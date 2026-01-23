Данські військові в Гренландії отримали наказ бути готовими до бою з армією США, - ЗМІ
Військові Збройних сил Данії, дислоковані в Гренландії, отримали наказ бути готовими вступити у бій з військами США у випадку нападу на острів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на данське видання DR.
Згідно з наказом, який отримали військові, Збройні сили Данії мають у найкоротші терміни посилити спроможності для виконання плану оборони Гренландії. Видання зазначає, що протягом минулого тижня до регіону систематично доправляли військових, озброєння та інші військові вантажі як військовими, так і цивільними літаками.
Данський уряд, за інформацією DR, мав політичну волю вступити в бій у разі американської агресії, і це рішення отримало повну підтримку з боку опозиційних партій. Водночас у Копенгагені офіційно не вважали напад США ймовірним, попри агресивну риторику президента Дональда Трампа.
Навчання Arctic Endurance
Посилення військової присутності відбувається в межах навчань Arctic Endurance, які планувалися заздалегідь, однак події навколо Гренландії суттєво прискорили їх реалізацію. Армія Данії отримала завдання активізувати присутність на острові для демонстрації готовності захищати суверенітет і територіальну цілісність Королівства.
Накази, отримані військовими, передбачають приведення в дію плану оборони Гренландії у разі нападу. Зокрема, військовослужбовці отримали боєприпаси, що свідчить про готовність негайно вступити в бій за потреби.
Міністерство оборони Данії відмовилося коментувати зміст наказів, однак підтвердило, що на острові перебувають "значні сили" данської армії, а навчання Arctic Endurance триватимуть до кінця 2026 року.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, виходячи з цих домовленостей, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це тільки те що найвідоміше, а ще передала бронетехніку, зенітні комплекси, снаряди і великі гроші для українського ВПК ("даньська ініціатива).
в Данії будують завод по виробництву ракетного палива для України
