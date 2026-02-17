566 18
САП будет просить для Галущенко содержание под стражей с 425 млн грн залога
Для экс-министра энергетики Германа Галущенко будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 425 млн грн.
Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"САП будет просить для Галущенко содержание под стражей с залогом 425 млн гривен", - отметила она.
Подозрение Герману Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
Герхард
Старый зольдат
piligrim
