діяльності.
показати весь коментар
12.01.2026 11:08 Відповісти
"Тут дуже добре, що американці беруть участь, зокрема, у перевірці та моніторингу, а також у забезпеченні механізму "страхувальної сітки", - додала фон дер Ляєн. "американський туалетний папір поганої якості" .
показати весь коментар
12.01.2026 11:09 Відповісти
Якби москалі були б зацікавлені у припиненні війни вони б її не починали.
показати весь коментар
12.01.2026 12:42 Відповісти
першопричини= демілітаризація і денаціфікація
пу апріорі проти жодних зах.гарантій безпеки і тим паче вимагає роззброєння сил оборони України, а не їхню розбудову і озброєння, виробництво укр.зброї.
Зрозуміло, що весь цей мирний план розроблено лише для тр... щоб він нарешті отримав від пу чергову відмову і не звинувачував Україну у відсутності згоди ... але точно на капітуляцію пу не дочекається!
Слава Україні!
Героям слава!
показати весь коментар
12.01.2026 13:40 Відповісти
пу кожного дня доводить ху из пу
невже ж хтось ще має до сутності пу сумніви?
показати весь коментар
12.01.2026 14:24 Відповісти
Якщо це одна із гарантій безпеки Україні, то мушу констатувати, до Європи так нічого і не дійшло. Видно для пробудження цивілізований Світ має почати харкати своєю кров'ю.
показати весь коментар
12.01.2026 14:53 Відповісти
І на чорта вони потрібні десь у тилу? Щоб що? Щоб можна було у разі нового вторгнення швидко здристнути за кордон у Польщу чи Угорщину? Весь смисл миротворчого контингенту в тому, щоб він був між ворожими сторонами для недопущення провокацій та запобігання вторгненню через ризик війни з країнами, що розмістили контингент. А десь у тилу в Буковелі й наші з таким же успіхом можуть добре розміститися...
показати весь коментар
12.01.2026 15:03 Відповісти
 
 