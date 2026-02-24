Дома на побережье и миллионные активы: дело экс-заместителя руководителя ОП Смирнова направлено в суд, - САП

24 февраля 2026 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины Андрея Смирнова и владельца строительной компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Незаконное обогащение

Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что в 2019–2021 годах высокопоставленный чиновник легализовал незаконно приобретенные средства путем финансирования строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м, расположенных в рекреационной зоне на территории Одесской области.

Установлено, что он лично контролировал ход строительства, общаясь с владельцем строительной компании, определял, какие строительные работы проводить, и для их оплаты предоставил владельцу строительной компании почти 6,5 млн грн.

Несмотря на то, что построенный дом фактически принадлежал высокопоставленному чиновнику, право собственности на него сначала было оформлено на общество, а уже после уведомления ему о подозрении переоформлено на физическое лицо.

Неправомерная выгода

Кроме того, САП и НАБУ выяснили, что в 2022 году к топ-чиновнику обратился упомянутый владелец строительной компании с просьбой посодействовать в принятии Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победило другое общество, и обеспечить победу именно его компании. За это он предложил чиновнику выполнить строительные работы в его доме на побережье моря на общую сумму 100 тыс. долл. США.

Высокопоставленный чиновник согласился на выдвинутое предложение и, воспользовавшись своим служебным положением, выполнил взятые обязательства. Соответствующие государственные органы впоследствии приняли необходимые решения.

Легализация

Также установлено, что в 2020–2022 годах чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн. Речь идет об автомобилях "Mercedes-Benz", "Volkswagen", мотоциклах "Honda" и "BMW", трех парковочных местах в Киеве, квартире в престижном ЖК во Львове и земельном участке на Закарпатье.

Большая часть приобретенного имущества была оформлена на родного брата, однако лицо сохранило за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл "Honda" был зарегистрирован на друга, однако впоследствии чиновник переоформил его на себя.

Однако выяснилось, что ни официального дохода, ни сбережений было недостаточно для их приобретения. Разница между стоимостью имущества и средствами лица составляет 15,7 млн грн.

С 6 мая 2025 года сторона защиты знакомилась с материалами дела. Отметим, что ввиду затягивания лица с ознакомлением с материалами, детектив обратился в суд с ходатайством об установлении сроков ознакомления.

Суд согласился с доводами обвинения и установил срок ознакомления до 23.02.2026.

Дело Смирнова