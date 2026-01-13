РУС
1 468 14

Комитет ВР повторно рассмотрит вопрос об увольнении Малюка, - Железняк

Комитет ВР еще раз рассмотрит увольнение Малюка

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности вновь рассмотрит вопрос об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, сегодня Комитет должен рассмотреть вопрос продления военного положения и всеобщей мобилизации.

"Но говорят, что планируется еще одно... это пересмотр вчерашнего негативного решения Комитета по представлению Президента об увольнении Малюка с поста главы СБУ ...

Я так понимаю, на Банковой не понравился вчерашний протест комитета, и поэтому будут с голоса выносить пересмотреть это решение", - пояснил Железняк.

Что предшествовало?

12 января Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.

Читайте также: Билецкий о кадровых изменениях в СБУ: отставка Малюка – минус, но ключевые фигуры сохранены и даже получили повышение

Увольнение Малюка

  • Нардеп Гончаренко 5 января сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • 9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.

Читайте также: Непонятно, какие "подводные течения" заставили Зеленского уволить Малюка. Это непрофессионально, - Костенко

ВР (29528) комитет (566) СБУ (20783) Малюк Василий (139)
Топ комментарии
+3
Бабло дороздане, рішення куплене, тепер комітет буде "ЗА" звільнення.
ТРЕБА БУЛО МАЛЮК ТОБІ КОРУПЦІЮ НИЩИТИ ПІД КОРІНЬ А НЕ ВИБІРКОВО,
"ржом дальше"
13.01.2026 09:28 Ответить
13.01.2026 09:28 Ответить
+2
За ніч Комітетчики передумають?
13.01.2026 09:23 Ответить
13.01.2026 09:23 Ответить
+2
А військові. І не тільки вони, кажуть шо Малбк на власному місці. А дЕрьмак Алі - Баба мстится за підлеглих, Міндіча, Цукермана тощо.
13.01.2026 09:28 Ответить
13.01.2026 09:28 Ответить
Що? Прийде сам проситись у відставку?
13.01.2026 09:23 Ответить
13.01.2026 09:23 Ответить
За ніч Комітетчики передумають?
13.01.2026 09:23 Ответить
13.01.2026 09:23 Ответить
Вже "передумали", 12 "за".
показать весь комментарий
13.01.2026 10:17 Ответить
А військові. І не тільки вони, кажуть шо Малбк на власному місці. А дЕрьмак Алі - Баба мстится за підлеглих, Міндіча, Цукермана тощо.
13.01.2026 09:28 Ответить
13.01.2026 09:28 Ответить
яким боком сбу нашкодив єрмаку ? і вірно пишите що малюк на ВЛАСНОМУ місці . саме так .
показать весь комментарий
13.01.2026 09:32 Ответить
Відмовився давити НАБУ та САП.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:38 Ответить
Як не в двері то у вікно !!))
13.01.2026 09:28 Ответить
13.01.2026 09:28 Ответить
Бабло дороздане, рішення куплене, тепер комітет буде "ЗА" звільнення.
ТРЕБА БУЛО МАЛЮК ТОБІ КОРУПЦІЮ НИЩИТИ ПІД КОРІНЬ А НЕ ВИБІРКОВО,
"ржом дальше"
13.01.2026 09:28 Ответить
13.01.2026 09:28 Ответить
сама більша корупція була у тилових сбушників . чи то не рахується ?
показать весь комментарий
13.01.2026 09:38 Ответить
і так будуть накатувати разів зо п'ятдесят, поки змучені комітетчики не погодяться...
показать весь комментарий
13.01.2026 09:29 Ответить
Краще б так ВР Зеленського та інших ( їх вже багато було) міністрів оборони за ракети питали.
показать весь комментарий
13.01.2026 09:30 Ответить
А чому з картонками ніхто не виходить, як при спробі зеленої плісняви "нагнути" НАБУ та САП?
показать весь комментарий
13.01.2026 09:36 Ответить
якісь клоуни, далекоглядно, випустили потенційних демонстрантів за кордон....
показать весь комментарий
13.01.2026 10:02 Ответить
зешобло буде дожимати комітет...мабуть вчора вже телефонували всім по черзі і погрожували. сьогодні вже всі підтримають. зробилисеберазом, яник просто дитя в порівнянні з цими ********
показать весь комментарий
13.01.2026 10:10 Ответить
 
 