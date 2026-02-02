Новини Конфлікт у чеській владі
5 137 13

Глава МЗС Чехії Мацінка ігноруватиме Павела на тлі загострення конфлікту

Конфлікт між Павелом та Мацінкою в Чехії: що відомо?

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка заявив, що він та міністерство ігноруватимуть адміністрацію президента Петра Павела.

Про це пише видання České noviny, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Чеський президент раніше оприлюднив повідомлення від глави МЗС, в яких той намагався шантажувати Павела щодо призначення міністром охорони навколишнього середовища Філіпа Турека від партії "Автомобілісти за себе".

У листуванні Мацінка погрожував Павелу наслідками, якщо той не перегляне своє рішення щодо Турека.

Міністр закордонних справ заявив, що не збирається перепрошувати за ці повідомлення.

"Тому мені не залишається нічого іншого, як просто ігнорувати пана президента не тільки особисто, але й як міністерство закордонних справ. ... Найрозумніший спосіб не ескалювати ситуацію – це ігнорувати Адміністрацію президента", - додав Мацінка.

Що передувало?

Чехія (1830) Павел Петр (222) Мацінка Петр (6)
Топ коментарі
Маразм в Чехії кріпчає
02.02.2026 08:50
Ну, до нашого урядового та президентського маразму їм ще дуже далеко. Так, ********?
02.02.2026 09:16
02.02.2026 09:16
Не в Чехії, а в її уряді.
02.02.2026 09:13
Маразм в Чехії кріпчає
02.02.2026 08:50 Відповісти
Не в Чехії, а в її уряді.
02.02.2026 09:13 Відповісти
Так такий уряд привели до влади виборці
02.02.2026 09:17 Відповісти
Ну, до нашого урядового та президентського маразму їм ще дуже далеко. Так, ********?
02.02.2026 09:16 Відповісти
Їм ше срати й срати - але як казав один вождь - вєрной дорогой ідьотє товаріщі!
02.02.2026 09:21 Відповісти
Ще вусики щіточкою під ніс і на фото буде Адік Шикльгрубер
02.02.2026 09:05 Відповісти
А шо це за така партія в чехів, "Ананісти за себе"? Судячи з зовнішністі цього Мацінки він 100% член цієй партії. Старина Чезаре шо Ломброзо, не даст сбрехати.
02.02.2026 09:15 Відповісти
Ох і дипломат, привселюдно кинув какахою в президента країни. До Павела це лайно не долетить а сам замарався. А цей лайно-міністр він випадково не кцпе? Бо дуже підозріло лайно ********.
02.02.2026 09:40 Відповісти
Чим дальше - тим більше. Мудаків в політиці.
02.02.2026 10:15 Відповісти
Їм чорного вуду від офісу не вистачає
02.02.2026 10:19 Відповісти
Чехам треба вже захищатися , такий уряд треба як найшвидше валити , бо проруснячий уряд приведе до них русню не тільки з танками, а і з бомбами ...українці не дадуть збрехати ...
02.02.2026 10:39 Відповісти
Не дивуйтесь. У попередника Павела був багаторічний секретар. Цей секретар у молоді роки учився в Москві в кагебістській школі з Якуніним, товаришував з ним. У свій час він прилаштував друга в чеську філію Газпрома. А у Х.....Якунін відповідав за братські партії в Європі. Вітюша Орбан кадр теж з коробки Якуніна. Зараз Якунін займається творчою працею - разом з Дугіним та ще з двома теоретизують для руського міра. В кацапії широковідомим став через шубохраніліща своєї дружини.
02.02.2026 13:46 Відповісти
 
 