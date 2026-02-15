Галущенко пытался выехать из Украины как многодетный отец, - Ткач
Бывший министр юстиции и экс-глава Минэнерго Герман Галущенко, которого задержали при попытке выезда из Украины, пытался выехать как многодетный отец.
Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.
Новые детали
"Галущенко пытался выехать из страны вчера вечером как многодетный отец", - отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Решик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
У мене є інші питання (по Галущенку). Так, ми розуміємо, що він намагався втекти. Але на підставі чого його чи то затримали, чи то зняли з поїзда, якщо в нього були дозволи на виїзд? Так, у мене питання до процесуальних дій та законних підстав. Може, йому вже повідомлено про підозру? Ні, НАБУ і досі її не вручило ні йому, ні Єрмаку. До речі, а чому? А може, є запобіжний захід щодо Галущенка? Бо саме запобіжний захід у кримінальному провадженні - це ті самі тимчасові заходи процесуального примусу (особисте зобов'язання, порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою), що обмежують свободу підозрюваного чи обвинуваченого. І якщо він їх порушив, тоді можна й затримувати. Ой, так їх же немає, тому що він і досі не отримав підозру. І ще одне питання - а чому він досі не отримав підозру та запобіжні засоби?
Не хочеш втямити - ну х** з тобою.
Можеш мені не повірити, та я знаю Борислава.
Вішати цю гниду треба, прямо перед Будинком Уряду!!! Щоб співучасники злочинів, бачили його з вікон своїх приміщень, де вони принишкли з переляком!! У ВРУ смердить від служок, добряче теж!
Акакаяразніца…. Ну, хоть паржом…
Кров Українців, не водиця!!
п.с. ше так кількох кентов затримають і деяким потужникам прийдеться банку відкрити на донати для застави)
при цьому Зеля Несамовита через свою тупість і недалекоглядність епохи "моножлобшинства та скаженого принтера" ще й нахапалась боргів, "як ***** бліх" та ще й хоче сцарювати довіку..