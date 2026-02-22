23-річну поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок теракту у Львові, поховають 25 лютого на Волині
23-річну поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула 22 лютого внаслідок теракту у Львові, поховають на Волині 25 лютого.
Про це повідомляє Львівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Вікторію Шпильку поховають у рідному селі
"У понеділок, 23 лютого, о 18:00 год відбудеться прощання в родинному помешканні в селі Княжий Міст (вул. І. Вишенського, 104, Львівська область). У вівторок, 24 лютого, о 18:00 год прощання продовжиться в родинному помешканні в селі Верба (вул. Набережна, 29, Волинська область). У середу, 25 лютого, о 12:00 год відбудеться чин похорону з родинного помешкання в селі Верба. Поховають Вікторію на місцевому кладовищі. Чин похорону відбудеться у її рідному селі Верба на Волині", - йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що під час нічного теракту у Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька. Їй назавжди 23.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
Топ коментарі
+5 alexey prus
показати весь коментар22.02.2026 22:23 Відповісти Посилання
+4 Amber
показати весь коментар22.02.2026 22:38 Відповісти Посилання
+3 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар22.02.2026 22:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спи спокійно.
Ми всі винні в твоїй смерті, дитино, у тому що допустили війну в Україну, і
в боргу перед тобою.
спвчуття рідним....
.
загибель при виконанні службових обов'язків під час війни.
але є певні дурні правила поховань.
на Алеях Героїв не ховають волонтерів, які загинули на фронті - НЄ положено !
.
яка захищала мир і спокій у Львові 😪😪😪