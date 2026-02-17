САП будет просить для Галущенко содержание под стражей с 425 млн грн залога

Для экс-министра энергетики Германа Галущенко будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 425 млн грн.

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"САП будет просить для Галущенко содержание под стражей с залогом 425 млн гривен", - отметила она.

Подозрение Герману Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

