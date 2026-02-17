САП проситиме для Галущенка тримання під вартою із 425 млн грн застави
Для ексміністра енергетики Германа Галущенка проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 425 млн грн.
Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"САП проситиме для Галущенка тримання під вартою із заставою 425 млн гривень", - зазначила вона.
Підозра Герману Галущенку
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
суддю на мило
НІКОЛИ НЕ ВІРЮ У СПІВПАДІННЯ , говорять що експромт -це завжди добре підготовлена справа
Судді теж з россійськими паспортами - тому їх треба на мило
Та і серед силових структур наш Лідар наведе порядок. Хто сильно накрався і відсвічує - пора і честь знати.
Зараз головне посадити Галущенка: спочатку на електронний браслет, а згодом - на довгі роки в буцегарню.