Трамп пригрозил еще большими тарифами странам, которые пойдут в обход пошлин из-за решения суда

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые "будут играть в игры" с решением Верховного суда об отмене тарифов, еще большими тарифами.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Угроза новых тарифов

"Любая страна, которая захочет играть в игры с бессмысленным решением Верховного суда, особенно те, которые обдирали США годами и даже десятилетиями, столкнется со значительно более высокими тарифами, и хуже, чем те, на которые они недавно согласились", – отметил Трамп.

"Покупатели, берегитесь!" – добавил он.

Реакция международных партнеров

Еврокомиссия призвала Соединенные Штаты предоставить полную ясность относительно дальнейших действий после решения Верховного суда. Пока неизвестно, как именно Вашингтон планирует реализовать свои намерения и будут ли применены дополнительные пошлины к торговым партнерам США.

Между тем Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) объявила, что прекратит взимание тарифов, введенных на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), с 00:01 по восточному времени (05:01 GMT) во вторник.

Тысячи компаний в США готовятся к масштабным судебным процессам против администрации президента Дональда Трампа после признания пошлин незаконными.

Что предшествовало?

Напомним, Верховный Суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

21 февраля президент США Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.

Впоследствии сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поедет в Вашингтон с общей европейской позицией после того, как Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран.

