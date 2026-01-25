Наразі без тепла ще 1676 багатоповерхівок Києва, - Кличко

Без опалення наразі 1676 багатоповерхівок Києва після атаки ворога на столицю 24 січня.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він нагадав, що внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури, вчора в столиці без теплопостачання опинилися знову майже 6 000 будинків. Більшість із яких уже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

"Від минулого вечора комунальники й енергетики відновили подачу теплоносія в понад 1600 будинків. І продовжують працювати, щоб повернути послуги в домівки киян", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.

На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.

Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.

Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

