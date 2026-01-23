"Серая касса" на западных таможнях может составлять до $10 млн, - источники

Более $850 тыс., изъятых НАБУ на Волынской таможне, касались только растаможивания подержанных автомобилей.

Об этом в своем материале пишет журналистка Татьяна Николаенко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, нелегальный экспорт сигарет - это лишь часть теневого бизнеса на границе.

"В четверг детективы НАБУ разоблачили "черную кассу" Волынской таможни. По результатам обысков было изъято более $850 тысяч. Как сообщают источники издания, эта касса касалась только растаможивания подержанных автомобилей", - отметила она.

Издание Наши Деньги сообщало, что волынскую таможню возглавляет Дмитрий Стасенко, сын руководителя Департамента документального обеспечения Офиса Президента Украины Игоря Стасенко.

Собеседники Цензор.НЕТ считают, что серая касса на Львовской, Закарпатской и Волынской таможнях, которая распределяется между пограничниками, таможенниками и другими силовыми структурами, может составлять до 10 миллионов долларов.

Что предшествовало?

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал фото с пачками наличных, отметив, что это "черная касса" Волынской таможни за импорт за декабрь.

Также сообщалось, что на взятках разоблачены экс-глава ГоспогранслужбыСергей Дейнек и другие топ-чиновники службы.

Известно, что детективыНАБУ обыскали таможенный пост "Луцк" и его должностных лиц. Изъято $850 тыс.

