Датские военные в Гренландии получили приказ быть готовыми к бою с армией США, - СМИ

Военные Вооруженных сил Дании, дислоцированные в Гренландии, получили приказ быть готовыми вступить в бой с войсками США в случае нападения на остров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на датское издание DR.

Согласно приказу, который получили военные, Вооруженные силы Дании должны в кратчайшие сроки усилить возможности для выполнения плана обороны Гренландии. Издание отмечает, что в течение прошлой недели в регион систематически доставляли военных, вооружение и другие военные грузы как военными, так и гражданскими самолетами.

Датское правительство, по информации DR, имело политическую волю вступить в бой в случае американской агрессии, и это решение получило полную поддержку со стороны оппозиционных партий. В то же время в Копенгагене официально не считали нападение США вероятным, несмотря на агрессивную риторику президента Дональда Трампа.

Учения Arctic Endurance

Усиление военного присутствия происходит в рамках учений Arctic Endurance, которые планировались заранее, однако события вокруг Гренландии существенно ускорили их реализацию. Армия Дании получила задание активизировать присутствие на острове для демонстрации готовности защищать суверенитет и территориальную целостность Королевства.

Приказы, полученные военными, предусматривают приведение в действие плана обороны Гренландии в случае нападения. В частности, военнослужащие получили боеприпасы, что свидетельствует о готовности немедленно вступить в бой в случае необходимости.

Министерство обороны Дании отказалось комментировать содержание приказов, однако подтвердило, что на острове находятся "значительные силы" датской армии, а учения Arctic Endurance продлятся до конца 2026 года.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

