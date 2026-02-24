Дома на побережье и миллионные активы: дело экс-заместителя руководителя ОП Смирнова направлено в суд, - САП
24 февраля 2026 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины Андрея Смирнова и владельца строительной компании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
Незаконное обогащение
Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что в 2019–2021 годах высокопоставленный чиновник легализовал незаконно приобретенные средства путем финансирования строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м, расположенных в рекреационной зоне на территории Одесской области.
Установлено, что он лично контролировал ход строительства, общаясь с владельцем строительной компании, определял, какие строительные работы проводить, и для их оплаты предоставил владельцу строительной компании почти 6,5 млн грн.
Несмотря на то, что построенный дом фактически принадлежал высокопоставленному чиновнику, право собственности на него сначала было оформлено на общество, а уже после уведомления ему о подозрении переоформлено на физическое лицо.
Неправомерная выгода
Кроме того, САП и НАБУ выяснили, что в 2022 году к топ-чиновнику обратился упомянутый владелец строительной компании с просьбой посодействовать в принятии Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победило другое общество, и обеспечить победу именно его компании. За это он предложил чиновнику выполнить строительные работы в его доме на побережье моря на общую сумму 100 тыс. долл. США.
Высокопоставленный чиновник согласился на выдвинутое предложение и, воспользовавшись своим служебным положением, выполнил взятые обязательства. Соответствующие государственные органы впоследствии приняли необходимые решения.
Легализация
Также установлено, что в 2020–2022 годах чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн. Речь идет об автомобилях "Mercedes-Benz", "Volkswagen", мотоциклах "Honda" и "BMW", трех парковочных местах в Киеве, квартире в престижном ЖК во Львове и земельном участке на Закарпатье.
Большая часть приобретенного имущества была оформлена на родного брата, однако лицо сохранило за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл "Honda" был зарегистрирован на друга, однако впоследствии чиновник переоформил его на себя.
Однако выяснилось, что ни официального дохода, ни сбережений было недостаточно для их приобретения. Разница между стоимостью имущества и средствами лица составляет 15,7 млн грн.
С 6 мая 2025 года сторона защиты знакомилась с материалами дела. Отметим, что ввиду затягивания лица с ознакомлением с материалами, детектив обратился в суд с ходатайством об установлении сроков ознакомления.
Суд согласился с доводами обвинения и установил срок ознакомления до 23.02.2026.
Дело Смирнова
- Напоминаем, НАБУ и САП подозревают бывшего заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова в незаконном обогащении. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.
- 28 мая 2024 года Антикоррупционный суд назначил Смирнову меру пресечения в виде 10 млн грн залога.
- 30 мая 2024 года за бывшего заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, внесли залог.
- 16 апреля 2025 года бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины сообщено о подозрении.
- 5 мая 2025 года экс-заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова отправили под стражу с возможностью внесения залога в 18 млн грн.
- 6 мая 2025 года за бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова внесли залог в размере 18 млн грн.
Топ посадовець
белые? Погоны какие одевать?
Міндіч (друг, соратник та гаманець Портрета) перераховував гроші до Москви Деркачу (герою росії та сенатору РФ). Розкрадав Енергоатом та гроші на енергозахист та фортифікації. Несподівано пішов в ліс.
Рідна сестра Міндіча живе в Москві в квартирі російського генерала.
Шефір - друг та соратник Портрета, розкрадав Енергоатом. Для виводу грошей з країни організатор тіньових схем, який обслуговує московську мафію та друга арахамії й Портрета - Фірташа - створив фонд в офшорах. Шефір теж хутко зник.
🛌🔄В середині липня 2025-го року, як ви пам'ятаєте, у нас міняли Уряд.
⚡️Тоді Міністра енергетики міняли з Галущенка на Гринчук.
Галущенка залишили без посади, і в останній момент, його вирішили призначити Міністром юстиції. Перед голосуванням відбувалась фракція «Слуга народу» з Президентом.
Там одна народна депутатка прямо запитала Гаранта, навіщо ми призначаємо очевидно проблемну людину Галущенко на посаду Міністра юстиції? Особливо після історії з реакторами. На що, за свідченням багатьох присутніх, Зеленський дав чітку відповідь: «Він дуже гарний юрист, Я ЙОМУ ПОВНІСТЮ ДОВІРЯЮ (ще б пак не довіряти, коли ти знаєш, що він для тебе виводить мільярди в офшори)». А потім ще додав: «Думали його міністром-віце премʼєром, але поки просто міністром юстиції.»
Нагадаю для мудрого українського наріту з «гарною» пам'яттю рибок гупі, що крім Шифера, Галущенка, Арахамії, довгий час відповідала за «Енергоатом» міністр економіки, така собі чергова шістка єрмака - Юлія Свириденко, яка під час чергової зміни ліжок в кабміндічі посіла крісло прем'єрки.
Тому люди єрмака-міндіча й досі гарно себе почувають, ЖОДНОГО не звільнено!
Крім цього, слідчими виявлено чисельні розкрадання через Фонд державного майна. Нагадаю, що очільником його свого часу була 100% ермаківська шістка, він же міністр грабунку ЗСУ, він же підписант Стамбульського акту капітуляції-22, він же очільник РНБО, він же голова чинної делегації з торгів по збереженню шкурки піаніста, він же (разом з єрмаком) - погодився на будь-які умови «мирної угоди» в обмін на зняття пункту про міжнародний аудит та санкції щодо перших осіб України. Його ж було призначено Портетом головою делегації, коли той дізнався, що Умерову планують висунути підозру щодо зловживань на посту міністра оборони.
Нагадаю, що проти Умерова, ще в якості очільника ФДМУ, НАБУ планувало відкрити кримінальну справу. «Голова ФДМУ Умєров Р.Е., його перший заступник Шугалій Д.А. та заступник Федоришин О.О., зловживаючи владою, діючи всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження, вчиняють дії, спрямовані на приховування фактів розкрадання державного майна, а саме продажу афілійованим керівнику ПАТ "Центренерго" фірмам електричної енергії за цінами, нижче ринкових. Дата документу - 18 серпня 2023 року. Тобто коли пересічним громадянам підвищили ціни на електрику, незважаючи на мораторій, який ввів своїм наказом Кормчий.
Так, у заяві зазначено, що названі посадові особи в силу своїх посадових обов'язків, вчиняють дії щодо недопущення скликання Наглядової ради ПАТ "Центренерго" та розгляду нею питання про можливе розкрадання державного майна і подальше винесення такого питання на розгляд Кабінету Міністрів України.»
Аби сховати Умерова від кримінального переслідування, Портрет призначив його міністром оборони.
Потім, після Умерова Портрет призначив головою Фонду ще одну шістку єрмака - Віталія Коваля. Котрий потужно продовжив справу попередника. Коваля з подільниками підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.
Виявляється, що ці оборудки з грабунку держави активно, потужно, послідовно та незламно прикриває (й не тільки прикриває, але й саботує) такий собі Філіп Пронін. Давнішня креатура Портрета. Він свого часу активно грабував Полтавську область, а потім, за великі заслуги в сфері особистої вірності та Великого крадівництва, був призначений Портретом очільником Фінмоніторингу.
Не треба бути великим математиком, аби скласти 2+2, та прослідкувати, КУДИ ведуть вся ниточки.
Совпадєніє?
Фактично втік: Умеров
Ще не повтікали, але можуть: Баканов, Єрмаки, Чернишови, Арахамія, Баруля, Баум, Божко, Бужанський, Верещук, Вовки, Гайдай, Гетманцев, Гмирін, Голик, Гринкевичі, Гринчук, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дума, Касай, Каськів, Кацуба, Кісєль, Кириленко, , Коломойський, Колюбаєв, Крупа, Кузьміних, Лещенко, Лієв, Липка, Милованов, Мосейчук, Мужель, Палиця, Резніков, Резніченко, Синиця, Смирнов, Сольський, Столар, Субботенко, Татаров, Тимошенко, Трофімов, Трухін, Халімон, Хейл, Хланта, Юрченко…