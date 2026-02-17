1 160 46
Галущенко о залоге в 425 млн грн: Это приговор, я годами буду сидеть в СИЗО, потому что такой суммы у меня нет
Бывший министр энергетики Герман Галущенко, которого подозревают в отмывании более $112 млн, считает залог в 425 млн грн приговором.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил перед началом заседания суда.
Что известно
"Размер залога - это приговор. Я буду годами сидеть в СИЗО, потому что у меня такой суммы нет, и у моего окружения тоже", - сказал экс-министр.
Подозрение Герману Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
- Известно, что САП будет просить залог в 425 млн грн.
- Я - умный... Я даже не возьмусь...
Розумні під "блазенськими" працювать відмовилися... Галущенко, як виявилося, розумним не був - у нього жадібність розум пересилила...
За те, що вони вчинили з державою, ні на що інше вони просто не заслуговують.
оточення вообще сказало, что об этом ничего не знает