Датские военные в Гренландии получили приказ быть готовыми к бою с армией США, - СМИ
Военные Вооруженных сил Дании, дислоцированные в Гренландии, получили приказ быть готовыми вступить в бой с войсками США в случае нападения на остров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на датское издание DR.
Согласно приказу, который получили военные, Вооруженные силы Дании должны в кратчайшие сроки усилить возможности для выполнения плана обороны Гренландии. Издание отмечает, что в течение прошлой недели в регион систематически доставляли военных, вооружение и другие военные грузы как военными, так и гражданскими самолетами.
Датское правительство, по информации DR, имело политическую волю вступить в бой в случае американской агрессии, и это решение получило полную поддержку со стороны оппозиционных партий. В то же время в Копенгагене официально не считали нападение США вероятным, несмотря на агрессивную риторику президента Дональда Трампа.
Учения Arctic Endurance
Усиление военного присутствия происходит в рамках учений Arctic Endurance, которые планировались заранее, однако события вокруг Гренландии существенно ускорили их реализацию. Армия Дании получила задание активизировать присутствие на острове для демонстрации готовности защищать суверенитет и территориальную целостность Королевства.
Приказы, полученные военными, предусматривают приведение в действие плана обороны Гренландии в случае нападения. В частности, военнослужащие получили боеприпасы, что свидетельствует о готовности немедленно вступить в бой в случае необходимости.
Министерство обороны Дании отказалось комментировать содержание приказов, однако подтвердило, что на острове находятся "значительные силы" датской армии, а учения Arctic Endurance продлятся до конца 2026 года.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
це тільки те що найвідоміше, а ще передала бронетехніку, зенітні комплекси, снаряди і великі гроші для українського ВПК ("даньська ініціатива).
в Данії будують завод по виробництву ракетного палива для України
