23-річну поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок теракту у Львові, поховають 25 лютого на Волині

Вікторія Шпилька

23-річну поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула 22 лютого внаслідок теракту у Львові, поховають на Волині 25 лютого.

Про це повідомляє Львівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Вікторію Шпильку поховають у рідному селі 

"У понеділок, 23 лютого, о 18:00 год відбудеться прощання в родинному помешканні в селі Княжий Міст (вул. І. Вишенського, 104, Львівська область). У вівторок, 24 лютого, о 18:00 год прощання продовжиться в родинному помешканні в селі Верба (вул. Набережна, 29, Волинська область). У середу, 25 лютого, о 12:00 год відбудеться чин похорону з родинного помешкання в селі Верба. Поховають Вікторію на місцевому кладовищі. Чин похорону відбудеться у її рідному селі Верба на Волині", - йдеться у повідомленні.

  • Раніше повідомлялося, що під час нічного теракту у Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька. Їй назавжди 23.

Читайте також: Теракт у Львові: 12 поранених у лікарнях, двоє у дуже важкому стані, - Садовий

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Читайте також: Зеленський про теракт у Львові: Організація теракту російська, є дані розвідки, що РФ планує й надалі такі напади

Топ коментарі
+5
на фото дитина ...суки
22.02.2026 22:23 Відповісти
+4
Світла памʼять нашій поліцейській ,
яка захищала мир і спокій у Львові 😪😪😪
22.02.2026 22:38 Відповісти
+3
У цьому випадку винні однозначно кацапи.
22.02.2026 22:32 Відповісти
Земля пухом дівчинці.
Спи спокійно.
Ми всі винні в твоїй смерті, дитино, у тому що допустили війну в Україну, і
в боргу перед тобою.

спвчуття рідним....

.
22.02.2026 23:03 Відповісти
Царство небесне загиблій
22.02.2026 23:53 Відповісти
Моя думка - достойна спочити на Личаківському пантеоні. Місто завжди і сотнями років доглядає за своїми героями.
22.02.2026 22:34 Відповісти
так !
загибель при виконанні службових обов'язків під час війни.

але є певні дурні правила поховань.
на Алеях Героїв не ховають волонтерів, які загинули на фронті - НЄ положено !

.
22.02.2026 23:06 Відповісти
Світла памʼять нашій поліцейській ,
яка захищала мир і спокій у Львові 😪😪😪
22.02.2026 22:38 Відповісти
❤️✝
22.02.2026 23:49 Відповісти
Якась мутна трагедія.
23.02.2026 08:30 Відповісти
 
 