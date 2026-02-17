САП проситиме для Галущенка тримання під вартою із 425 млн грн застави

Для ексміністра енергетики Германа Галущенка проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 425 млн грн.

Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"САП проситиме для Галущенка тримання під вартою із заставою 425 млн гривень", - зазначила вона.

Підозра Герману Галущенку

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

