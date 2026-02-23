Трамп пригрозив ще більшими тарифами країнам, які підуть в обхід мит через рішення суду

Трамп погрожує іншишим країнам ще більшими митами

Президент США Дональд Трамп пригрозив країнам, які "гратимуть в ігри" з рішенням Верховного суду про скасування тарифів, ще більшими тарифами.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Загроза нових тарифів

"Будь-яка країна, яка захоче грати в ігри з безглуздим рішенням Верховного суду, особливо ті, що обдирали США роками й навіть десятиліттями, зіткнеться зі значно вищими тарифами, і гіршими, ніж ті, на які вони нещодавно погодилися", – зазначив Трамп.

"Покупці, стережіться!" – додав він.

Реакція міжнародних партнерів

Єврокомісія закликала Сполучені Штати надати повну ясність щодо подальших дій після рішення Верховного суду. Наразі невідомо, як саме Вашингтон планує реалізувати свої наміри і чи будуть застосовані додаткові мита до торговельних партнерів США.

Тим часом Служба митного та прикордонного контролю США (CBP) оголосила, що припинить стягнення тарифів, запроваджених на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), з 00:01 за східним часом (05:01 GMT) у вівторок.

Тисячі компаній у США готуються до масштабних судових процесів проти адміністрації президента Дональда Трампа після визнання мит незаконними.

Що передувало?

  • Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.
  • 21 лютого президент США Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.
  • Згодом повідомлялося, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що поїде до Вашингтона зі спільною європейською позицією після того, як Верховний Суд США визнав незаконними масштабні мита американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн.

Не 15%, а 30%!
Ні!! Краще 300%.
23.02.2026 21:32 Відповісти
До пізди ті всі його тарифи, налякав їжака голою жопою
23.02.2026 21:32 Відповісти
Альоша вирішив помахати кулаками після бою. Курям на сміх.
23.02.2026 21:34 Відповісти
Я не зрозумів:
1. йому ж цим рішення Верховного Суду США заборонено встановлювати мита більше ніж 15%. Що, буде примушувати митників порушувати Закон?
2. і не країни, на яких він наклав мита, звертаються до судів США за відшкодуанням. Туди звертаються імпортери-резиденти США!
*******
Хоча: Трампа взагалі зрозуміти важко... бо дебіл....
23.02.2026 21:35 Відповісти
Ничто не заставит их нарушать закон, потому что они знают, что президенты меняются, а их работа остаётся и оценивается по закону, а не по мнению тампакса.
23.02.2026 22:00 Відповісти
Вже уявляю як європейці з китайозами біжать із мішками долярів в мириканську митницю, від страху ******* дорогою власний кал - і там насильно впихують той кеш у віконце каси, істерично репетуючи на всі заперечення: "І знати нічого не хочемо! Беріть-беріть, Донні сказав 50% а не 15%!"
24.02.2026 02:02 Відповісти
Ну Доня ти зробив мій день.
23.02.2026 21:36 Відповісти
може все таки примусове лікування чи евтаназія?
23.02.2026 21:37 Відповісти
Звісно лікування допоки у пацієнта не скінчаться гроші, а потім евтаназія, в подарунок.
23.02.2026 21:57 Відповісти
Ще один страшило. Якщо ніхто боятись не буде він перестане страшити.
23.02.2026 21:38 Відповісти
Доня в своем репертуаре - я у мамы идиот.
23.02.2026 21:46 Відповісти
Ой довбо(ОЙ)б...
23.02.2026 21:49 Відповісти
Нагадує нашого хрипатого дебіла , який поклав на закони, конституцію і все інше .
23.02.2026 21:49 Відповісти
Вірте мені - суд зараз в США для блізіру - Трамп
23.02.2026 21:51 Відповісти
Я думаю що ще трохи і він всіх так дістане що то для нього хреново закінчиться.
23.02.2026 21:53 Відповісти
Тобто рішення судів притому американських, Тромбу вже похеру. Воно хоче бути єдиним королем всього всесвіту? Господи, відправ цю рижу потвору до кобзона. А з ним і його московського дружбана-людоїда. Московський виродок кошмарить світ вбивствами а рижий обмудок трясе світ економічно. Щоб на фоні обвала світових ринків не було так замітно як Тромб розвалив економіку сша
23.02.2026 22:40 Відповісти
Доречі це вам ще один приклад що Тромб недоговороздатний і плювати хотів на закон чи рішення суду. Любі угоди підписані ним не варті туалетного паперу. І ніхто цього шизоїда не заставить виконувати зобов'язання по угодіні конгрес ні рішення суду ні будь хто інший. Підітретесь ви тими мірними угодами і гарантіями безпеки і підете лікті гризти і волосся на голові скубати за те що Бог розуму не дав
23.02.2026 22:47 Відповісти
Трампон Трампакс тобіПізда!!!!🤣🤪😏🤗😆😅
23.02.2026 22:43 Відповісти
Маразм рудого довб***** крепчає )))
23.02.2026 23:02 Відповісти
Руде чмо зовсім є....я....Рішення ВС йому вже не указ....капец...і це Гарант!!
23.02.2026 23:46 Відповісти
Не той зара бізнес пішов...свого часу Кеннеді спробував наїхати на бізнес...швидко все скінчилося...в тут панькаються...
24.02.2026 07:52 Відповісти
Припадок немає кінця...
24.02.2026 08:20 Відповісти
"Покупці, стережіться!" - додав він.
А покупці - громадяни США!
