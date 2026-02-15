РУС
Новости Галущенко задержали на границе
1 987 32

Галущенко пытался выехать из Украины как многодетный отец, - Ткач

Галущенко Герман

Бывший министр юстиции и экс-глава Минэнерго Герман Галущенко, которого задержали при попытке выезда из Украины, пытался выехать как многодетный отец.

Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

Новые детали 

"Галущенко пытался выехать из страны вчера вечером как многодетный отец", - отметил он.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Миндичгейт

Топ комментарии
+7
На кічу цього багатодітного разом з зеленським
15.02.2026 13:59 Ответить
+4
Багатодітний батько??🤣🤣не той Галущенко квиток купив і не там
15.02.2026 13:59 Ответить
+3
Де наше тцк? Коли потрібно бусифікувати - х днем з вогнем не знайдеш. Балаклави, балончик, документи викинуть телефон забрати - і в збірний пункт.
15.02.2026 14:04 Ответить
Багатодітний батько??🤣🤣не той Галущенко квиток купив і не там
15.02.2026 13:59 Ответить
На кічу цього багатодітного разом з зеленським
15.02.2026 13:59 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/62670 Борислав Береза:
У мене є інші питання (по Галущенку). Так, ми розуміємо, що він намагався втекти. Але на підставі чого його чи то затримали, чи то зняли з поїзда, якщо в нього були дозволи на виїзд? Так, у мене питання до процесуальних дій та законних підстав. Може, йому вже повідомлено про підозру? Ні, НАБУ і досі її не вручило ні йому, ні Єрмаку. До речі, а чому? А може, є запобіжний захід щодо Галущенка? Бо саме запобіжний захід у кримінальному провадженні - це ті самі тимчасові заходи процесуального примусу (особисте зобов'язання, порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою), що обмежують свободу підозрюваного чи обвинуваченого. І якщо він їх порушив, тоді можна й затримувати. Ой, так їх же немає, тому що він і досі не отримав підозру. І ще одне питання - а чому він досі не отримав підозру та запобіжні засоби?
15.02.2026 14:01 Ответить
Береза тупий як козломордий валінок.Підозру вручають впродовж 24 годин.
15.02.2026 14:08 Ответить
так в тому й то справа, що Галущенку досі не висунули жодного обмеження,, навіть "особистого зобов'язання" (якого може вимагати слідчий, без суду) не кажучи вже за підозру.
15.02.2026 14:20 Ответить
мають право нічого не висунути впродовж 24 годин.Ще раз кажу, Береза тупий валінок як і Безугла.
15.02.2026 14:26 Ответить
А я ще раз пояснювати конченому 73/43%зебілу не буду.
Не хочеш втямити - ну х** з тобою.
15.02.2026 14:29 Ответить
звісно не будеш, бо в тебе нема аргуменів, заснованих на статтях КПКУ. Твій ковзанець це особисті образи, колі ти сідаєш в калошу.
15.02.2026 14:37 Ответить
Борислав Береза тебе у шахи обіграє, а потім обсміє публічно а ти навіть не зрозумієш як.
Можеш мені не повірити, та я знаю Борислава.
15.02.2026 14:51 Ответить
Це є наслідком війни між різними абревіатурами.
15.02.2026 14:47 Ответить
А чому паспорт не забрали?хай би через Тису вплав.
15.02.2026 14:02 Ответить
Швидше за все, хтось попередив про готову підозру, і порадив утекти.
показать весь комментарий
Батьківство - почесть яка доступна і бабуїну....
показать весь комментарий
Аброхамія чомусь затих, витріщивши очі!! Невже він своїх дітей відписав цьому йолопу для втечі!!??? Куди ота мендель дивиться????
показать весь комментарий
Де наше тцк? Коли потрібно бусифікувати - х днем з вогнем не знайдеш. Балаклави, балончик, документи викинуть телефон забрати - і в збірний пункт.
15.02.2026 14:04 Ответить
Скільки ДІТЕЙ в Україні убив цей кабміндіч разом з *******???!!
Вішати цю гниду треба, прямо перед Будинком Уряду!!! Щоб співучасники злочинів, бачили його з вікон своїх приміщень, де вони принишкли з переляком!! У ВРУ смердить від служок, добряче теж!
15.02.2026 14:05 Ответить
Починати вішати треба з найвеличнішого лідора зеленомордого обеЗеяни
показать весь комментарий
У зеленського, «ПОЖИТТЄВИЙ» строк, за статтями ККУ!!
Акакаяразніца…. Ну, хоть паржом…
Кров Українців, не водиця!!
показать весь комментарий
Мало заплатив певно, раз не пропустили
показать весь комментарий
**** гнида! вішати таких потрібно! а де плядіна його подівалась? та що насмоктола міністерську посаду!
показать весь комментарий
А скільки в нього дітей?
показать весь комментарий
Саме зараз шукають всих байстрюків....по всьому світу
показать весь комментарий
Отец нации???
показать весь комментарий
атец киевскаярусской дємократіі
показать весь комментарий
Вождь плємєні довбограїв
показать весь комментарий
кляті набу! знов общак трусити треба на заставу! коли ті будиночки в Козині будувати коли так трусять пацанов?... нічого святого
п.с. ше так кількох кентов затримають і деяким потужникам прийдеться банку відкрити на донати для застави)
15.02.2026 14:49 Ответить
Настругав діточок та думав прикритися ними?
показать весь комментарий
Він ще й безхатько
показать весь комментарий
досить трагічно, що таке лайно як галущенки-гетьманцеви ще й потужно розмножуються, і катастрофічно плодовиті паразити, та ще й за рахунок злиденної України,
при цьому Зеля Несамовита через свою тупість і недалекоглядність епохи "моножлобшинства та скаженого принтера" ще й нахапалась боргів, "як ***** бліх" та ще й хоче сцарювати довіку..
показать весь комментарий
Нехай наш "багатодітний" розповість, з якої тумбочки він брав кошти на освіту діточок.
показать весь комментарий
Наробив дітей по кабінетах ради?
показать весь комментарий
воно ще й плодиться на крадених харчах як з гарячки???
показать весь комментарий
