Чернобыльская АЭС подключена к Объединенной энергосистеме Украины после ночной атаки на энергоузлы, - Минэнерго

В ночь на 20 января 2026 года в результате массированного ракетно-дронового удара были атакованы узлы энергетической инфраструктуры, обеспечивающие питание объектов Чернобыльской зоны отчуждения. В настоящее время все объекты ЧАЭС запитаны.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Все объекты ЧАЭС запитаны

В частности, отмечается, что благодаря слаженной работе энергетиков все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС", в частности Новый безопасный конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины в штатном режиме.

Угрозы для населения нет

В Минэнерго подчеркнули, что радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак.

"Прямой угрозы для населения и окружающей среды в настоящее время нет. Энергетики и персонал станции продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Минэнерго настаивает на внеочередном заседании руководящего совета МАГАТЭ

В министерстве отмечают, что такие действия агрессора являются абсолютно недопустимыми. Это грубое и циничное нарушение всех основополагающих принципов ядерной и радиационной безопасности. Создавая риски обесточивания объектов ЧАЭС, враг ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всего европейского континента.

"Министерство энергетики подчеркивает необходимость организации внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему, о чем договорились первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - добавили в министерстве.

Что предшествовало?

В Минэнерго также напомнили, что 1 октября 2025 года вследствие российского обстрела энергетической инфраструктуры на объектах Чернобыльской АЭС произошло временное отключение электроэнергии, которое длилось около трех часов. Тогда без электроснабжения оказались Новый безопасный конфайнмент и хранилище отработанного топлива. Питание станции удалось восстановить в тот же вечер, радиационный фон не превышал контрольных уровней.