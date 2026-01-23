Данські військові в Гренландії отримали наказ бути готовими до бою з армією США, - ЗМІ

Військові Збройних сил Данії, дислоковані в Гренландії, отримали наказ бути готовими вступити у бій з військами США у випадку нападу на острів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на данське видання DR.

Згідно з наказом, який отримали військові, Збройні сили Данії мають у найкоротші терміни посилити спроможності для виконання плану оборони Гренландії. Видання зазначає, що протягом минулого тижня до регіону систематично доправляли військових, озброєння та інші військові вантажі як військовими, так і цивільними літаками.

Данський уряд, за інформацією DR, мав політичну волю вступити в бій у разі американської агресії, і це рішення отримало повну підтримку з боку опозиційних партій. Водночас у Копенгагені офіційно не вважали напад США ймовірним, попри агресивну риторику президента Дональда Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Формула Анкориджа" передбачає вимогу від України віддати Росії Донбас і заморозку фронту, - Reuters

Навчання Arctic Endurance

Посилення військової присутності відбувається в межах навчань Arctic Endurance, які планувалися заздалегідь, однак події навколо Гренландії суттєво прискорили їх реалізацію. Армія Данії отримала завдання активізувати присутність на острові для демонстрації готовності захищати суверенітет і територіальну цілісність Королівства.

Накази, отримані військовими, передбачають приведення в дію плану оборони Гренландії у разі нападу. Зокрема, військовослужбовці отримали боєприпаси, що свідчить про готовність негайно вступити в бій за потреби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суперечки навколо Гренландії можуть ускладнити залучення країн ЄС до PURL для України, - посол НАТО Гетьманчук

Міністерство оборони Данії відмовилося коментувати зміст наказів, однак підтвердило, що на острові перебувають "значні сили" данської армії, а навчання Arctic Endurance триватимуть до кінця 2026 року.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, виходячи з цих домовленостей, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": TikTok продав свій бізнес у США: серед власників ‒ соратник Трампа