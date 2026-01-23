РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
29293 посетителя онлайн
Новости Взяточники на таможнях Подкуп ГПСУ
6 581 17

"Серая касса" на западных таможнях может составлять до $10 млн, - источники

Коррупция на границе и таможне: подробности

Более $850 тыс., изъятых НАБУ на Волынской таможне, касались только растаможивания подержанных автомобилей.

Об этом в своем материале пишет журналистка Татьяна Николаенко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По ее словам, нелегальный экспорт сигарет - это лишь часть теневого бизнеса на границе.

"В четверг детективы НАБУ разоблачили "черную кассу" Волынской таможни. По результатам обысков было изъято более $850 тысяч. Как сообщают источники издания, эта касса касалась только растаможивания подержанных автомобилей", - отметила она.

Издание Наши Деньги сообщало, что волынскую таможню возглавляет Дмитрий Стасенко, сын руководителя Департамента документального обеспечения Офиса Президента Украины Игоря Стасенко.

Собеседники Цензор.НЕТ считают, что серая касса на Львовской, Закарпатской и Волынской таможнях, которая распределяется между пограничниками, таможенниками и другими силовыми структурами, может составлять до 10 миллионов долларов.

Что предшествовало?

Автор: 

Госпогранслужба (7092) коррупция (8729) таможня (1951)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
10 млн в день?
показать весь комментарий
23.01.2026 12:46 Ответить
Не згадують в статті часові рамки, тому мабуть ви праві.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:15 Ответить
Таке ж питання виникло)
показать весь комментарий
23.01.2026 13:15 Ответить
вони би хотіли, але ні, в місяць
показать весь комментарий
23.01.2026 15:13 Ответить
І це тільки що виявили і на одній ділянці..
показать весь комментарий
23.01.2026 12:46 Ответить
то що zeБОТВА, знову будете гундосити про потужність. незламнісвь та величність свого зе-ворюги НА КРОВІ українців?
ілі ета другоє?
показать весь комментарий
23.01.2026 12:53 Ответить
Потужний збирає з Українців 2 на москву
показать весь комментарий
23.01.2026 13:55 Ответить
А теперь представьте какие суммы стекаются на самый верх. С таможен, с ТЦК, со МСЕК, с великого воровства, с дронов, со строительства укреплений и защит, и т.д.. Эти барыги, эти зеленые гельминты и Яныку с его донецкими фору дают.
показать весь комментарий
23.01.2026 12:53 Ответить
Яник в порівнянні з ними вже підзаборний бомжара, тут йде рахунок на десятки мільярдів доларів стирених у держави через різні корупційні схеми (а що? Війна , хто нам що зробить?)
показать весь комментарий
23.01.2026 13:39 Ответить
Нє, ну треба ж чимось конверти депутатам СН наповнювати, щоб вони кнлпки давили, як треба ЗЄ.
От ЗЄ і збирає по митницях корупційну дань.
показать весь комментарий
23.01.2026 12:54 Ответить
Вишикуйте по черзі всі митниці і табуном по камерам.Потім вже розбиратись по кожному окремо.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:00 Ответить
Підкинули вороги
показать весь комментарий
23.01.2026 13:07 Ответить
це за добу...
показать весь комментарий
23.01.2026 13:21 Ответить
І це ще звичайний будній день, не свята..
показать весь комментарий
23.01.2026 13:40 Ответить
якщо подивитися як живуть митники в Україні, то все стає зрозуміло. І так триває вже більше 30 років.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:52 Ответить
прикордонники зараз мають не менше
показать весь комментарий
23.01.2026 15:54 Ответить
Не буде там таких грошей.
Кожна митниця це клан. Члени якого сидять десятками роками на одних і тих самих посадах, живуть в одних ЖК, їх діти ходять до одной школи а бо садка.

Куди там прикордонникам, які максимум кілька років посидять на одній посаді. Не кажучи про інші речі
показать весь комментарий
23.01.2026 16:18 Ответить
 
 