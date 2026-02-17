Галущенко избирают меру пресечения в ВАКС. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения экс-министру энергетики Герману Галущенко, которого подозревают в отмывании более $112 млн.

Что известно

Известно, что САП просит для Галущенко содержание под стражей с залогом 425 млн грн.

Прокурор Иван Дячук во время заседания рассказал, что Галущенко, будучи в должности президента "Энергоатома", приобщился к деятельности фигурантов "Миндичгейта".

Галущенко называли во время общения "Сигизмунд" и "Профессор", отметила сторона обвинения.

Эксминистр подозревается по ч.2 ст. 255 – участие в преступной организации, а также в преступлениях по другим статьям.

Прокурор заявил, что с декабря 2020 года Галущенко обеспечивал получение Миронюком (советник президента Энергоатом), а также с марта 2023 года получением денежных средств от контрагентов или филиалов "Энергоатома".

С 29 декабря 2020 года по 1 июня 2025 года в бэк-офис организации поступили средства на общую сумму более $112 млн, которые были учтены в таблице "Манхэттен".

С 31 декабря 2020 года по 1 мая 2025 года в интересах Галущенко распределены средства в сумме $9 034 590, 65, которые были получены преступным путем, утверждает сторона обвинения.

По данным САП, в интересах Галущенко также совершили ряд операций. Были конвертированы средства с выдачей в Швейцарии и безналичные переводы на счета:

4 июля 2022: 372 тыс. швейцарских франков;

7 июля 2022 года: 388 тыс. евро;

21 июля 2022 года: 576 тыс. и 504 тысячи евро;

29 июля 2022 года: 500 тыс. евро;

3 августа 2022 года: 504 тыс.евро;

29 августа 2022 г. 564 тыс. швейцарских франков;

4 марта 2025 года: 400 тыс. швейцарских франков.

Прокурор также рассказал, что часть средств тратили на оплату обучения детей Галущенко в Швейцарии.

Общая сумма средств, фигурирующих в деле, составляет 426,3 млн грн.

Риск укрывательства

Утверждается, что есть риск укрывательства Галущенко.

3 марта 2025 Цукерман и Мужель обсуждали то, что Галущенко хочет бежать из Украины.

"Мечтает поехать куда-нибудь послом", - говорил на записи Цукерман.

Задержание детектива НАБУ

В июле 2025 года заместитель главы Минюста Евгений Пикалов писал Галущенко:

"Поступила просьба от СБУ работать в условиях СИЗО с задержанным руководителем подразделения НАБУ. Ему, скорее всего, завтра выберут меру пресечения и привезут к нам на Лукьяновское СИЗО. Просят бесплатную камеру с неприятными соседями".

Затем Пикалов отправил Галущенко фото камеры СИЗО и заявил, что "это предварительные условия, которые мы предложили".

Галущенко ответил на это сообщение "Плюс".

Залог

Прокурор просит залог для Галущенко в размере 425,984 млн грн, а также заключение под стражу.

Экс-министру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Что говорят адвокаты?

Сторона защиты заявила, что Галущенко вернулся бы в Украину после выезда за границу, поскольку у него в Украине находится отец пожилого возраста.

Также они заявили, что у них не было времени подготовиться к заседанию.

Сторона защиты говорит, что Галущенко уезжал из Украины на законных основаниях.

"Не скрывал свою поездку. Билеты были приобретены по его фамилии. Запретов на выезд за границу по состоянию на 15 февраля не существовало. Он не пытался выехать за границу в багажнике авто, каким-то образом изменить внешность, использовать чужой паспорт. То есть, с точки зрения защиты его действия связаны исключительно с выездом за границу к своим детям", - сказал он.

Защитник также сказал, что Галущенко 58 раз уезжал за границу и возвращался.

Подозрение Герману Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

