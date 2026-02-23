РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8451 посетитель онлайн
Новости Пошлины США на алкоголь
3 303 23

Трамп пригрозил еще большими тарифами странам, которые пойдут в обход пошлин из-за решения суда

Трамп угрожает другим странам еще большими пошлинами

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые "будут играть в игры" с решением Верховного суда об отмене тарифов, еще большими тарифами.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Угроза новых тарифов

"Любая страна, которая захочет играть в игры с бессмысленным решением Верховного суда, особенно те, которые обдирали США годами и даже десятилетиями, столкнется со значительно более высокими тарифами, и хуже, чем те, на которые они недавно согласились", – отметил Трамп.

"Покупатели, берегитесь!" – добавил он.

Читайте также: Доллар падает после решения Верховного суда США об отмене тарифов Трампа

Реакция международных партнеров

Еврокомиссия призвала Соединенные Штаты предоставить полную ясность относительно дальнейших действий после решения Верховного суда. Пока неизвестно, как именно Вашингтон планирует реализовать свои намерения и будут ли применены дополнительные пошлины к торговым партнерам США.

Между тем Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) объявила, что прекратит взимание тарифов, введенных на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), с 00:01 по восточному времени (05:01 GMT) во вторник.

Тысячи компаний в США готовятся к масштабным судебным процессам против администрации президента Дональда Трампа после признания пошлин незаконными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС может заморозить утверждение торгового соглашения с США из-за "хаоса" с пошлинами Трампа

Что предшествовало?

  • Напомним, Верховный Суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
  • 21 февраля президент США Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.
  • Впоследствии сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поедет в Вашингтон с общей европейской позицией после того, как Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран.

Читайте также: Пошлины Трампа: Мерц поедет в США с позицией Европы

Автор: 

пошлина (199) США (7065) тарифы (196) Трамп Дональд (4626)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Я не зрозумів:
1. йому ж цим рішення Верховного Суду США заборонено встановлювати мита більше ніж 15%. Що, буде примушувати митників порушувати Закон?
2. і не країни, на яких він наклав мита, звертаються до судів США за відшкодуанням. Туди звертаються імпортери-резиденти США!
*******
Хоча: Трампа взагалі зрозуміти важко... бо дебіл....
показать весь комментарий
23.02.2026 21:35 Ответить
+21
може все таки примусове лікування чи евтаназія?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:37 Ответить
+15
Я думаю що ще трохи і він всіх так дістане що то для нього хреново закінчиться.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не 15%, а 30%!
Ні!! Краще 300%.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:32 Ответить
До пізди ті всі його тарифи, налякав їжака голою жопою
показать весь комментарий
23.02.2026 21:32 Ответить
Альоша вирішив помахати кулаками після бою. Курям на сміх.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:34 Ответить
Я не зрозумів:
1. йому ж цим рішення Верховного Суду США заборонено встановлювати мита більше ніж 15%. Що, буде примушувати митників порушувати Закон?
2. і не країни, на яких він наклав мита, звертаються до судів США за відшкодуанням. Туди звертаються імпортери-резиденти США!
*******
Хоча: Трампа взагалі зрозуміти важко... бо дебіл....
показать весь комментарий
23.02.2026 21:35 Ответить
Ничто не заставит их нарушать закон, потому что они знают, что президенты меняются, а их работа остаётся и оценивается по закону, а не по мнению тампакса.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:00 Ответить
Вже уявляю як європейці з китайозами біжать із мішками долярів в мириканську митницю, від страху ******* дорогою власний кал - і там насильно впихують той кеш у віконце каси, істерично репетуючи на всі заперечення: "І знати нічого не хочемо! Беріть-беріть, Донні сказав 50% а не 15%!"
показать весь комментарий
24.02.2026 02:02 Ответить
Ну Доня ти зробив мій день.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:36 Ответить
може все таки примусове лікування чи евтаназія?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:37 Ответить
Звісно лікування допоки у пацієнта не скінчаться гроші, а потім евтаназія, в подарунок.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:57 Ответить
Ще один страшило. Якщо ніхто боятись не буде він перестане страшити.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:38 Ответить
Доня в своем репертуаре - я у мамы идиот.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:46 Ответить
Ой довбо(ОЙ)б...
показать весь комментарий
23.02.2026 21:49 Ответить
Нагадує нашого хрипатого дебіла , який поклав на закони, конституцію і все інше .
показать весь комментарий
23.02.2026 21:49 Ответить
Вірте мені - суд зараз в США для блізіру - Трамп
показать весь комментарий
23.02.2026 21:51 Ответить
Я думаю що ще трохи і він всіх так дістане що то для нього хреново закінчиться.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:53 Ответить
Тобто рішення судів притому американських, Тромбу вже похеру. Воно хоче бути єдиним королем всього всесвіту? Господи, відправ цю рижу потвору до кобзона. А з ним і його московського дружбана-людоїда. Московський виродок кошмарить світ вбивствами а рижий обмудок трясе світ економічно. Щоб на фоні обвала світових ринків не було так замітно як Тромб розвалив економіку сша
показать весь комментарий
23.02.2026 22:40 Ответить
Доречі це вам ще один приклад що Тромб недоговороздатний і плювати хотів на закон чи рішення суду. Любі угоди підписані ним не варті туалетного паперу. І ніхто цього шизоїда не заставить виконувати зобов'язання по угодіні конгрес ні рішення суду ні будь хто інший. Підітретесь ви тими мірними угодами і гарантіями безпеки і підете лікті гризти і волосся на голові скубати за те що Бог розуму не дав
показать весь комментарий
23.02.2026 22:47 Ответить
Трампон Трампакс тобіПізда!!!!🤣🤪😏🤗😆😅
показать весь комментарий
23.02.2026 22:43 Ответить
Маразм рудого довб***** крепчає )))
показать весь комментарий
23.02.2026 23:02 Ответить
Руде чмо зовсім є....я....Рішення ВС йому вже не указ....капец...і це Гарант!!
показать весь комментарий
23.02.2026 23:46 Ответить
Не той зара бізнес пішов...свого часу Кеннеді спробував наїхати на бізнес...швидко все скінчилося...в тут панькаються...
показать весь комментарий
24.02.2026 07:52 Ответить
Припадок немає кінця...
показать весь комментарий
24.02.2026 08:20 Ответить
 
 