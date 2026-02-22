23-річну поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок теракту у Львові, поховають 25 лютого на Волині

23-річну поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула 22 лютого внаслідок теракту у Львові, поховають на Волині 25 лютого.

Про це повідомляє Львівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Вікторію Шпильку поховають у рідному селі

"У понеділок, 23 лютого, о 18:00 год відбудеться прощання в родинному помешканні в селі Княжий Міст (вул. І. Вишенського, 104, Львівська область). У вівторок, 24 лютого, о 18:00 год прощання продовжиться в родинному помешканні в селі Верба (вул. Набережна, 29, Волинська область). У середу, 25 лютого, о 12:00 год відбудеться чин похорону з родинного помешкання в селі Верба. Поховають Вікторію на місцевому кладовищі. Чин похорону відбудеться у її рідному селі Верба на Волині", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під час нічного теракту у Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька. Їй назавжди 23.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

