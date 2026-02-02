Новости Штурм РФ на границе Сумщины
1 783 10

Войска РФ прощупывают нашу линию обороны на границе Харьковщины и Сумщины, - Трегубов

захватчики хотят прорваться в Сумскую область

На границе Харьковской и Сумской областей российские подразделения пытаются проверить устойчивость обороны украинских военных, стремясь сформировать контролируемую зону вдоль государственной границы.

Об этом в телеефире рассказал подполковник Виктор Трегубов, спикер Объединенных сил, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ. 

Тенденция на границе

По его словам, на границе продолжается "аккуратная пальпация", прощупывание линии обороны на предмет слабых мест. Оккупанты не отказываются от намерений создать "зону контроля" вдоль линии границы.

Смотрите также: Рашисты в Грабовском на Сумщине убили дронами двух гражданских, которые пытались выйти из оккупации. ВИДЕО 18+

У них вообще задача стояла создать зону контроля глубиной до 30 километров. Это абсолютно невыполнимо, но они пытаются создать хотя бы глубиной где-то километр, хотя бы где-то зайти на территорию Украины, и просто закрепляться. Это удалось сделать в поселке Грабовском, например. Яркий пример. Но дальше они, несмотря на попытку идти дальше на поселок Рясное, так и не смогли этого сделать", - рассказал спикер Объединенных сил.

Он добавил, что на ход боевых действий также влияет погода. Так, например, морозы парализуют БПЛА.

"На сильных морозах перемерзает оптоволокно. Сильно не полетаешь именно на беспилотниках на оптоволокне, потому что очень хрупким становится именно тот кабель, который к ним тянется. А если говорить о коптерах, то у них обмерзают лопасти, роторы. Он либо не взлетит, либо взлетит и упадет. Эти сложности касаются обеих сторон", - отметил Трегубов.

Читайте также: РФ оккупировала Злагоду в Днепропетровской области и продвинулась вблизи Грабовского в Сумской области, - DeepState

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.
  • 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

Читайте также: Армия РФ временно закрепилась в Грабовском в Сумской области, - Трегубов

Автор: 

Сумская область (4150) Харьковская область (2624) Грабовское (35)
Топ комментарии
+3
Точнее, они прощупывали границы Харьковской и Сумской области ещё с 1918 года...

Жаль, что тогда ордынцам не дали по рылу так, чтобы свиные мозги из башки повылетали...
показать весь комментарий
02.02.2026 17:19 Ответить
+2
Вони її вже з 90 років прощупали.
показать весь комментарий
02.02.2026 15:51 Ответить
+2
Ніякою словесною еквілібристикою не прикрити того факту,
що кацапня просувається в Сумський і Харківський областях.
показать весь комментарий
02.02.2026 18:32 Ответить
Тоді були Харківська і Чернігівська губернії.
показать весь комментарий
02.02.2026 20:23 Ответить
В УНР
показать весь комментарий
02.02.2026 20:59 Ответить
Це РОВ з початку повномаштабки роблять і не закінчували робити. Тільки раніше це були ДРГ з артприкриттям, а зараз штурмові групи.
показать весь комментарий
02.02.2026 15:52 Ответить
Акуратно пальпують і прощупують Трегубова. Нова тактика.
показать весь комментарий
02.02.2026 16:59 Ответить
Як це ???
Знову дупу дронам показували а потім в полоні ???
показать весь комментарий
02.02.2026 20:58 Ответить
Приблизно так і є.
показать весь комментарий
02.02.2026 21:10 Ответить
Немає слів .
показать весь комментарий
03.02.2026 00:29 Ответить
 
 