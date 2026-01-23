Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
Датские военные в Гренландии получили приказ быть готовыми к бою с армией США, - СМИ

Военные Вооруженных сил Дании, дислоцированные в Гренландии, получили приказ быть готовыми вступить в бой с войсками США в случае нападения на остров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на датское издание DR.

Согласно приказу, который получили военные, Вооруженные силы Дании должны в кратчайшие сроки усилить возможности для выполнения плана обороны Гренландии. Издание отмечает, что в течение прошлой недели в регион систематически доставляли военных, вооружение и другие военные грузы как военными, так и гражданскими самолетами.

Датское правительство, по информации DR, имело политическую волю вступить в бой в случае американской агрессии, и это решение получило полную поддержку со стороны оппозиционных партий. В то же время в Копенгагене официально не считали нападение США вероятным, несмотря на агрессивную риторику президента Дональда Трампа.

Учения Arctic Endurance

Усиление военного присутствия происходит в рамках учений Arctic Endurance, которые планировались заранее, однако события вокруг Гренландии существенно ускорили их реализацию. Армия Дании получила задание активизировать присутствие на острове для демонстрации готовности защищать суверенитет и территориальную целостность Королевства.

Приказы, полученные военными, предусматривают приведение в действие плана обороны Гренландии в случае нападения. В частности, военнослужащие получили боеприпасы, что свидетельствует о готовности немедленно вступить в бой в случае необходимости.

Министерство обороны Дании отказалось комментировать содержание приказов, однако подтвердило, что на острове находятся "значительные силы" датской армии, а учения Arctic Endurance продлятся до конца 2026 года.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Як тільки в тому бою загине хоч один американський солдат то Трампу капець.А якщо той солдат буде ще й негром...перепрошую афроамериканцем то цей капець може стати і Штатам в цілому...
23.01.2026 17:56 Ответить
По-перше - тоді в Україні була криза влади.
По-друге - кацапи не попереджали про напад, як це робить Трампон.
23.01.2026 18:12 Ответить
кацапе, Данія віддала Україні всю причепну артилерію і F-16.
це тільки те що найвідоміше, а ще передала бронетехніку, зенітні комплекси, снаряди і великі гроші для українського ВПК ("даньська ініціатива).
в Данії будують завод по виробництву ракетного палива для України

алєнь кацапський !

.
показать весь комментарий
23.01.2026 18:36 Ответить
Понти ганяють та й годі...
23.01.2026 17:52 Ответить
"понтів" кицьки достатньо, щоб великий пес передумав нападати

перемагає сміливіший

.
23.01.2026 18:26 Ответить
якщо Європа не підтримає Данію, то будуть понти миши проти лева
23.01.2026 19:12 Ответить
Як тільки в тому бою загине хоч один американський солдат то Трампу капець.А якщо той солдат буде ще й негром...перепрошую афроамериканцем то цей капець може стати і Штатам в цілому...
23.01.2026 17:56 Ответить
Після Маска, слово 'афроамериканець' для декого може бути більш образливим за слово 'негр'🙂
23.01.2026 18:42 Ответить
афроамериканцем трансгендером єврейського походження.
23.01.2026 19:14 Ответить
а "кримчанам" військовим в лютому 2014 року просто рекомендували керуватися статутом гарнізонної і караульної служби...
Є різниця?
23.01.2026 17:57 Ответить
По-перше - тоді в Україні була криза влади.
По-друге - кацапи не попереджали про напад, як це робить Трампон.
23.01.2026 18:12 Ответить
в нас і тепер криза... влади...
23.01.2026 18:18 Ответить
Клоунократії. Обраної в демократичний спосіб.
23.01.2026 19:21 Ответить
якої влади? тілки верховний гавнокамандуючій втік, але й без нього було кому керувати.
23.01.2026 19:15 Ответить
лапоть, до тебе у Мордор, окрім Януковича втекли:

- прем'єр-міністр
- перший віце-прем'єр
- міністр доходів
- міністр охорони здоров'я
- міністр внутрішніх справ
- секретар РНБО
- генеральний прокурор
- міністр оборони
- голова СБУ

Це тільки ті, що я згадав одразу. Не треба тут розповсюджувати брехню, ми все пам'ятаємо.
23.01.2026 19:51 Ответить
сєр гєй, лапоть ти і твої два батька. і далі, що ти хотіло сказати, ніби переворот був, хтось владу захопив в Україні?
23.01.2026 22:15 Ответить
Так. сша захопили.
24.01.2026 02:23 Ответить
Втікла майже вся виконавча гілка влади, СНБО, а також керівництво спецслужб, генпрокурор і тд. Віддавати накази такого рівня не було кому.
Коли вже повернули Конституцію, призначили Турчинова спікером і в.о. президента - тоді якась влада з`явилась, хоча в.о. не має всіх повноваженнь Президента.
24.01.2026 11:28 Ответить
чурбан, що не знає різниці іж К і КПК розкказує мені про владу в Україні в 2014 році, от посміховисько.
25.01.2026 12:32 Ответить
Я нагадую хамлу без пам`яті, що його заяви - це маячня.
25.01.2026 15:37 Ответить
дебіле, а чи не ти недавно КК назвав кодексом потнова а, , ти навіть не знало, що таке КК і що таке КПК, поки я тобі не відписав, але чи зрозуміло. ну тепер розбиш вигляд ніби знаєш.
25.01.2026 15:51 Ответить
Хамло, тут ми розбираємо те, що саме ти збреханув про те, що у 2014му році нібито втік один тільки янукович.
Ти ж флудиш не по темі статті, намагаючись прикрити свою лажу.
25.01.2026 15:56 Ответить
госмику, я не казав, що втік ТІЛЬКИ януковощ.
25.01.2026 16:03 Ответить
в итоге они просто сдернули, кто в Украину, кто в сраху....
23.01.2026 18:21 Ответить
патріоти України і вірні присязі повернулися на материкову частину, а зрадники залишилися...
23.01.2026 18:24 Ответить
ну вот и датские патриоты вернуться в Данию и будут возвращать Гренландию политико-правовым путем!
23.01.2026 18:28 Ответить
не факт...
Після відкриття вогню ніхто повертатися в Данію не буде планувати!
23.01.2026 18:33 Ответить
20 лютого 2014, ввід "зелених чоловічків" в Крим.
Президент Янукович В.Ф.
Міністр оборони - Павло Лебедєв
23.01.2026 18:36 Ответить
а 28 лютого?
а 1 березня?
а 1 квітня?
23.01.2026 18:39 Ответить
Війська ерефії ввійшли в Крим 20 лютого! Президент янукович. Крапка! То вже сталось.
Тим більше, 80% особового складу ЗСУ в Криму і практично 100% силовиків - зрадники, бо мудрий наріт вирішив тричінесудимого на трон, ну, щоб паржать, напевно.
А загалом в ЗСУ на березень 2014 була ОДНА(!) умовно боєздатна бригада. А це, орієнтовно, на той час, не більше 2000 штиків. І ВСЕ!
Чому? Бо ж знову, мудрий наріт вирішив тричінесудимого на трон, ну, щоб весело було, напевно. За час його правління ЗСУ були практично знищені...
А потім настав квітень 19-го, і все пішло по новому колу, бо ж "мудрий наріт" до сьогодні рже, па-пріколу...
23.01.2026 18:45 Ответить
+ +
23.01.2026 18:51 Ответить
несудимого обирали не щоб весело було, а як сказав один мент, щоб порядок був, я його питав, якже ви правоохоронці підтримуєте зека на пост президента, він так і каже, щоб порядок був, мабуть такий як на зоні їх влаштовувало. а щоб весело, то блазня обрали в 19
23.01.2026 19:21 Ответить
Вони там були з 90го року!! І накопичувалися!!
Дата 20 лютого, позначена на медальках рф, це офіційний початок самої фази анексії.
23.01.2026 19:31 Ответить
Яка саме бригада була умовно-боєздатна і чому були небоєздатні інші?
23.01.2026 23:46 Ответить
На папері станом на березень 2014-го весь склад особовий ЗСУ - 55 тисяч. НА ПАПЕРІ!
Реально боєздатними, готовими виконувати бойову задачу - 5 тисяч особового складу. Решта недоукомплектовані, неозброєні, недонавчені або зрадники, як от в Криму.
Чому так сталось? Бо тричінесудимий знищив ЗСУ, розпродав чи ліквідував озброєння. Фактично, ЗСУ на березень 2014 в нас не було!
Коли розпочались події на Донбасі на його захист йшли обровольці в кросівках з іржавими автоматами.
Так було! І лише повний ідіот чи прокацаплена мерзота може то заперечувати.
Щось подібне почало діятись і з квітня 19-го - розформовувались частини, відводились війська з обладнаних рубежів, заблоковано ракетну програму, недофінансування ЗСУ...
В результаті маємо те що сьогодні маємо.
А причина того всього - наш "мудрий" наріт, якому хочеться все і відразу і щоб то було весело і па-пріколу...
24.01.2026 08:25 Ответить
100%!
24.01.2026 15:34 Ответить
Навіщо військовим рекомендувати керуватися статутами гарнізонної і караульної служби, як вони мають це постійно робити.
23.01.2026 18:41 Ответить
І вони цього НЕ зробили в Криму.
23.01.2026 18:43 Ответить
отож... А це було!
23.01.2026 18:43 Ответить
Та ти шо? А данці теж допоможуть Україні у протистоянні з ереф, скільки ще чекати на їхніх бійців під Покровськом?
23.01.2026 18:27 Ответить
кацапе, Данія віддала Україні всю причепну артилерію і F-16.
це тільки те що найвідоміше, а ще передала бронетехніку, зенітні комплекси, снаряди і великі гроші для українського ВПК ("даньська ініціатива).
в Данії будують завод по виробництву ракетного палива для України

алєнь кацапський !

.
23.01.2026 18:36 Ответить
Навіщо ти підписався алєнєм кацапським? Це й так очевидно🙂
А питання моє залишилось без відповіді
23.01.2026 19:31 Ответить
Вибачте , https://defence-ua.com/army_and_war/argentini_potribno_sche_z_piv_roku_dlja_pochatku_intgeratsiji_pershih_f_16_jaki_vona_otrimala_zamist_ukrajini-20198.html але
23.01.2026 21:11 Ответить
підрозділ безпілотних систем ЗСУ наробить чималого лиха піндосам-агресорам

.
23.01.2026 18:29 Ответить
спочатку вони повіинні підійти на відстань польоту безпілотника, авіаносна група не входячи в зону ураження безпілотниками, ПКР, нажаль, зможе роздовбати томагавками всю армію Данії на острові. а от висадити десант, коли спробують, буде набагато цікавіше. там вже можна розгулятися, "весільні дрони" і інші дрони покажуть де краби зимують.
23.01.2026 19:26 Ответить
Як це неприємно. Датчани з американцями були і в афганській та у ірацькій війні. А тепер з американців зробилися бундючні грінго.
23.01.2026 18:00 Ответить
Не з американців,та всього- на всього Трампа і його оточення. Скоро прийде кінець цьому божевіллю.
23.01.2026 18:45 Ответить
Не скоро
23.01.2026 18:48 Ответить
все відносно, але збройний конфлік щоб захопити Гренландію таке собі, хіба у трампапа є план як розтопити сніг і дослідити корисні копалини на острові.
23.01.2026 19:31 Ответить
Більше того: можуть ще і запитати хто, коли, на яких підставах.. грандіозний скандал буде пісоя зміни влади.
23.01.2026 20:27 Ответить
Дебільне питанічко а данії навіщо гренландія,кусок криги
23.01.2026 18:02 Ответить
Абсолютно точно.... що дебільне.
Сам факт такого питання, це вже ознака клінічного дебілізму.
23.01.2026 18:08 Ответить
а навіщо США тоді той шмат криги? це величезний контроль за шельфом і покладами, а що під тим льодом ховається ніхто не уявляє,
23.01.2026 19:35 Ответить
Господи та хто в це вірити? Хрен вони в кого стрілятимуть, всі ці понти знаючи, що нічого не буде. Чомусь таких героїчних настроїв щодо росії немає, яка поступово суне до європейського союзу.
23.01.2026 18:07 Ответить
Так Україна євродупи прикриває. Чого їм боятися?
23.01.2026 18:09 Ответить
а як що хтось інший нападе?
не дадуть бій?
23.01.2026 18:07 Ответить
Арахамія там як п'яте колесо до воза.
Він там потрібен як зайцю стоп - сигнал.
23.01.2026 18:08 Ответить
Цiкаво скiлькi хвилин той бiй триватиме
23.01.2026 18:12 Ответить
.. бровь подымем... и Дания всё поймёт....)))) День..два... Там некому будет против нас воевать...)))) .... Вам нічого це не нагадує..???
23.01.2026 18:23 Ответить
5-я статья в действии!!)))
23.01.2026 18:18 Ответить
До договорняка они такими смелыми небыли ))
23.01.2026 18:22 Ответить
Звісно, готові до бою з США, бо знають, що Америка не нападе і бою не буде.

А от до бою з ереф в Україні не готові, сцикотно. Бо тут справжня війна зі справжніми боями.
23.01.2026 18:29 Ответить
українці НЕ були готові до бою в 2022 р.

саме тому рашка і напала

.
23.01.2026 18:38 Ответить
От скажіть, то руде чмо вже розвалило НАТО, чи то ще не кінець?
23.01.2026 18:39 Ответить
Данія на 100% права, як і у випадку нападу США на 100% буде агресором.
23.01.2026 18:39 Ответить
Куколдів Трамп хай у своїй імпотентній команді шукає.
23.01.2026 18:40 Ответить
шо началось? все ж нормально було
23.01.2026 18:41 Ответить
Якщо брати по розміру армії і території, то Данія і країни Балтії для України зробили найбільше. І за це ми їм маємо дякувати, в не висміювати.
23.01.2026 18:47 Ответить
Королівство Данії проти США це прецендент у новітній історії . Королівств , тобто монархій , у світі дуже багато і всі вони мають величезні фінансові , інтелектуальні можливості , політичний вплив . У випадку захвату теріторії королівства штатами , читай Трампом і його поплічниками , монархи обов"язково об"єднаються і підтримають Данію , принаймні європейські , а якщо їх підтримають шейхи і еміри то Тампу і його комарил"ї буде , ну дуже м"яко кажучи , непереливки .
23.01.2026 19:07 Ответить
Тобто Данія сама має відбиватися від окупантів? А де ж блок НАТО? Де 5-та поправка? В сраці, як і всі ці так звані організації, і безпекові угоди
23.01.2026 19:12 Ответить
Скільки тих данських воїнів? 3.5 чоловіка? Серьозно думають проти США воювати? Понти для місцевих видань.
23.01.2026 19:17 Ответить
Немає ніякої різниці, скількі буде воїнів Данії. В Криму по військам РФ не було жодного пострілу, на острові Зміїний та ЧАЕС теж.
23.01.2026 19:27 Ответить
Молодці данці, треба дати по зубам американським зайцям!!!
23.01.2026 20:24 Ответить
Це кумедно - Дельта та Морськи Котіки їх просто нашинкують в капусту, розірвуть як мавпа газету.
24.01.2026 02:54 Ответить
 
 