566 18

САП будет просить для Галущенко содержание под стражей с 425 млн грн залога

Дело Галущенко: какой залог будут просить для экс-министра?

Для экс-министра энергетики Германа Галущенко будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 425 млн грн.

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"САП будет просить для Галущенко содержание под стражей с залогом 425 млн гривен", - отметила она.

Читайте: Фонд, через который Галущенко отмывал средства, был создан еще в 2021 году, - Железняк

Подозрение Герману Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

Читайте также: Галущенко пытался выехать из Украины как многодетный отец, - Ткач

Автор: 

Галущенко Герман (78) САП (509)
Топ комментарии
+11
Цікаво. Вкрав мільярди, а застава мільйони.
17.02.2026 09:14 Ответить
+4
С3,14здив більш 4 мільярдів а застава 10% від нажитого непосильною працею. гарний гешефт. Згодом і заству змензать десь до 42,5 мільона.
17.02.2026 09:19 Ответить
+3
тю. друзі внесуть за пару днів. яка-небудь товка з 10 грн. статутного капіталу...
17.02.2026 09:17 Ответить
Яка застава? Для нього це не гроші
17.02.2026 09:17 Ответить
Серіал для бидлятини
17.02.2026 09:18 Ответить
то не дивись, бидлятино
17.02.2026 09:48 Ответить
Я трішечкі не вгадав з заставою, думам 500 млн.
17.02.2026 09:20 Ответить
квіток на волю...
17.02.2026 09:22 Ответить
почалося... судді кишені розставили..
17.02.2026 09:24 Ответить
👍
17.02.2026 09:49 Ответить
Намив 112 лямів зелених а застава для нього якась дитяча
17.02.2026 09:24 Ответить
Так, як бюджет якогось райцентру у нас. А їм внести це нічого не варте.
17.02.2026 09:26 Ответить
САП просить 425, ВАКС дасть 225, Апеляція скасує до 95, друзі/адвокати внесуть, витягуй новий паспорт і гудбай Україна...
17.02.2026 09:29 Ответить

суддю на мило
17.02.2026 09:48 Ответить
Боже, який "удар" по багатодітному батькові! Це ж дітей прийдеться в сиротинець влаштовувати!
17.02.2026 09:34 Ответить
Якщо його родина у Швейцарії, то дітей до швейцарського дитбудинку
17.02.2026 09:47 Ответить
Невже не зрозуміло суддям, що Галущенко і Ко зробили державну зраду? Це була комбінована спецоперація ФСБ - саботаж енергетиці України , та зараз знищення енергетиці ракетами у холода.
НІКОЛИ НЕ ВІРЮ У СПІВПАДІННЯ , говорять що експромт -це завжди добре підготовлена справа
Судді теж з россійськими паспортами - тому їх треба на мило
17.02.2026 09:46 Ответить
Підараси
17.02.2026 09:51 Ответить
 
 