Галущенко о залоге в 425 млн грн: Это приговор, я годами буду сидеть в СИЗО, потому что такой суммы у меня нет

Бывший министр энергетики Герман Галущенко, которого подозревают в отмывании более $112 млн, считает залог в 425 млн грн приговором.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил перед началом заседания суда.

Что известно

"Размер залога - это приговор. Я буду годами сидеть в СИЗО, потому что у меня такой суммы нет, и у моего окружения тоже", - сказал экс-министр.

Подозрение Герману Галущенко

