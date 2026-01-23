УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8619 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники у митницях Підкуп ДПСУ
6 581 17

"Сіра каса" на західних митницях може становити до $10 млн, - джерела

Корупція на кордоні та митниці: подробиці

Понад $850 тис., вилучених НАБУ на Волинській митниці, стосувалися лише розмитнення вживаних авто.

Про це у своєму матеріалі пише журналістка Тетяна Ніколаєнко, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За її словами, нелегальний експорт цигарок - це лише частина тіньового бізнесу на кордоні.

"У четвер Детективи НАБУ викрили "чорну касу" Волинської митниці. За результатами обшуків було вилучено понад $850 тисяч. Як кажуть джерела видання, ця каса стосувалась лише розмитнення вживаних авто", - зазначила вона.

Видання "Наші Гроші" повідомляло, що волинську митницю очолює Дмитро Стасенко, син керівника Департаменту документального забезпечення Офісу Президента України Ігоря Стасенка.

Співрозмовники Цензор.НЕТ вважають, що сіра каса на Львівській, Закарпатській та Волинській митниці, яка роздається на прикордонників, митників та інші силові структури, може становити до 10 мільйонів доларів.

Що передувало?

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6685) корупція (5031) митниця (1931)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
то що zeБОТВА, знову будете гундосити про потужність. незламнісвь та величність свого зе-ворюги НА КРОВІ українців?
ілі ета другоє?
показати весь коментар
23.01.2026 12:53 Відповісти
+8
І це тільки що виявили і на одній ділянці..
показати весь коментар
23.01.2026 12:46 Відповісти
+8
А теперь представьте какие суммы стекаются на самый верх. С таможен, с ТЦК, со МСЕК, с великого воровства, с дронов, со строительства укреплений и защит, и т.д.. Эти барыги, эти зеленые гельминты и Яныку с его донецкими фору дают.
показати весь коментар
23.01.2026 12:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
10 млн в день?
показати весь коментар
23.01.2026 12:46 Відповісти
Не згадують в статті часові рамки, тому мабуть ви праві.
показати весь коментар
23.01.2026 13:15 Відповісти
Таке ж питання виникло)
показати весь коментар
23.01.2026 13:15 Відповісти
вони би хотіли, але ні, в місяць
показати весь коментар
23.01.2026 15:13 Відповісти
показати весь коментар
Потужний збирає з Українців 2 на москву
показати весь коментар
23.01.2026 13:55 Відповісти
показати весь коментар
Яник в порівнянні з ними вже підзаборний бомжара, тут йде рахунок на десятки мільярдів доларів стирених у держави через різні корупційні схеми (а що? Війна , хто нам що зробить?)
показати весь коментар
23.01.2026 13:39 Відповісти
Нє, ну треба ж чимось конверти депутатам СН наповнювати, щоб вони кнлпки давили, як треба ЗЄ.
От ЗЄ і збирає по митницях корупційну дань.
показати весь коментар
23.01.2026 12:54 Відповісти
Вишикуйте по черзі всі митниці і табуном по камерам.Потім вже розбиратись по кожному окремо.
показати весь коментар
23.01.2026 13:00 Відповісти
Підкинули вороги
показати весь коментар
23.01.2026 13:07 Відповісти
це за добу...
показати весь коментар
23.01.2026 13:21 Відповісти
І це ще звичайний будній день, не свята..
показати весь коментар
23.01.2026 13:40 Відповісти
якщо подивитися як живуть митники в Україні, то все стає зрозуміло. І так триває вже більше 30 років.
показати весь коментар
23.01.2026 15:52 Відповісти
прикордонники зараз мають не менше
показати весь коментар
23.01.2026 15:54 Відповісти
Не буде там таких грошей.
Кожна митниця це клан. Члени якого сидять десятками роками на одних і тих самих посадах, живуть в одних ЖК, їх діти ходять до одной школи а бо садка.

Куди там прикордонникам, які максимум кілька років посидять на одній посаді. Не кажучи про інші речі
показати весь коментар
23.01.2026 16:18 Відповісти
 
 