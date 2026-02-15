Галущенко пытался выехать из Украины как многодетный отец, - Ткач

Бывший министр юстиции и экс-глава Минэнерго Герман Галущенко, которого задержали при попытке выезда из Украины, пытался выехать как многодетный отец.

Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Михаил Ткач

Новые детали

"Галущенко пытался выехать из страны вчера вечером как многодетный отец", - отметил он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Миндичгейт

