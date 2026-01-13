УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9587 відвідувачів онлайн
Новини Новий голова СБУ
1 939 18

Комітет ВР повторно розгляне питання звільнення Малюка, - Железняк

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки знову розгляне питання звільнення Василя Малюка з посади глави СБУ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, сьогодні Комітет має розглянути питання продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

"Але говорять, що планується ще одне… це перегляд вчорашнього негативного рішення Комітету по поданню Президента щодо звільнення Малюка з голови СБУ

Я так розумію на Банковій не сподобався вчора протест комітету, і тому будуть з голосу виносити переглянути це рішення", - пояснив Железняк.

Що передувало?

12 січня Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.

Звільнення Малюка

  • Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
  • На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
  • Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
  • 9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.

Автор: 

ВР (15136) комітет (382) СБУ (13777) Малюк Василь (167)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Бабло дороздане, рішення куплене, тепер комітет буде "ЗА" звільнення.
ТРЕБА БУЛО МАЛЮК ТОБІ КОРУПЦІЮ НИЩИТИ ПІД КОРІНЬ А НЕ ВИБІРКОВО,
"ржом дальше"
показати весь коментар
13.01.2026 09:28 Відповісти
+4
За ніч Комітетчики передумають?
показати весь коментар
13.01.2026 09:23 Відповісти
+4
А військові. І не тільки вони, кажуть шо Малбк на власному місці. А дЕрьмак Алі - Баба мстится за підлеглих, Міндіча, Цукермана тощо.
13.01.2026 09:28
показати весь коментар
13.01.2026 09:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що? Прийде сам проситись у відставку?
13.01.2026 09:23
показати весь коментар
13.01.2026 09:23 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 09:23 Відповісти
Вже "передумали", 12 "за".
показати весь коментар
13.01.2026 10:17 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 09:28 Відповісти
яким боком сбу нашкодив єрмаку ? і вірно пишите що малюк на ВЛАСНОМУ місці . саме так .
13.01.2026 09:32
показати весь коментар
13.01.2026 09:32 Відповісти
Відмовився давити НАБУ та САП.
показати весь коментар
13.01.2026 10:38 Відповісти
А ще народ вважає героєм Малюка, а не Зеленосяйного.
13.01.2026 11:42
показати весь коментар
13.01.2026 11:42 Відповісти
Як не в двері то у вікно !!))
показати весь коментар
13.01.2026 09:28 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 09:28 Відповісти
сама більша корупція була у тилових сбушників . чи то не рахується ?
13.01.2026 09:38
показати весь коментар
13.01.2026 09:38 Відповісти
і так будуть накатувати разів зо п'ятдесят, поки змучені комітетчики не погодяться...
13.01.2026 09:29
показати весь коментар
13.01.2026 09:29 Відповісти
Краще б так ВР Зеленського та інших ( їх вже багато було) міністрів оборони за ракети питали.
13.01.2026 09:30
показати весь коментар
13.01.2026 09:30 Відповісти
А чому з картонками ніхто не виходить, як при спробі зеленої плісняви "нагнути" НАБУ та САП?
13.01.2026 09:36
показати весь коментар
13.01.2026 09:36 Відповісти
якісь клоуни, далекоглядно, випустили потенційних демонстрантів за кордон....
13.01.2026 10:02
показати весь коментар
13.01.2026 10:02 Відповісти
зешобло буде дожимати комітет...мабуть вчора вже телефонували всім по черзі і погрожували. сьогодні вже всі підтримають. зробилисеберазом, яник просто дитя в порівнянні з цими ********
13.01.2026 10:10
показати весь коментар
13.01.2026 10:10 Відповісти
Зелена шмаркля же казала: "Як я хочу, так і буде!" Ось її назгули і шукають для комітетів ВР "пропозиції, від яких не варто відмовлятися"...
13.01.2026 11:40
показати весь коментар
13.01.2026 11:40 Відповісти
 
 