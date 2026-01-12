Тепер РФ має показати зацікавленість у мирі: фон дер Ляєн розкрила деталі про гарантії безпеки для України

Російська сторона повинна продемонструвати готовність до миру, адже Україна разом із партнерами вже узгодили мирний план та систему безпекових гарантій, що запрацюють після встановлення режиму припинення вогню.

Про це виданню Reuters заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи мирний план із 20 пунктів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

Гарантії безпеки для України

Як зазначається, у розмові з журналістами вона заявила, що поряд з планом існують істотні, надійні і чітко визначені гарантії безпеки для Києва з боку Сполучених Штатів і Європи.

Тепер Росії потрібно показати, що вона зацікавлена в мирі", - сказала фон дер Ляєн.

Також читайте: Франція може відправити в Україну 6 тис. військових після мирної угоди, їх розмістять "далеко від фронту", - Le Monde

Вона також зазначила, що гарантії безпеки будуть в першу чергу спиратися на збройні сили України, які, за її словами, добре підготовлені і мають бойовий досвід. Завдання європейців - забезпечити хороше оснащення української армії.

Роль Коаліції охочих

Другою лінією оборони стане так звана Коаліція охочих - 35 держав, включаючи більшість країн ЄС, а також Канаду, Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію і Туреччину.

"Тут дуже добре, що американці беруть участь, зокрема, у перевірці та моніторингу, а також у забезпеченні механізму "страхувальної сітки", - додала фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що ЄС працює над планами щодо забезпечення економічного процвітання України після припинення вогню, і ці ідеї будуть викладені в документі про процвітання, який готується.

У документі будуть викладені заходи на короткострокову перспективу і на наступне десятиліття для стимулювання економіки України та підтримки її відновлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіпрське головування в Раді ЄС може стати періодом завершення війни, - Зеленський

Розгортання сил підтримки в Україні

Також читайте: Гарантії безпеки для України передбачають юридичні зобов’язання у разі нового нападу РФ, - Reuters