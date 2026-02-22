23-летнюю полицейскую Викторию Шпильку, погибшую в результате теракта во Львове, похоронят 25 февраля на Волыни
23-летнюю полицейскую Викторию Шпильку, погибшую 22 февраля в результате теракта во Львове, похоронят на Волыни 25 февраля.
Об этом сообщает Львовский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Викторию Шпильку похоронят в родном селе
"В понедельник, 23 февраля, в 18:00 состоится прощание в семейном доме в селе Княжий Мост (ул. И. Вишенского, 104, Львовская область). Во вторник, 24 февраля, в 18:00 прощание продолжится в семейном доме в селе Верба (ул. Набережная, 29, Волынская область). В среду, 25 февраля, в 12:00 состоится похоронная церемония из семейного дома в селе Верба. Похоронят Викторию на местном кладбище. Похороны состоятся в ее родном селе Верба на Волыни", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что во время ночного теракта во Львове погибла полицейская Виктория Шпилька. Ей навсегда 23.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
Топ комментарии
+5 alexey prus
показать весь комментарий22.02.2026 22:23 Ответить Ссылка
+4 Amber
показать весь комментарий22.02.2026 22:38 Ответить Ссылка
+3 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий22.02.2026 22:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спи спокійно.
Ми всі винні в твоїй смерті, дитино, у тому що допустили війну в Україну, і
в боргу перед тобою.
спвчуття рідним....
.
загибель при виконанні службових обов'язків під час війни.
але є певні дурні правила поховань.
на Алеях Героїв не ховають волонтерів, які загинули на фронті - НЄ положено !
.
яка захищала мир і спокій у Львові 😪😪😪