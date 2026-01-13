Комитет ВР повторно рассмотрит вопрос об увольнении Малюка, - Железняк

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности вновь рассмотрит вопрос об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, сегодня Комитет должен рассмотреть вопрос продления военного положения и всеобщей мобилизации.

"Но говорят, что планируется еще одно... это пересмотр вчерашнего негативного решения Комитета по представлению Президента об увольнении Малюка с поста главы СБУ ...

Я так понимаю, на Банковой не понравился вчерашний протест комитета, и поэтому будут с голоса выносить пересмотреть это решение", - пояснил Железняк.

Что предшествовало?

12 января Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.

Читайте также: Билецкий о кадровых изменениях в СБУ: отставка Малюка – минус, но ключевые фигуры сохранены и даже получили повышение

Увольнение Малюка

Нардеп Гончаренко 5 января сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.

9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.

Читайте также: Непонятно, какие "подводные течения" заставили Зеленского уволить Малюка. Это непрофессионально, - Костенко