УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16368 відвідувачів онлайн
Новини Справа Галущенка
1 225 24

САП проситиме для Галущенка тримання під вартою із 425 млн грн застави

Справа Галущенка: яку заставу проситимуть для ексміністра?

Для ексміністра енергетики Германа Галущенка проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 425 млн грн.

Для ексміністра енергетики Германа Галущенка проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 425 млн грн.

Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"САП проситиме для Галущенка тримання під вартою із заставою 425 млн гривень", - зазначила вона.

Читайте: Фонд, через який Галущенко відмивав кошти, було створено ще у 2021 році, - Железняк

Підозра Герману Галущенку

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

Читайте також: Галущенко намагався виїхати з України як багатодітний батько, - Ткач

Автор: 

Галущенко Герман (652) САП (2610)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Цікаво. Вкрав мільярди, а застава мільйони.
показати весь коментар
17.02.2026 09:14 Відповісти
+6
С3,14здив більш 4 мільярдів а застава 10% від нажитого непосильною працею. гарний гешефт. Згодом і заству змензать десь до 42,5 мільона.
показати весь коментар
17.02.2026 09:19 Відповісти
+4
тю. друзі внесуть за пару днів. яка-небудь товка з 10 грн. статутного капіталу...
показати весь коментар
17.02.2026 09:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво. Вкрав мільярди, а застава мільйони.
показати весь коментар
17.02.2026 09:14 Відповісти
Яка застава? Для нього це не гроші
показати весь коментар
17.02.2026 09:17 Відповісти
тю. друзі внесуть за пару днів. яка-небудь товка з 10 грн. статутного капіталу...
показати весь коментар
17.02.2026 09:17 Відповісти
Серіал для бидлятини
показати весь коментар
17.02.2026 09:18 Відповісти
то не дивись, бидлятино
показати весь коментар
17.02.2026 09:48 Відповісти
С3,14здив більш 4 мільярдів а застава 10% від нажитого непосильною працею. гарний гешефт. Згодом і заству змензать десь до 42,5 мільона.
показати весь коментар
17.02.2026 09:19 Відповісти
Я трішечкі не вгадав з заставою, думам 500 млн.
показати весь коментар
17.02.2026 09:20 Відповісти
квіток на волю...
показати весь коментар
17.02.2026 09:22 Відповісти
почалося... судді кишені розставили..
показати весь коментар
17.02.2026 09:24 Відповісти
👍
показати весь коментар
17.02.2026 09:49 Відповісти
Намив 112 лямів зелених а застава для нього якась дитяча
показати весь коментар
17.02.2026 09:24 Відповісти
Так, як бюджет якогось райцентру у нас. А їм внести це нічого не варте.
показати весь коментар
17.02.2026 09:26 Відповісти
САП просить 425, ВАКС дасть 225, Апеляція скасує до 95, друзі/адвокати внесуть, витягуй новий паспорт і гудбай Україна...
показати весь коментар
17.02.2026 09:29 Відповісти

суддю на мило
показати весь коментар
17.02.2026 09:48 Відповісти
Боже, який "удар" по багатодітному батькові! Це ж дітей прийдеться в сиротинець влаштовувати!
показати весь коментар
17.02.2026 09:34 Відповісти
Якщо його родина у Швейцарії, то дітей до швейцарського дитбудинку
показати весь коментар
17.02.2026 09:47 Відповісти
Невже не зрозуміло суддям, що Галущенко і Ко зробили державну зраду? Це була комбінована спецоперація ФСБ - саботаж енергетиці України , та зараз знищення енергетиці ракетами у холода.
НІКОЛИ НЕ ВІРЮ У СПІВПАДІННЯ , говорять що експромт -це завжди добре підготовлена справа
Судді теж з россійськими паспортами - тому їх треба на мило
показати весь коментар
17.02.2026 09:46 Відповісти
По телеграму йому ніхто команди не віддавав? Телефон з чатом не знайшли. Значит не зрадник.
показати весь коментар
17.02.2026 10:05 Відповісти
Підараси
показати весь коментар
17.02.2026 09:51 Відповісти
Все як і заведено. Вкрав - віднеси десятину в касу.
Та і серед силових структур наш Лідар наведе порядок. Хто сильно накрався і відсвічує - пора і честь знати.
показати весь коментар
17.02.2026 10:03 Відповісти
Сума застави має бути не меншою за вкрадену суму. Нехай поверне вкрадене, а далі вирішить суд. Це буде справедливо. Між іншим його вчинок хіба не держзрада? Чи ще не визначились? Так про яку взагалі заставу може бути мова.
показати весь коментар
17.02.2026 10:07 Відповісти
Десь завила від поганих передчуттів одна руда шльондра.
показати весь коментар
17.02.2026 10:11 Відповісти
Гроші зі "шлагбауму"вже тю-тю. Але частину з них ще можна повернути і лише після засудження та посадки з конфіскацією "банди Міндіча/Галущенка".
Зараз головне посадити Галущенка: спочатку на електронний браслет, а згодом - на довгі роки в буцегарню.
показати весь коментар
17.02.2026 10:56 Відповісти
Петля на єшафоті чи куля біля розстрільної стіни, ось найкраща застава
показати весь коментар
17.02.2026 11:21 Відповісти
 
 