Комитет ВР повторно рассмотрит вопрос об увольнении Малюка, - Железняк
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности вновь рассмотрит вопрос об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, сегодня Комитет должен рассмотреть вопрос продления военного положения и всеобщей мобилизации.
"Но говорят, что планируется еще одно... это пересмотр вчерашнего негативного решения Комитета по представлению Президента об увольнении Малюка с поста главы СБУ ...
Я так понимаю, на Банковой не понравился вчерашний протест комитета, и поэтому будут с голоса выносить пересмотреть это решение", - пояснил Железняк.
Что предшествовало?
12 января Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.
Увольнение Малюка
- Нардеп Гончаренко 5 января сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- 9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ТРЕБА БУЛО МАЛЮК ТОБІ КОРУПЦІЮ НИЩИТИ ПІД КОРІНЬ А НЕ ВИБІРКОВО,
"ржом дальше"