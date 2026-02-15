Галущенко намагався виїхати з України як багатодітний батько, - Ткач

Колишній міністр юстиції та ексочільник Міненерго Герман Галущенко, якого затримали під час спроби виїзду з України, намагався виїхати як багатодітний батько.

Про це повідомив у телеграм-каналі журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

Нові деталі

"Галушенко намагався виїхати з країни вчора ввечері як багатодітний батько", - зауважив він.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

