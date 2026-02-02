Глава МИД Чехии Мацинка будет игнорировать Павла на фоне обострения конфликта
Глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что он и министерство будут игнорировать администрацию президента Петера Павела.
Об этом пишет издание České noviny, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Чешский президент ранее обнародовал сообщения от главы МИД, в которых тот пытался шантажировать Павела в связи с назначением министром охраны окружающей среды Филиппа Турека от партии "Автомобилисты за себя".
В переписке Мацинка угрожал Павелу последствиями, если тот не пересмотрит свое решение в отношении Турека.
Министр иностранных дел заявил, что не собирается извиняться за эти сообщения.
"Поэтому мне не остается ничего другого, как просто игнорировать господина президента не только лично, но и как министерство иностранных дел. ... Самый разумный способ не эскалировать ситуацию – это игнорировать Администрацию президента", – добавил Мацинка.
Что предшествовало?
- Во время визита в Киев лидер Чехии Петр Павел заявил о готовности передать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов.
- Впоследствии в МИД Чехии раскритиковали заявление Павела о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством.
- В Чехии продолжается политический конфликт между президентом и частью правительственной коалиции, который влияет и на вопрос поддержки Украины, в частности поставки самолетов и военной помощи.
- 1 февраля в центре Праги состоялся массовый митинг в поддержку президента Чехии Петра Павела в условиях политического кризиса.
