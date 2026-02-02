Війська РФ прощупують нашу лінію оборони на прикордонні Харківщини та Сумщини, - Трегубов

На кордоні Харківської та Сумської областей російські підрозділи намагаються перевірити стійкість оборони українських військових, прагнучи сформувати контрольовану зону вздовж державного кордону.

Про це в телеефірі розповів підполковник Віктор Трегубов, речник Угруповання Об’єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміюінформ.

Тенденція на прикордонні

За його словами, на прикордонні триває "акуратна пальпація", прощупування лінії оборони щодо слабких місць. Окупанти не лишають намірів створити "зону контролю" вздовж лінії кордону.

У них взагалі завдання стояло створити зону контролю глибиною до 30 кілометрів. Це абсолютно невиконувано, але вони намагаються створити хоча б глибиною десь кілометр, хоча б десь зайти на територію України, і просто закріплюватися. Це вдалося зробити у селищі Грабовському, наприклад. Яскравий приклад. Але далі вони, попри спробу йти далі на селищі Рясне, так і не змогли цього зробити", - розповів речник Угруповання об’єднаних сил.

Він додав, що на перебіг бойових дій також впливає погода. Так, наприклад, морози паралізують БпЛА.

"На сильних морозах перемерзає оптоволокно. Сильно не політаєш саме на безпілотниках на оптоволокні, бо дуже крихким стає саме той кабель, що до них тягнеться. А якщо говорити про коптери, то в них обмерзають лопаті, ротори. Він або не злетить, або злетить і впаде. Ці складнощі стосуються обох сторін", - зазначив Трегубов.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.

Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.

Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.

22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.

