23-летнюю полицейскую Викторию Шпильку, погибшую в результате теракта во Львове, похоронят 25 февраля на Волыни

23-летнюю полицейскую Викторию Шпильку, погибшую 22 февраля в результате теракта во Львове, похоронят на Волыни 25 февраля.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Викторию Шпильку похоронят в родном селе

"В понедельник, 23 февраля, в 18:00 состоится прощание в семейном доме в селе Княжий Мост (ул. И. Вишенского, 104, Львовская область). Во вторник, 24 февраля, в 18:00 прощание продолжится в семейном доме в селе Верба (ул. Набережная, 29, Волынская область). В среду, 25 февраля, в 12:00 состоится похоронная церемония из семейного дома в селе Верба. Похоронят Викторию на местном кладбище. Похороны состоятся в ее родном селе Верба на Волыни", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время ночного теракта во Львове погибла полицейская Виктория Шпилька. Ей навсегда 23.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.

Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

