Чернобыльская АЭС подключена к Объединенной энергосистеме Украины после ночной атаки на энергоузлы, - Минэнерго
В ночь на 20 января 2026 года в результате массированного ракетно-дронового удара были атакованы узлы энергетической инфраструктуры, обеспечивающие питание объектов Чернобыльской зоны отчуждения. В настоящее время все объекты ЧАЭС запитаны.
Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.
Все объекты ЧАЭС запитаны
В частности, отмечается, что благодаря слаженной работе энергетиков все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС", в частности Новый безопасный конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины в штатном режиме.
Угрозы для населения нет
В Минэнерго подчеркнули, что радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак.
"Прямой угрозы для населения и окружающей среды в настоящее время нет. Энергетики и персонал станции продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Минэнерго настаивает на внеочередном заседании руководящего совета МАГАТЭ
В министерстве отмечают, что такие действия агрессора являются абсолютно недопустимыми. Это грубое и циничное нарушение всех основополагающих принципов ядерной и радиационной безопасности. Создавая риски обесточивания объектов ЧАЭС, враг ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всего европейского континента.
"Министерство энергетики подчеркивает необходимость организации внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему, о чем договорились первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - добавили в министерстве.
Что предшествовало?
- Утром 20 января Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение вследствие российских атак. Кроме того, несколько украинских электрических подстанций повреждены.
- В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина призывает Совет директоров МАГАТЭ отреагировать решительно и безотлагательно созвать заседание Совета директоров и принять решение о присутствии России в Совете.
- Ранее в ГУР сообщали, что государство-агрессор Россия рассматривает варианты атак на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу атомных электростанций Украины. Такие действия являются частью кампании давления с целью принудить Киев к неприемлемым условиям прекращения войны и ослабить поддержку Украины со стороны партнеров.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров и МАГАТЭ принять меры для недопущения ударов РФ по подстанциям АЭС
- 18 января президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины, в частности по атомным электростанциям.
- Также сообщалось, что Нацгвардия усиливает защиту и охрану Чернобыльской АЭС, а также зоны отчуждения.
В Минэнерго также напомнили, что 1 октября 2025 года вследствие российского обстрела энергетической инфраструктуры на объектах Чернобыльской АЭС произошло временное отключение электроэнергии, которое длилось около трех часов. Тогда без электроснабжения оказались Новый безопасный конфайнмент и хранилище отработанного топлива. Питание станции удалось восстановить в тот же вечер, радиационный фон не превышал контрольных уровней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль