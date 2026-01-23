"Сіра каса" на західних митницях може становити до $10 млн, - джерела

Понад $850 тис., вилучених НАБУ на Волинській митниці, стосувалися лише розмитнення вживаних авто.

Про це у своєму матеріалі пише журналістка Тетяна Ніколаєнко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За її словами, нелегальний експорт цигарок - це лише частина тіньового бізнесу на кордоні.

"У четвер Детективи НАБУ викрили "чорну касу" Волинської митниці. За результатами обшуків було вилучено понад $850 тисяч. Як кажуть джерела видання, ця каса стосувалась лише розмитнення вживаних авто", - зазначила вона.

Видання "Наші Гроші" повідомляло, що волинську митницю очолює Дмитро Стасенко, син керівника Департаменту документального забезпечення Офісу Президента України Ігоря Стасенка.

Співрозмовники Цензор.НЕТ вважають, що сіра каса на Львівській, Закарпатській та Волинській митниці, яка роздається на прикордонників, митників та інші силові структури, може становити до 10 мільйонів доларів.

Що передувало?

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував фото із пачками готівки, зазначивши, що це "чорна каса" Волинської митниці за імпорт за грудень.

Також повідомлялося, що на хабарях викрито ексголову ДержприкордонслужбиСергія Дейнека та інших топпосадовців служби.

Відомо, що детективи НАБУ обшукали митний пост "Луцьк" і його посадовців. Вилучено $850 тис.

