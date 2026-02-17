РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9926 посетителей онлайн
Новости Дело Галущенко
1 160 46

Галущенко о залоге в 425 млн грн: Это приговор, я годами буду сидеть в СИЗО, потому что такой суммы у меня нет

Галущенко считает залог в 425 млн грн приговором

Бывший министр энергетики Герман Галущенко, которого подозревают в отмывании более $112 млн, считает залог в 425 млн грн приговором.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил перед началом заседания суда.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Размер залога - это приговор. Я буду годами сидеть в СИЗО, потому что у меня такой суммы нет, и у моего окружения тоже", - сказал экс-министр.

Читайте: Еврокомиссия о задержании Галущенко: Антикоррупционные органы Украины показывают результаты

Подозрение Герману Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
  • Известно, что САП будет просить залог в 425 млн грн.

Читайте также: Галущенко пытался выехать из Украины как многодетный отец, - Ткач

Автор: 

залог (114) Галущенко Герман (155) Антикоррупционный суд (285)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
........ А коли крав - про це не думав?
показать весь комментарий
17.02.2026 12:39 Ответить
+4
Під подушкою подивися або під столом.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:38 Ответить
+4
А коли схеми схематозив, про що думав? Починай здавати своїх "друзів", то може пом'якшать умови і термін ув'язнення скоротять
показать весь комментарий
17.02.2026 12:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Під подушкою подивися або під столом.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:38 Ответить
Це він торгується так. Знає, що в результаті за бабки порішає, але на "на хайпі" таку велику суму віддавати не хоче.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:52 Ответить
Возьми у Зеленского или Миндича с Ермаком.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:38 Ответить
........ А коли крав - про це не думав?
показать весь комментарий
17.02.2026 12:39 Ответить
Та хіба він крав? Його президент обрав серед десятків бажаючих! Обрав і поставив на грошовий потік -- керувати цим потоком. От він, Галущенко, з того потоку вершки й збирав. І тут несподівано виявилось, що це -- підсудна справа...
показать весь комментарий
17.02.2026 12:48 Ответить
- Ты - сильный! Ты справишься!...
- Я - умный... Я даже не возьмусь...
Розумні під "блазенськими" працювать відмовилися... Галущенко, як виявилося, розумним не був - у нього жадібність розум пересилила...
показать весь комментарий
17.02.2026 12:52 Ответить
Там на самому початку були деякі "більш-менш" розумні, якщо можна так сказати, але, побачивши та відчувши вектор, вони повтікали відразу.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:57 Ответить
От не повезло дядьку, треба скинутись в банку.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:39 Ответить
А коли схеми схематозив, про що думав? Починай здавати своїх "друзів", то може пом'якшать умови і термін ув'язнення скоротять
показать весь комментарий
17.02.2026 12:39 Ответить
Як би його "друзі", потім життя йому не скоротили.)
показать весь комментарий
17.02.2026 12:47 Ответить
Я буду тільки "ЗА", якщо Галущенко повторить долю Портнова.
За те, що вони вчинили з державою, ні на що інше вони просто не заслуговують.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:51 Ответить
Нехай спочатку заставу дасть, а потім повторює хоч Портнова, хоч Епштейна.
показать весь комментарий
17.02.2026 13:10 Ответить
От-от... Якраз хотів те саме, попередньому дописувачу, написать...
показать весь комментарий
17.02.2026 12:53 Ответить
Бідося.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:40 Ответить
Бєдьнєнькій..,
показать весь комментарий
17.02.2026 12:40 Ответить
Тю....Так позич у своєї коханки-Свєтки.Ви ж разом на енергетиці крали.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:40 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 12:40 Ответить
100% !!!
показать весь комментарий
17.02.2026 12:49 Ответить
я якщо пошарить ,одна дзвеніти не буде, а дві дзвеніть не так
показать весь комментарий
17.02.2026 12:41 Ответить
так тому і бути.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:42 Ответить
А, як бути з причинно наслідковими зв'язками? Щось з логікою сталося?
показать весь комментарий
17.02.2026 12:43 Ответить
це ж не в долЯрах, ти за місяць крав більше. через тиждень на волі
показать весь комментарий
17.02.2026 12:44 Ответить
Нарешті суддя нормальний попався -- із добрим відчуттям гумору.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:44 Ответить
Так, а шо ти хотів? ******** і не сидіти?
показать весь комментарий
17.02.2026 12:44 Ответить
А вони звикли по-іншого - вкрасти мільярд і заплатити "штраф" у копійку.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:54 Ответить
есть и в 100 раз больше, сидел на энергетике
показать весь комментарий
17.02.2026 12:44 Ответить
жиды гоя сдали- поц будет сидеть , жиды ручки потирать
показать весь комментарий
17.02.2026 12:45 Ответить
"і в мого оточення теж"

оточення вообще сказало, что об этом ничего не знает
показать весь комментарий
17.02.2026 12:46 Ответить
Это в правом кармане нет такой суммы (сомневаюсь), а в левом не смотрел?
показать весь комментарий
17.02.2026 12:46 Ответить
Нехай дістане з тої "тумбочки", з якої брав кошти на навчання синочка.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:55 Ответить
Та ти що! Прості люди, по сфабрикованим мусорими справах, роками сидять і нікого це не хвилює. А в цій бубочкі така трагедія.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:47 Ответить
Пиши зізнання і швидко перейдеш з СІЗО на зону. За свою юну шалаву не переймайся - з баблом за кордоном не пропаде.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:47 Ответить
Нічого, зараз нагнуть працівників енергетики і вони допоможуть.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:48 Ответить
Вчергове піднімуть тариф населенню?
показать весь комментарий
17.02.2026 12:56 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 12:48 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 12:50 Ответить
ги...ги...ось для чого потрібні племені тупі хахли в управлінцях
показать весь комментарий
17.02.2026 12:52 Ответить
Ну, я прям зараз заплачу, "бідний-нещасний". Трохи пожирував, тепер розраховуйся.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:53 Ответить
Через місяць до 300 тисяч знизять.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:55 Ответить
От дожилися...Злодій,корупціонер і мародер роками сидітиме в СІЗО не тому що він злодій...,а тому що не має грошей на заставу...
показать весь комментарий
17.02.2026 12:58 Ответить
Від "потужного" захисту енергетики в 2023 році , до грат, ну що потужно так потужно
показать весь комментарий
17.02.2026 13:00 Ответить
Беднєнькій
показать весь комментарий
17.02.2026 13:02 Ответить
Дивний ворюга, а 200000 євро на навчання отприскам кожному в Європі є? Чи це святе на це красти з народу який донати збирає на армію поки ви суки коадете як навіжені барсуки?!😡😡😡😡
показать весь комментарий
17.02.2026 13:07 Ответить
Ой лишенько! Наш горячьо любімий Галущенко сидітиме в СІЗО. Давайте його пожаліємо і зробимо збір на заставу 425млн. Уже біжу створювати монобанку.
показать весь комментарий
17.02.2026 13:07 Ответить
Так шо ти хотів?Роками крали це нормально,якби не тормознули то продовжував би.Відсидіти тепер це святе.112млн.$ відмили а 10 млн.$ не знайдеш під заставу?
показать весь комментарий
17.02.2026 13:09 Ответить
Ну,зараз не маєш))Але вір ,що біткоїн буде 1 млн.баксів,тоді..))
показать весь комментарий
17.02.2026 13:11 Ответить
 
 