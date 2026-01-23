Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
Данські військові в Гренландії отримали наказ бути готовими до бою з армією США, - ЗМІ

Військові Збройних сил Данії, дислоковані в Гренландії, отримали наказ бути готовими вступити у бій з військами США у випадку нападу на острів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на данське видання DR.

Згідно з наказом, який отримали військові, Збройні сили Данії мають у найкоротші терміни посилити спроможності для виконання плану оборони Гренландії. Видання зазначає, що протягом минулого тижня до регіону систематично доправляли військових, озброєння та інші військові вантажі як військовими, так і цивільними літаками.

Данський уряд, за інформацією DR, мав політичну волю вступити в бій у разі американської агресії, і це рішення отримало повну підтримку з боку опозиційних партій. Водночас у Копенгагені офіційно не вважали напад США ймовірним, попри агресивну риторику президента Дональда Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Формула Анкориджа" передбачає вимогу від України віддати Росії Донбас і заморозку фронту, - Reuters

Навчання Arctic Endurance

Посилення військової присутності відбувається в межах навчань Arctic Endurance, які планувалися заздалегідь, однак події навколо Гренландії суттєво прискорили їх реалізацію. Армія Данії отримала завдання активізувати присутність на острові для демонстрації готовності захищати суверенітет і територіальну цілісність Королівства.

Накази, отримані військовими, передбачають приведення в дію плану оборони Гренландії у разі нападу. Зокрема, військовослужбовці отримали боєприпаси, що свідчить про готовність негайно вступити в бій за потреби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суперечки навколо Гренландії можуть ускладнити залучення країн ЄС до PURL для України, - посол НАТО Гетьманчук

Міністерство оборони Данії відмовилося коментувати зміст наказів, однак підтвердило, що на острові перебувають "значні сили" данської армії, а навчання Arctic Endurance триватимуть до кінця 2026 року.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, виходячи з цих домовленостей, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": TikTok продав свій бізнес у США: серед власників ‒ соратник Трампа

Топ коментарі
+23
Як тільки в тому бою загине хоч один американський солдат то Трампу капець.А якщо той солдат буде ще й негром...перепрошую афроамериканцем то цей капець може стати і Штатам в цілому...
показати весь коментар
23.01.2026 17:56 Відповісти
+14
По-перше - тоді в Україні була криза влади.
По-друге - кацапи не попереджали про напад, як це робить Трампон.
показати весь коментар
23.01.2026 18:12 Відповісти
+12
кацапе, Данія віддала Україні всю причепну артилерію і F-16.
це тільки те що найвідоміше, а ще передала бронетехніку, зенітні комплекси, снаряди і великі гроші для українського ВПК ("даньська ініціатива).
в Данії будують завод по виробництву ракетного палива для України

алєнь кацапський !

.
показати весь коментар
23.01.2026 18:36 Відповісти
Понти ганяють та й годі...
показати весь коментар
23.01.2026 17:52 Відповісти
"понтів" кицьки достатньо, щоб великий пес передумав нападати

перемагає сміливіший

.
показати весь коментар
23.01.2026 18:26 Відповісти
якщо Європа не підтримає Данію, то будуть понти миши проти лева
показати весь коментар
23.01.2026 19:12 Відповісти
Після Маска, слово 'афроамериканець' для декого може бути більш образливим за слово 'негр'🙂
показати весь коментар
23.01.2026 18:42 Відповісти
афроамериканцем трансгендером єврейського походження.
показати весь коментар
23.01.2026 19:14 Відповісти
а "кримчанам" військовим в лютому 2014 року просто рекомендували керуватися статутом гарнізонної і караульної служби...
Є різниця?
показати весь коментар
23.01.2026 17:57 Відповісти
в нас і тепер криза... влади...
показати весь коментар
23.01.2026 18:18 Відповісти
Клоунократії. Обраної в демократичний спосіб.
показати весь коментар
23.01.2026 19:21 Відповісти
якої влади? тілки верховний гавнокамандуючій втік, але й без нього було кому керувати.
показати весь коментар
23.01.2026 19:15 Відповісти
лапоть, до тебе у Мордор, окрім Януковича втекли:

- прем'єр-міністр
- перший віце-прем'єр
- міністр доходів
- міністр охорони здоров'я
- міністр внутрішніх справ
- секретар РНБО
- генеральний прокурор
- міністр оборони
- голова СБУ

Це тільки ті, що я згадав одразу. Не треба тут розповсюджувати брехню, ми все пам'ятаємо.
показати весь коментар
23.01.2026 19:51 Відповісти
сєр гєй, лапоть ти і твої два батька. і далі, що ти хотіло сказати, ніби переворот був, хтось владу захопив в Україні?
показати весь коментар
23.01.2026 22:15 Відповісти
Так. сша захопили.
показати весь коментар
24.01.2026 02:23 Відповісти
Втікла майже вся виконавча гілка влади, СНБО, а також керівництво спецслужб, генпрокурор і тд. Віддавати накази такого рівня не було кому.
Коли вже повернули Конституцію, призначили Турчинова спікером і в.о. президента - тоді якась влада з`явилась, хоча в.о. не має всіх повноваженнь Президента.
показати весь коментар
24.01.2026 11:28 Відповісти
чурбан, що не знає різниці іж К і КПК розкказує мені про владу в Україні в 2014 році, от посміховисько.
показати весь коментар
25.01.2026 12:32 Відповісти
Я нагадую хамлу без пам`яті, що його заяви - це маячня.
показати весь коментар
25.01.2026 15:37 Відповісти
дебіле, а чи не ти недавно КК назвав кодексом потнова а, , ти навіть не знало, що таке КК і що таке КПК, поки я тобі не відписав, але чи зрозуміло. ну тепер розбиш вигляд ніби знаєш.
показати весь коментар
25.01.2026 15:51 Відповісти
Хамло, тут ми розбираємо те, що саме ти збреханув про те, що у 2014му році нібито втік один тільки янукович.
Ти ж флудиш не по темі статті, намагаючись прикрити свою лажу.
показати весь коментар
25.01.2026 15:56 Відповісти
госмику, я не казав, що втік ТІЛЬКИ януковощ.
показати весь коментар
25.01.2026 16:03 Відповісти
в итоге они просто сдернули, кто в Украину, кто в сраху....
показати весь коментар
23.01.2026 18:21 Відповісти
патріоти України і вірні присязі повернулися на материкову частину, а зрадники залишилися...
показати весь коментар
23.01.2026 18:24 Відповісти
ну вот и датские патриоты вернуться в Данию и будут возвращать Гренландию политико-правовым путем!
показати весь коментар
23.01.2026 18:28 Відповісти
не факт...
Після відкриття вогню ніхто повертатися в Данію не буде планувати!
показати весь коментар
23.01.2026 18:33 Відповісти
20 лютого 2014, ввід "зелених чоловічків" в Крим.
Президент Янукович В.Ф.
Міністр оборони - Павло Лебедєв
показати весь коментар
23.01.2026 18:36 Відповісти
а 28 лютого?
а 1 березня?
а 1 квітня?
показати весь коментар
23.01.2026 18:39 Відповісти
Війська ерефії ввійшли в Крим 20 лютого! Президент янукович. Крапка! То вже сталось.
Тим більше, 80% особового складу ЗСУ в Криму і практично 100% силовиків - зрадники, бо мудрий наріт вирішив тричінесудимого на трон, ну, щоб паржать, напевно.
А загалом в ЗСУ на березень 2014 була ОДНА(!) умовно боєздатна бригада. А це, орієнтовно, на той час, не більше 2000 штиків. І ВСЕ!
Чому? Бо ж знову, мудрий наріт вирішив тричінесудимого на трон, ну, щоб весело було, напевно. За час його правління ЗСУ були практично знищені...
А потім настав квітень 19-го, і все пішло по новому колу, бо ж "мудрий наріт" до сьогодні рже, па-пріколу...
показати весь коментар
23.01.2026 18:45 Відповісти
+ +
показати весь коментар
23.01.2026 18:51 Відповісти
несудимого обирали не щоб весело було, а як сказав один мент, щоб порядок був, я його питав, якже ви правоохоронці підтримуєте зека на пост президента, він так і каже, щоб порядок був, мабуть такий як на зоні їх влаштовувало. а щоб весело, то блазня обрали в 19
показати весь коментар
23.01.2026 19:21 Відповісти
Вони там були з 90го року!! І накопичувалися!!
Дата 20 лютого, позначена на медальках рф, це офіційний початок самої фази анексії.
показати весь коментар
23.01.2026 19:31 Відповісти
Яка саме бригада була умовно-боєздатна і чому були небоєздатні інші?
показати весь коментар
23.01.2026 23:46 Відповісти
На папері станом на березень 2014-го весь склад особовий ЗСУ - 55 тисяч. НА ПАПЕРІ!
Реально боєздатними, готовими виконувати бойову задачу - 5 тисяч особового складу. Решта недоукомплектовані, неозброєні, недонавчені або зрадники, як от в Криму.
Чому так сталось? Бо тричінесудимий знищив ЗСУ, розпродав чи ліквідував озброєння. Фактично, ЗСУ на березень 2014 в нас не було!
Коли розпочались події на Донбасі на його захист йшли обровольці в кросівках з іржавими автоматами.
Так було! І лише повний ідіот чи прокацаплена мерзота може то заперечувати.
Щось подібне почало діятись і з квітня 19-го - розформовувались частини, відводились війська з обладнаних рубежів, заблоковано ракетну програму, недофінансування ЗСУ...
В результаті маємо те що сьогодні маємо.
А причина того всього - наш "мудрий" наріт, якому хочеться все і відразу і щоб то було весело і па-пріколу...
показати весь коментар
24.01.2026 08:25 Відповісти
100%!
показати весь коментар
24.01.2026 15:34 Відповісти
Навіщо військовим рекомендувати керуватися статутами гарнізонної і караульної служби, як вони мають це постійно робити.
показати весь коментар
23.01.2026 18:41 Відповісти
І вони цього НЕ зробили в Криму.
показати весь коментар
23.01.2026 18:43 Відповісти
отож... А це було!
показати весь коментар
23.01.2026 18:43 Відповісти
Та ти шо? А данці теж допоможуть Україні у протистоянні з ереф, скільки ще чекати на їхніх бійців під Покровськом?
показати весь коментар
23.01.2026 18:27 Відповісти
Навіщо ти підписався алєнєм кацапським? Це й так очевидно🙂
А питання моє залишилось без відповіді
показати весь коментар
23.01.2026 19:31 Відповісти
Вибачте , https://defence-ua.com/army_and_war/argentini_potribno_sche_z_piv_roku_dlja_pochatku_intgeratsiji_pershih_f_16_jaki_vona_otrimala_zamist_ukrajini-20198.html але
показати весь коментар
23.01.2026 21:11 Відповісти
підрозділ безпілотних систем ЗСУ наробить чималого лиха піндосам-агресорам

.
показати весь коментар
23.01.2026 18:29 Відповісти
спочатку вони повіинні підійти на відстань польоту безпілотника, авіаносна група не входячи в зону ураження безпілотниками, ПКР, нажаль, зможе роздовбати томагавками всю армію Данії на острові. а от висадити десант, коли спробують, буде набагато цікавіше. там вже можна розгулятися, "весільні дрони" і інші дрони покажуть де краби зимують.
показати весь коментар
23.01.2026 19:26 Відповісти
Як це неприємно. Датчани з американцями були і в афганській та у ірацькій війні. А тепер з американців зробилися бундючні грінго.
показати весь коментар
23.01.2026 18:00 Відповісти
Не з американців,та всього- на всього Трампа і його оточення. Скоро прийде кінець цьому божевіллю.
показати весь коментар
23.01.2026 18:45 Відповісти
Не скоро
показати весь коментар
23.01.2026 18:48 Відповісти
все відносно, але збройний конфлік щоб захопити Гренландію таке собі, хіба у трампапа є план як розтопити сніг і дослідити корисні копалини на острові.
показати весь коментар
23.01.2026 19:31 Відповісти
Більше того: можуть ще і запитати хто, коли, на яких підставах.. грандіозний скандал буде пісоя зміни влади.
показати весь коментар
23.01.2026 20:27 Відповісти
Дебільне питанічко а данії навіщо гренландія,кусок криги
показати весь коментар
23.01.2026 18:02 Відповісти
Абсолютно точно.... що дебільне.
Сам факт такого питання, це вже ознака клінічного дебілізму.
показати весь коментар
23.01.2026 18:08 Відповісти
а навіщо США тоді той шмат криги? це величезний контроль за шельфом і покладами, а що під тим льодом ховається ніхто не уявляє,
показати весь коментар
23.01.2026 19:35 Відповісти
Господи та хто в це вірити? Хрен вони в кого стрілятимуть, всі ці понти знаючи, що нічого не буде. Чомусь таких героїчних настроїв щодо росії немає, яка поступово суне до європейського союзу.
показати весь коментар
23.01.2026 18:07 Відповісти
Так Україна євродупи прикриває. Чого їм боятися?
показати весь коментар
23.01.2026 18:09 Відповісти
а як що хтось інший нападе?
не дадуть бій?
показати весь коментар
23.01.2026 18:07 Відповісти
Арахамія там як п'яте колесо до воза.
Він там потрібен як зайцю стоп - сигнал.
показати весь коментар
23.01.2026 18:08 Відповісти
Цiкаво скiлькi хвилин той бiй триватиме
показати весь коментар
23.01.2026 18:12 Відповісти
.. бровь подымем... и Дания всё поймёт....)))) День..два... Там некому будет против нас воевать...)))) .... Вам нічого це не нагадує..???
показати весь коментар
23.01.2026 18:23 Відповісти
5-я статья в действии!!)))
показати весь коментар
23.01.2026 18:18 Відповісти
До договорняка они такими смелыми небыли ))
показати весь коментар
23.01.2026 18:22 Відповісти
Звісно, готові до бою з США, бо знають, що Америка не нападе і бою не буде.

А от до бою з ереф в Україні не готові, сцикотно. Бо тут справжня війна зі справжніми боями.
показати весь коментар
23.01.2026 18:29 Відповісти
українці НЕ були готові до бою в 2022 р.

саме тому рашка і напала

.
показати весь коментар
23.01.2026 18:38 Відповісти
От скажіть, то руде чмо вже розвалило НАТО, чи то ще не кінець?
показати весь коментар
23.01.2026 18:39 Відповісти
Данія на 100% права, як і у випадку нападу США на 100% буде агресором.
показати весь коментар
23.01.2026 18:39 Відповісти
Куколдів Трамп хай у своїй імпотентній команді шукає.
показати весь коментар
23.01.2026 18:40 Відповісти
шо началось? все ж нормально було
показати весь коментар
23.01.2026 18:41 Відповісти
Якщо брати по розміру армії і території, то Данія і країни Балтії для України зробили найбільше. І за це ми їм маємо дякувати, в не висміювати.
показати весь коментар
23.01.2026 18:47 Відповісти
Королівство Данії проти США це прецендент у новітній історії . Королівств , тобто монархій , у світі дуже багато і всі вони мають величезні фінансові , інтелектуальні можливості , політичний вплив . У випадку захвату теріторії королівства штатами , читай Трампом і його поплічниками , монархи обов"язково об"єднаються і підтримають Данію , принаймні європейські , а якщо їх підтримають шейхи і еміри то Тампу і його комарил"ї буде , ну дуже м"яко кажучи , непереливки .
показати весь коментар
23.01.2026 19:07 Відповісти
Тобто Данія сама має відбиватися від окупантів? А де ж блок НАТО? Де 5-та поправка? В сраці, як і всі ці так звані організації, і безпекові угоди
показати весь коментар
23.01.2026 19:12 Відповісти
Скільки тих данських воїнів? 3.5 чоловіка? Серьозно думають проти США воювати? Понти для місцевих видань.
показати весь коментар
23.01.2026 19:17 Відповісти
Немає ніякої різниці, скількі буде воїнів Данії. В Криму по військам РФ не було жодного пострілу, на острові Зміїний та ЧАЕС теж.
показати весь коментар
23.01.2026 19:27 Відповісти
Молодці данці, треба дати по зубам американським зайцям!!!
показати весь коментар
23.01.2026 20:24 Відповісти
Це кумедно - Дельта та Морськи Котіки їх просто нашинкують в капусту, розірвуть як мавпа газету.
показати весь коментар
24.01.2026 02:54 Відповісти
 
 