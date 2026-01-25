Сейчас без тепла еще 1676 многоэтажек Киева, - Кличко

Без отопления сейчас 1676 многоэтажек Киева после атаки врага на столицу 24 января.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Он напомнил, что в результате повреждений критической инфраструктуры, вчера в столице без теплоснабжения оказались снова почти 6 000 домов. Большинство из которых уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

"С прошлого вечера коммунальщики и энергетики восстановили подачу теплоносителя в более чем 1600 домов. И продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.

Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.

Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

