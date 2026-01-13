Комітет ВР повторно розгляне питання звільнення Малюка, - Железняк

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки знову розгляне питання звільнення Василя Малюка з посади глави СБУ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, сьогодні Комітет має розглянути питання продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

"Але говорять, що планується ще одне… це перегляд вчорашнього негативного рішення Комітету по поданню Президента щодо звільнення Малюка з голови СБУ…

Я так розумію на Банковій не сподобався вчора протест комітету, і тому будуть з голосу виносити переглянути це рішення", - пояснив Железняк.

Що передувало?

12 січня Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.

Також читайте: Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищення

Звільнення Малюка

Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.

9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.

Читайте також: Незрозуміло, які "підводні течії" змусили Зеленського звільнити Малюка. Це непрофесійно, - Костенко