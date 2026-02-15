УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8966 відвідувачів онлайн
Новини Галущенка затримали на кордоні
10 571 64

Галущенко намагався виїхати з України як багатодітний батько, - Ткач

Галущенко Герман

Колишній міністр юстиції та ексочільник Міненерго Герман Галущенко, якого затримали під час спроби виїзду з України, намагався виїхати як багатодітний батько.

Про це повідомив у телеграм-каналі журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нові деталі 

"Галушенко намагався виїхати з країни вчора ввечері як багатодітний батько", - зауважив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Галущенко та Гринчук прийшли на засідання ТСК ВР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Також дивіться: Кошарна: Батько Галущенка — львівський КГБіст, він давно знає зрадника Деркача // Без цензури. ВIДЕО

Міндічгейт

Читайте: НАБУ пояснило, чому підозрювані в корупції виходять із СІЗО під заставу. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

НАБУ (5729) затримання (4310) Галущенко Герман (652)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
На кічу цього багатодітного разом з зеленським
показати весь коментар
15.02.2026 13:59 Відповісти
+31
Скільки ДІТЕЙ в Україні убив цей кабміндіч разом з *******???!!
Вішати цю гниду треба, прямо перед Будинком Уряду!!! Щоб співучасники злочинів, бачили його з вікон своїх приміщень, де вони принишкли з переляком!! У ВРУ смердить від служок, добряче теж!
показати весь коментар
15.02.2026 14:05 Відповісти
+25
Починати вішати треба з найвеличнішого лідора зеленомордого обеЗеяни
показати весь коментар
15.02.2026 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Багатодітний батько??🤣🤣не той Галущенко квиток купив і не там
показати весь коментар
15.02.2026 13:59 Відповісти
"Галушенко намагався виїхати з країни вчора ввечері як багатодітний батько", - зауважив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3600676, мабуть жінка на аліменти вже подала, тому й не пропустили, закон суров.
показати весь коментар
15.02.2026 15:45 Відповісти
На кічу цього багатодітного разом з зеленським
показати весь коментар
15.02.2026 13:59 Відповісти
коли , опариш Галущенко , мародерив, в три глотки , під керівництвом зейло-міндіча ,спонсоруючи террор рашистів :" двушечка ушла на москву ",…………охороняв !будинок вбивці -Захарченко з коханкою Гераскевич , діти ойму були по боку
показати весь коментар
15.02.2026 15:52 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/62670 Борислав Береза:
У мене є інші питання (по Галущенку). Так, ми розуміємо, що він намагався втекти. Але на підставі чого його чи то затримали, чи то зняли з поїзда, якщо в нього були дозволи на виїзд? Так, у мене питання до процесуальних дій та законних підстав. Може, йому вже повідомлено про підозру? Ні, НАБУ і досі її не вручило ні йому, ні Єрмаку. До речі, а чому? А може, є запобіжний захід щодо Галущенка? Бо саме запобіжний захід у кримінальному провадженні - це ті самі тимчасові заходи процесуального примусу (особисте зобов'язання, порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою), що обмежують свободу підозрюваного чи обвинуваченого. І якщо він їх порушив, тоді можна й затримувати. Ой, так їх же немає, тому що він і досі не отримав підозру. І ще одне питання - а чому він досі не отримав підозру та запобіжні засоби?
показати весь коментар
15.02.2026 14:01 Відповісти
так в тому й то справа, що Галущенку досі не висунули жодного обмеження,, навіть "особистого зобов'язання" (якого може вимагати слідчий, без суду) не кажучи вже за підозру.
показати весь коментар
15.02.2026 14:20 Відповісти
Борислав Береза тебе у шахи обіграє, а потім обсміє публічно а ти навіть не зрозумієш як.
Можеш мені не повірити, та я знаю Борислава.
показати весь коментар
15.02.2026 14:51 Відповісти
Vv Tt
Vika Lysenko
Віка і той хто Vv Tt трішки розгубились в рашкінскій методичці.
Обновіть її.
Адміністрація Лахти)))
показати весь коментар
15.02.2026 16:01 Відповісти
Це є наслідком війни між різними абревіатурами.
показати весь коментар
15.02.2026 14:47 Відповісти
А чому паспорт не забрали?хай би через Тису вплав.
показати весь коментар
15.02.2026 14:02 Відповісти
Швидше за все, хтось попередив про готову підозру, і порадив утекти.
показати весь коментар
15.02.2026 14:03 Відповісти
Аброхамія чомусь затих, витріщивши очі!! Невже він своїх дітей відписав цьому йолопу для втечі!!??? Куди ота мендель дивиться????
показати весь коментар
15.02.2026 14:07 Відповісти
Де наше тцк? Коли потрібно бусифікувати - х днем з вогнем не знайдеш. Балаклави, балончик, документи викинуть телефон забрати - і в збірний пункт.
показати весь коментар
15.02.2026 14:04 Відповісти
Скільки ДІТЕЙ в Україні убив цей кабміндіч разом з *******???!!
Вішати цю гниду треба, прямо перед Будинком Уряду!!! Щоб співучасники злочинів, бачили його з вікон своїх приміщень, де вони принишкли з переляком!! У ВРУ смердить від служок, добряче теж!
показати весь коментар
15.02.2026 14:05 Відповісти
Починати вішати треба з найвеличнішого лідора зеленомордого обеЗеяни
показати весь коментар
15.02.2026 14:08 Відповісти
У зеленського, «ПОЖИТТЄВИЙ» строк, за статтями ККУ!!
Акакаяразніца…. Ну, хоть паржом…
Кров Українців, не водиця!!
показати весь коментар
15.02.2026 14:50 Відповісти
пи%діти не мвшки ворочать. приїзжай в Україну покажи приклад . и бздошно якось?
показати весь коментар
15.02.2026 15:34 Відповісти
Мало заплатив певно, раз не пропустили
показати весь коментар
15.02.2026 14:05 Відповісти
А скільки в нього дітей?
показати весь коментар
15.02.2026 14:08 Відповісти
Отец нации???
показати весь коментар
15.02.2026 14:08 Відповісти
атец киевскаярусской дємократіі
показати весь коментар
15.02.2026 14:11 Відповісти
Вождь плємєні довбограїв
показати весь коментар
15.02.2026 14:56 Відповісти
Настругав діточок та думав прикритися ними?
показати весь коментар
15.02.2026 15:01 Відповісти
Він ще й безхатько
показати весь коментар
15.02.2026 15:01 Відповісти
досить трагічно, що таке лайно як галущенки-гетьманцеви ще й потужно розмножуються, і катастрофічно плодовиті паразити, та ще й за рахунок злиденної України,
при цьому Зеля Несамовита через свою тупість і недалекоглядність епохи "моножлобшинства та скаженого принтера" ще й нахапалась боргів, "як ***** бліх" та ще й хоче сцарювати довіку..
показати весь коментар
15.02.2026 15:03 Відповісти
Нехай наш "багатодітний" розповість, з якої тумбочки він брав кошти на освіту діточок.
показати весь коментар
15.02.2026 15:06 Відповісти
Наробив дітей по кабінетах ради?
показати весь коментар
15.02.2026 15:07 Відповісти
воно ще й плодиться на крадених харчах як з гарячки???
показати весь коментар
15.02.2026 15:08 Відповісти
Не тої масті без зірки Давіда,тому і не випустили як інших.
показати весь коментар
15.02.2026 15:16 Відповісти
Злі ви! То ж він дєтішкам на молочішко.

"Має доньок Вероніку та Стефанію і синів Максима та Лева.

Станом на грудень 2025 року син Галущенка Максим понад три роки навчався в одному з найдорожчих приватних коледжів Швейцарії, College Alpin International Beau Solei, де вартість навчання із проживанням становить до $200 тис. на рік. За даними журналістів Радіо Свобода, загальна вартість навчання за 4 роки мала скласти $700 тис, що в кілька разів перевищувало офіційні доходи та заощадження родини Галущенка."
показати весь коментар
15.02.2026 15:17 Відповісти
ого, курва ще й дітей стругає!
показати весь коментар
15.02.2026 15:27 Відповісти
Станом на грудень 2025 року син Галущенка Максим понад три роки навчався в одному з найдорожчих приватних коледжів Швейцарії, College Alpin International Beau Solei, де вартість навчання із проживанням становить до $200 тис. на рік. За даними журналістів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Радіо Свобода, загальна вартість навчання за 4 роки мала скласти $700 тис, що в кілька разів перевищувало офіційні доходи та заощадження родини Галущенка
показати весь коментар
15.02.2026 15:28 Відповісти
Так їм ще бабуся допомогла, все життя гроші з учительський пенсії відкладала
показати весь коментар
15.02.2026 15:38 Відповісти
А ще вони малину продавали разом з Кириленком.
показати весь коментар
15.02.2026 21:19 Відповісти
Так він простий трудяга з ранку до вечора працював на роботі, а всю ніч на дружині
показати весь коментар
15.02.2026 15:36 Відповісти
таку відстрочку як багатодітьність потрібно відмінити ,
показати весь коментар
15.02.2026 15:47 Відповісти
бідолага, ти мабудь у дитячому будинку виріс?
показати весь коментар
15.02.2026 15:53 Відповісти
Повісити цю тварь разом з виродками....до речі, це стосується усього складу верховної ради, прокуратури, суддів .... список можна продовжувати...... Слава Україні !!!
показати весь коментар
15.02.2026 16:09 Відповісти
Сковорода, " двушечка на москву"- співпраця з террористами вбицяи , ст111 пожиттевє ойго діточки не сидять під бомбами , які кидає їх кумир Путлер
показати весь коментар
15.02.2026 16:22 Відповісти
Папа-героин.
показати весь коментар
15.02.2026 17:00 Відповісти
... хитгий ...
показати весь коментар
15.02.2026 18:30 Відповісти
Детишки уже граждане иностранных государств - это не считается,дайте ему лопату и отправляйте в бой,но сначала правильный допрос про информацию о криптосчетах.
показати весь коментар
15.02.2026 18:31 Відповісти
Як то наші зелені корупціонери знають, коли вигідно розмножуватися...
показати весь коментар
15.02.2026 21:53 Відповісти
 
 