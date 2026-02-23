Трамп пригрозив ще більшими тарифами країнам, які підуть в обхід мит через рішення суду

Президент США Дональд Трамп пригрозив країнам, які "гратимуть в ігри" з рішенням Верховного суду про скасування тарифів, ще більшими тарифами.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загроза нових тарифів

"Будь-яка країна, яка захоче грати в ігри з безглуздим рішенням Верховного суду, особливо ті, що обдирали США роками й навіть десятиліттями, зіткнеться зі значно вищими тарифами, і гіршими, ніж ті, на які вони нещодавно погодилися", – зазначив Трамп.

"Покупці, стережіться!" – додав він.

Також читайте: Долар падає після рішення Верховного суду США щодо скасування тарифів Трампа

Реакція міжнародних партнерів

Єврокомісія закликала Сполучені Штати надати повну ясність щодо подальших дій після рішення Верховного суду. Наразі невідомо, як саме Вашингтон планує реалізувати свої наміри і чи будуть застосовані додаткові мита до торговельних партнерів США.

Тим часом Служба митного та прикордонного контролю США (CBP) оголосила, що припинить стягнення тарифів, запроваджених на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), з 00:01 за східним часом (05:01 GMT) у вівторок.

Тисячі компаній у США готуються до масштабних судових процесів проти адміністрації президента Дональда Трампа після визнання мит незаконними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС може заморозити затвердження торговельної угоди з США через "хаос" з митами Трампа

Що передувало?

Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.

21 лютого президент США Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.

Згодом повідомлялося, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що поїде до Вашингтона зі спільною європейською позицією після того, як Верховний Суд США визнав незаконними масштабні мита американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн.

Також читайте: Мита Трампа: Мерц поїде до США із позицією Європи