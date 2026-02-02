Глава МЗС Чехії Мацінка ігноруватиме Павела на тлі загострення конфлікту

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка заявив, що він та міністерство ігноруватимуть адміністрацію президента Петра Павела.

Про це пише видання České noviny, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Чеський президент раніше оприлюднив повідомлення від глави МЗС, в яких той намагався шантажувати Павела щодо призначення міністром охорони навколишнього середовища Філіпа Турека від партії "Автомобілісти за себе".

У листуванні Мацінка погрожував Павелу наслідками, якщо той не перегляне своє рішення щодо Турека.

Міністр закордонних справ заявив, що не збирається перепрошувати за ці повідомлення.

"Тому мені не залишається нічого іншого, як просто ігнорувати пана президента не тільки особисто, але й як міністерство закордонних справ. ... Найрозумніший спосіб не ескалювати ситуацію – це ігнорувати Адміністрацію президента", - додав Мацінка.

Що передувало?

Під час візиту до Києва лідер Чехії Петр Павел заявив про готовність передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів.

Згодом у МЗС Чехії розкритикували заяву Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.

У Чехії триває політичний конфлікт між президентом та частиною урядової коаліції, який впливає і на питання підтримки України, зокрема постачання літаків та військової допомоги.

1 лютого у центрі Праги відбувся масовий мітинг на підтримку президента Чехії Петра Павела в умовах політичної кризи.

