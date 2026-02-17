Галущенку обирають запобіжний захід у ВАКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Вищий антикорупційний суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу ексміністру енергетики Герману Галущенку, якого підозрюють у відмиванні понад $112 млн.

Що відомо?

Відомо, що САП просить для Галущенка тримання під вартою із заставою 425 млн грн.

Прокурор Іван Дячук під час засідання розповів, що Галущенко, перебуваючи на посаді президента "Енергоатома", залучився до діяльності фігурантів "Міндічгейту".

Галущенка називали під час спілкування "Сигізмунд" та "Професор", зазначила сторона обвинувачення.

Ексміністра підозрюють за ч.2 ст. 255 - участь у злочинній організації, а також у злочинах за іншими статтями.

Прокурор заявив, що із грудня 2020 Галущенко забезпечував отримання Миронюком (радник президента Енергоатом), а також з березня 2023 року отриманням грошових коштів від контрагентів або філій "Енергоатома".

Із 29 грудня 2020 року по 1 червня 2025 року до бек-офісу організації надійшли кошти на загальну суму понад $112 млн, що були обліковані у таблиці "Манхеттен".

З 31 грудня 2020 по 1 травня 2025 року в інтересах Галущенка розподілено кошти у сумі $9 034 590, 65, які було отримано злочинним шляхом, стверджує сторона обвинувачення.

За даними САП, в інтересах Галущенка також здійснили низку операцій. Було конвертовано кошти з видачею у Швейцарії та безготівкові перекази на рахунки:

4 липня 2022 року: 372 тис. швейцарських франків;

7 липня 2022: 388 тис. євро;

21 липня 2022: 576 тис. та 504 тисячі євро;

29 липня 2022: 500 тис. євро;

3 серпня 2022: 504 тис.євро;

29 серпня 2022: 564 тис.швейцарських франків;

4 березня 2025: 400 тис.швейцарських франків.

Прокурор також розповів, що частину коштів витрачали на оплату навчання дітей Галущенка у Швейцарії.

Загальна сума коштів, яка фігурує у справі, складає 426,3 млн грн.

Ризик переховування

Стверджується, що є ризик переховування Галущенка.

3 березня 2025 року Цукерман та Мужель обговорювали те, що Галущенко хоче втекти з України.

"Мріє поїхати кудись послом", - казав на записі Цукерман.

Затримання детектива НАБУ

У липні 2025 року заступник глави Мін'юсту Євген Пікалов писав Галущенку таке повідомлення:

"Поступило прохання від СБУ працювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Йому, скоріш за все, завтра оберуть запобіжний захід і привезуть до нас на Лук'янівське СІЗО. Просять безкоштовну камеру з неприємними сусідами".

Потім Пікалов відправив Галущенку фото камери СІЗО та заявив, що "це попередні умови, які ми запропонували".

Галущенко відповів на це повідомлення "Плюс".

Застава

Прокурор просить заставу для Галущенка у розмірі 425,984 млн грн, а також тримання під вартою.

Ексміністру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Що кажуть адвокати?

Сторона захисту заявила, що Галущенко повернувся б до України після виїзду за кордон, оскільки в нього в Україні перебуває батько літнього віку.

Також вони заявили, що у них не було часу підготуватися до засідання.

Сторона захисту каже, що Галущенко виїжджав з України на законних підставах.

"Не приховував свою поїздку. Квитки було придбано на його прізвище. Заборон на виїзд за кордон станом на 15 лютого не існувало. Він не намагався виїхати за кордон у багажнику авто, якимось чином змінити зовнішність, використати чужий паспорт. Тобто, з точки зору захисту його дії пов'язані виключно з виїздом за кордон до своїх дітей", - сказав адвокат.

Захисник також сказав, що Галущенко 58 разів виїжджав за кордон та повертався.

Що каже Галущенко?

Ексміністр заперечує, що Миронюк (фігурант Міндічгейту) був його радником.

Також ексміністр прокоментував своє бажання внесення "Енергоатому" до переліку підприємств, з яких не можна стягувати борги під час воєнного стану.

"Я дійсно вчиняв ці заходи. Я хотів, щоб з "Енергоатому" не стягували борги Запорізької АЕС. Ось про що йдеться. Про те, що дуже багато різних вмільців пішли судитися, коли ЗАЕС попала в окупацію. Із ними припинили розраховуватися. Деякі суди ухвалювали рішення стягнути з "Енергоатому" борги ЗАЕС.

Наштампували тих рішень майже під мільярд гривень. Так ось про що йдеться", - пояснив він.

Підозра Герману Галущенку

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

