Глава МИД Чехии Мацинка будет игнорировать Павла на фоне обострения конфликта

Глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что он и министерство будут игнорировать администрацию президента Петера Павела.

Об этом пишет издание České noviny, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Чешский президент ранее обнародовал сообщения от главы МИД, в которых тот пытался шантажировать Павела в связи с назначением министром охраны окружающей среды Филиппа Турека от партии "Автомобилисты за себя".

В переписке Мацинка угрожал Павелу последствиями, если тот не пересмотрит свое решение в отношении Турека.

Министр иностранных дел заявил, что не собирается извиняться за эти сообщения.

"Поэтому мне не остается ничего другого, как просто игнорировать господина президента не только лично, но и как министерство иностранных дел. ... Самый разумный способ не эскалировать ситуацию – это игнорировать Администрацию президента", – добавил Мацинка.

Что предшествовало?

Во время визита в Киев лидер Чехии Петр Павел заявил о готовности передать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов.

Впоследствии в МИД Чехии раскритиковали заявление Павела о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством.

В Чехии продолжается политический конфликт между президентом и частью правительственной коалиции, который влияет и на вопрос поддержки Украины, в частности поставки самолетов и военной помощи.

1 февраля в центре Праги состоялся массовый митинг в поддержку президента Чехии Петра Павела в условиях политического кризиса.

