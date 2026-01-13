1 939 18
Комітет ВР повторно розгляне питання звільнення Малюка, - Железняк
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки знову розгляне питання звільнення Василя Малюка з посади глави СБУ.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, сьогодні Комітет має розглянути питання продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
"Але говорять, що планується ще одне… це перегляд вчорашнього негативного рішення Комітету по поданню Президента щодо звільнення Малюка з голови СБУ…
Я так розумію на Банковій не сподобався вчора протест комітету, і тому будуть з голосу виносити переглянути це рішення", - пояснив Железняк.
Що передувало?
12 січня Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.
Звільнення Малюка
- Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- 9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.
Топ коментарі
+5 Володимир Левченко #559507
показати весь коментар13.01.2026 09:28 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар13.01.2026 09:23 Відповісти Посилання
+4 Старый зольдат
показати весь коментар13.01.2026 09:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ТРЕБА БУЛО МАЛЮК ТОБІ КОРУПЦІЮ НИЩИТИ ПІД КОРІНЬ А НЕ ВИБІРКОВО,
