Сейчас без тепла еще 1676 многоэтажек Киева, - Кличко

Отопительный сезон стартовал во всех областях, кроме Херсонской

Без отопления сейчас 1676 многоэтажек Киева после атаки врага на столицу 24 января.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Он напомнил, что в результате повреждений критической инфраструктуры, вчера в столице без теплоснабжения оказались снова почти 6 000 домов. Большинство из которых уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

"С прошлого вечера коммунальщики и энергетики восстановили подачу теплоносителя в более чем 1600 домов. И продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Топ комментарии
+16
Одна галочка і стільки пригод в житті .Не хватало драйву і гострих відчуттів при баризі
показать весь комментарий
25.01.2026 08:44 Ответить
+15
Так. Було світло, було тепло, був газ, вода. Електроенергію, надлишки, продавали за кордон і отримали мільярди доларів США на розвиток економіки. Розвивалася вітрова і сонячні енергетики, майже в кожному обласному центрі запрацювали аеродроми, лоукостери за невеликі гроші перевозили людей в різні міста і курорти світу. З кожним днем відновлювалася економіка, з введенням реформ прозоро, децентралізації та електронного декларування своїх статків чиновниками більше грошей залишалося на місцях і почали розвиватися громади. Чиновники почали менше красти, бо діяли декларації і контроль правоохоронної системи, яка також проходила реформи.
Горді були за Збройні Сили України, які відновлювали свою міць з кожним днем, вводячи все нові і нові зразки зброї. Можна пригадати парад в місті Києві, де всі вишикувані підрозділі одягнені в нові і найкращі зразки, мали модернізовану і нову техніку...
А вже після однієї галочки в бюлетні за брехунів і малоросів, які обіцяли зробити всіх разом, на параді був макет якогось паровозу, де бігали і співали зайчики, напівголі пані і один пришелепкуватий мадорос бігав по українському прапорі. Чотирижди ухилянт зневажав армію і вся його політика була побудована на її приниження і асфальт.
Сім років брехали про свою міць і великими кроками вели плем'я 73%, в разом з ними і нас до феодалізму. А тут немає ні води, ні тепла, ні електроенергії, є тільки феодал і його брехливе і воровиті оточення.
показать весь комментарий
25.01.2026 09:04 Ответить
+7
Знову про методики із москви? А що я не так написав? Спростуйте і доведіть зворотнє, мені дуже цікаво.
Ворог готувався напасти на Україну і знищити її відразу від розпаду совка і отримання нами незалежності. Без Києва, без історії Руси вони монгольська орда.
Кращого моменту напасти у пуйла не було,як 20.02.2014 року, коли президентом був проросійський янукович. Захопив ту частину української території, де його чекали. А коли 07.06.2014 року( інавгурація) президентом став проукраїнський і проєвропейський Порошенко, ворог зрозумів, що свої мрії потрібно відкласти до сприятливих умов. Тоді Україна звільнила 2/3 окупованих територій. ''Мінські'' зупинили пуйла. І вже навіть ворог був не проти, щоб під егідою ООН на кордони України стали миротворці. Але у 2019 році підбурені 73% медведчуківсько- беня- зеля пропагандою( телеканал 1+1) вирішили поржати. Пишу 73%, бо якраз так записано в результатах виборів в українських документах. Нарід скоротив армію, відвів з фортифікацій, розмінував виходи з Криму і акваторію Азовського моря, зняв клістрони із систем ППО, вилучив військові катери, знищив нові ракетні програми.., а генералів і керівників підприємств посадили до тюрми. Всі бюджетні кошти закатали в асфальт.., то що в такому випадку стримувало ворога?
А ще раджу ознайомитися з діями оточення Голобородька': міндічів, цукерманів, юзиків, киселів, єрмаків, наумових, баканових, галушенків та інших. Обов'язково прочитайте всю інформацію про ''двушку'' на москву, все є у відкритому доступі через Гугл.Цікаво, а ці були на якому боці?
показать весь комментарий
25.01.2026 10:44 Ответить
хочу ще раз звернути увагу , що існують технології індивідуальних кришних котелен , які роблять будинки енергонесамосиійними
АЛЕ в правління ригов Азаров заборонив їх установу, бо тоді люді менше платять і красти грошей владі не вдається

ТОМУ, важливою задачею має бути переобладнання будинків може з допомогою европейців
показать весь комментарий
25.01.2026 08:43 Ответить
ІТП зі скрипом просуваються по тій же причині.
показать весь комментарий
25.01.2026 08:46 Ответить
Вам з мацкви цікави тексти присилають .
так ОСЬ ДО ВАШОЇ СВІДОМОСТІ - війну в раше готували ще у 2013 році. Незалежно від вибору українців на виборах.
а те що у владу обирають усякий непотріб - так це з 1991 року діється.
ТРЕБА ОБИРАТИ НАЦІОНАЛІСТІВ , а не бариг та артистів
показать весь комментарий
25.01.2026 09:15 Ответить
Та готувались вони ще з Тузли. Як би вчасно отримали по скрєпним сусалам - нічого цього не було б.

А 73% - то красива цифірь, намальована кремлівськими політичними пропагандонами. Яку українці повторюють як мантру. Ну не було там 73%. 40-43%. Це як путлєру один раз 117% намалювали.

Чим барига був поганим? Тим що відновлював армію? Тим, що не крав, бо в нього гроші є?
показать весь комментарий
25.01.2026 09:30 Ответить
Готовились сразу после распада СССР. Все действия москвы(раздел ЧФ, отказ в демаркации границы, будапештское на@во...) тому доказательство.
показать весь комментарий
25.01.2026 09:44 Ответить
Не хера вас хохлопитеки не жаль от слова совсем! Скакали на Майдане 12 лет назад тепло было? Перемогу тогда сдобулы за печеньки Госдепа ? Какие теперь проблемы ? Кастрюлю на голову,кружевые труселя на не мытый зад и вперед на Майдан ! Иль за бесплатно скакать херои не привыкли ? На этот раз придется шоп сугреться ))
показать весь комментарий
25.01.2026 12:19 Ответить
Дегенеративна свинособака вибігла з незачиненого свинарника і перше, що зробила - висралася привселюдно. ))
показать весь комментарий
25.01.2026 12:57 Ответить
Чушила, ползи под шконку, там твоё место. Слизень парашный 😅
Ты откуда всплыл, глина петушиная?
москва, ростов или ещё какая-то гнилая пердь?
показать весь комментарий
25.01.2026 13:57 Ответить
Дві галочки. У квітні та у липні. Дві.
показать весь комментарий
25.01.2026 11:31 Ответить
Дякую Пане Кличко !
показать весь комментарий
25.01.2026 09:37 Ответить
Улюбленець ОПи Кімушка кращий.
Каже стуліть пельку і не жалійтесь.
Його не хейтять петрови-іванови і партактив Притули.

показать весь комментарий
25.01.2026 11:56 Ответить
Це дивлячись,який кондиціонер.
показать весь комментарий
25.01.2026 09:56 Ответить
А кондиціонер у вас від чого живиться?А як що світла немає?
показать весь комментарий
25.01.2026 10:35 Ответить
Скільки батоповерхівок без тепла в масквабаді, піськограй?
показать весь комментарий
25.01.2026 09:51 Ответить
Corrupted Traitor zelenskiy with his friends has everything but still wants more 💰
показать весь комментарий
25.01.2026 17:34 Ответить
 
 