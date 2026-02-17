РУС
Галущенко избирают меру пресечения в ВАКС. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения экс-министру энергетики Герману Галущенко, которого подозревают в отмывании более $112 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Известно, что САП просит для Галущенко содержание под стражей с залогом 425 млн грн.

Галущенку обирають запобіжний захід: подробиці

Прокурор Иван Дячук во время заседания рассказал, что Галущенко, будучи в должности президента "Энергоатома", приобщился к деятельности фигурантов "Миндичгейта".

Галущенко называли во время общения "Сигизмунд" и "Профессор", отметила сторона обвинения.

Эксминистр подозревается по ч.2 ст. 255 – участие в преступной организации, а также в преступлениях по другим статьям.

Галущенку обирають запобіжний захід: подробиці

Прокурор заявил, что с декабря 2020 года Галущенко обеспечивал получение Миронюком (советник президента Энергоатом), а также с марта 2023 года получением денежных средств от контрагентов или филиалов "Энергоатома".

С 29 декабря 2020 года по 1 июня 2025 года в бэк-офис организации поступили средства на общую сумму более $112 млн, которые были учтены в таблице "Манхэттен".

С 31 декабря 2020 года по 1 мая 2025 года в интересах Галущенко распределены средства в сумме $9 034 590, 65, которые были получены преступным путем, утверждает сторона обвинения.

По данным САП, в интересах Галущенко также совершили ряд операций. Были конвертированы средства с выдачей в Швейцарии и безналичные переводы на счета:

  • 4 июля 2022: 372 тыс. швейцарских франков;
  • 7 июля 2022 года: 388 тыс. евро;
  • 21 июля 2022 года: 576 тыс. и 504 тысячи евро;
  • 29 июля 2022 года: 500 тыс. евро;
  • 3 августа 2022 года: 504 тыс.евро;
  • 29 августа 2022 г. 564 тыс. швейцарских франков;
  • 4 марта 2025 года: 400 тыс. швейцарских франков.

Прокурор также рассказал, что часть средств тратили на оплату обучения детей Галущенко в Швейцарии.

Общая сумма средств, фигурирующих в деле, составляет 426,3 млн грн.

Риск укрывательства

Утверждается, что есть риск укрывательства Галущенко.

3 марта 2025 Цукерман и Мужель обсуждали то, что Галущенко хочет бежать из Украины.

"Мечтает поехать куда-нибудь послом", - говорил на записи Цукерман.

Задержание детектива НАБУ

В июле 2025 года заместитель главы Минюста Евгений Пикалов писал Галущенко:

"Поступила просьба от СБУ работать в условиях СИЗО с задержанным руководителем подразделения НАБУ. Ему, скорее всего, завтра выберут меру пресечения и привезут к нам на Лукьяновское СИЗО. Просят бесплатную камеру с неприятными соседями".

Затем Пикалов отправил Галущенко фото камеры СИЗО и заявил, что "это предварительные условия, которые мы предложили".

Галущенко ответил на это сообщение "Плюс".

Залог

Прокурор просит залог для Галущенко в размере 425,984 млн грн, а также заключение под стражу.

Галущенку обирають запобіжний захід: подробиці

Экс-министру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Что говорят адвокаты?

Сторона защиты заявила, что Галущенко вернулся бы в Украину после выезда за границу, поскольку у него в Украине находится отец пожилого возраста.

Также они заявили, что у них не было времени подготовиться к заседанию.

Сторона защиты говорит, что Галущенко уезжал из Украины на законных основаниях.

"Не скрывал свою поездку. Билеты были приобретены по его фамилии. Запретов на выезд за границу по состоянию на 15 февраля не существовало. Он не пытался выехать за границу в багажнике авто, каким-то образом изменить внешность, использовать чужой паспорт. То есть, с точки зрения защиты его действия связаны исключительно с выездом за границу к своим детям", - сказал он.

Защитник также сказал, что Галущенко 58 раз уезжал за границу и возвращался.

Подозрение Герману Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

+6
Примара судді Лінча вже гуляє Україною. Шкода, але інакше кловани не зрозуміють.
17.02.2026 13:03 Ответить
+5
Співучаснику Міндіча з шоблою та Zе обируть особисте забав'язення і забезпечать "Еліт - такси".
17.02.2026 12:50 Ответить
+3
"Громадяни" Ізраїлю Міндіч з Цукерманом йтго візьмут на поруки а суд це вразує.
17.02.2026 13:40 Ответить
Співучаснику Міндіча з шоблою та Zе обируть особисте забав'язення і забезпечать "Еліт - такси".
17.02.2026 12:50 Ответить
Чернишов з свириденко і міністром КМУ, уже готують позитивну характеристику, з підписами чЛЄНІв КМУ, як очевидці і його подєльники???
17.02.2026 13:21 Ответить
"Громадяни" Ізраїлю Міндіч з Цукерманом йтго візьмут на поруки а суд це вразує.
17.02.2026 13:40 Ответить
Ето всьо накльоп. Атпустітє нєвіновнаво Галущенку, он нє воровал сто мільйонов долларов. Єму просто нє хватало на хот-дог, чтоби уталіть голод.
17.02.2026 15:38 Ответить
Галущенко, як члєн Уряду шмигаля+стюардеси, згідно з Регламентом КМУ, має право на прикре самогубство, в присутності держсекретаря із купою замів, міністра КМУ і голови Нацбанку, які допомагали йому з ОЗУ, виводити млн доларів !!!!!
17.02.2026 12:59 Ответить
Ото дивне "самогубство" він може скоїти і в камері СІЗО. Вовчмку втрачатинема чого а виконавці за гарне бабло все виконують.
17.02.2026 13:43 Ответить
В 90- роки таке "самогубство", а по суті ліквідацію ключового свідка, підписи якого були на фінансових на документах, називали "Уложить шпалу". Висока імовірність, що "шпалою" може стати і Галущенко. По аналогії з "шляхом самурая" , цей випадок може стати "шляхом шабесгоя".
17.02.2026 15:53 Ответить
Примара судді Лінча вже гуляє Україною. Шкода, але інакше кловани не зрозуміють.
17.02.2026 13:03 Ответить
Добре шо не встигли купить реактор АЄС в Болгарії
17.02.2026 13:04 Ответить
Цікаво який "відкат" був за реактор,
17.02.2026 13:22 Ответить
Зійтися по середині та прикопати його десь у посадці.
17.02.2026 13:15 Ответить
Панять,прастіть...
за...100+млн$
17.02.2026 13:21 Ответить
Свириденко з усією шоблою в БудинкуУряду, мають іти геть усі, на допити в ГПУ НАБУ ДБР СБУ БЕБ …..А потім і під суд за ОЧЕВИДНІ злочини на посадах!!! Держсекретарів з КМУ та ЦОВВ це теж стосується, як безпосередніх виконавців документів, що призвели до виведення крадених грошей з України, смерті Українців, втрати об'єктів в стратегічних галузях Економіки України!!
17.02.2026 13:46 Ответить
Конфіскувати майно і всіх чотирьох на передок. А чого тільки один прокурор і проти нього три бугаї ?
17.02.2026 14:18 Ответить
Зради в його діях, звісно, немає.
Адже він не використовував телеграм і ніхто не знайшов у нього в кишені телевон з чатом.
17.02.2026 15:07 Ответить
 
 