Глава МИД Чехии Мацинка будет игнорировать Павла на фоне обострения конфликта

Конфликт между Павелом и Мацинкой в Чехии: что известно?

Глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что он и министерство будут игнорировать администрацию президента Петера Павела.

Об этом пишет издание České noviny, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Чешский президент ранее обнародовал сообщения от главы МИД, в которых тот пытался шантажировать Павела в связи с назначением министром охраны окружающей среды Филиппа Турека от партии "Автомобилисты за себя".

В переписке Мацинка угрожал Павелу последствиями, если тот не пересмотрит свое решение в отношении Турека.

Министр иностранных дел заявил, что не собирается извиняться за эти сообщения.

"Поэтому мне не остается ничего другого, как просто игнорировать господина президента не только лично, но и как министерство иностранных дел. ... Самый разумный способ не эскалировать ситуацию – это игнорировать Администрацию президента", – добавил Мацинка.

Маразм в Чехії кріпчає
02.02.2026 08:50 Ответить
Не в Чехії, а в її уряді.
02.02.2026 09:13 Ответить
Так такий уряд привели до влади виборці
02.02.2026 09:17 Ответить
Ну, до нашого урядового та президентського маразму їм ще дуже далеко. Так, ********?
02.02.2026 09:16 Ответить
Їм ше срати й срати - але як казав один вождь - вєрной дорогой ідьотє товаріщі!
02.02.2026 09:21 Ответить
Ще вусики щіточкою під ніс і на фото буде Адік Шикльгрубер
02.02.2026 09:05 Ответить
А шо це за така партія в чехів, "Ананісти за себе"? Судячи з зовнішністі цього Мацінки він 100% член цієй партії. Старина Чезаре шо Ломброзо, не даст сбрехати.
02.02.2026 09:15 Ответить
Ох і дипломат, привселюдно кинув какахою в президента країни. До Павела це лайно не долетить а сам замарався. А цей лайно-міністр він випадково не кцпе? Бо дуже підозріло лайно ********.
02.02.2026 09:40 Ответить
Чим дальше - тим більше. Мудаків в політиці.
02.02.2026 10:15 Ответить
Їм чорного вуду від офісу не вистачає
02.02.2026 10:19 Ответить
Чехам треба вже захищатися , такий уряд треба як найшвидше валити , бо проруснячий уряд приведе до них русню не тільки з танками, а і з бомбами ...українці не дадуть збрехати ...
02.02.2026 10:39 Ответить
Не дивуйтесь. У попередника Павела був багаторічний секретар. Цей секретар у молоді роки учився в Москві в кагебістській школі з Якуніним, товаришував з ним. У свій час він прилаштував друга в чеську філію Газпрома. А у Х.....Якунін відповідав за братські партії в Європі. Вітюша Орбан кадр теж з коробки Якуніна. Зараз Якунін займається творчою працею - разом з Дугіним та ще з двома теоретизують для руського міра. В кацапії широковідомим став через шубохраніліща своєї дружини.
02.02.2026 13:46 Ответить
 
 