Будинки на узбережжі та мільйонні активи: справу ексзаступника керівника ОП Смирнова скеровано до суду, - САП

24 лютого 2026 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Заступника Керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова.та власника будівельної компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Незаконне збагачення

Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що у 2019–2021 роках високопосадовець легалізував незаконно набуті кошти шляхом фінансування будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м, що розташовані в рекреаційній зоні на території Одеської області.

З’ясовано, що він особисто контролював хід будівництва, спілкуючись із власником будівельної компанії, визначав, які будівельні роботи проводити, та для їх оплати надав власнику будівельної компанії майже 6,5 млн грн.

Попри те, що збудований будинок фактично належав високопосадовцю, право власності на нього спершу було оформлено на товариство, а вже після повідомлення йому про підозру переоформлено на фізичну особу.

Неправомірна вигода

Крім того, САП та НАБУ з’ясували, що у 2022 році до топпосадовця звернувся згаданий власник будівельної компанії із проханням посприяти в ухваленні Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, у якому перемогло інше товариство, та забезпечити перемогу саме його компанії. За це він запропонував посадовцю виконати будівельні роботи в його будинку на узбережжі моря на загальну суму 100 тис. дол. США.

Високопосадовець погодився на висунуту пропозицію та, використавши своє службове становище, виконав узяті зобов’язання. Відповідні державні органи згодом ухвалили потрібні рішення.

Легалізація

Також встановлено, що у 2020–2022 роках посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн. Мова йде про автівки "Mercedes-Benz", "Volkswagen", мотоцикли "Honda" та "BMW", три паркомісця в Києві, квартиру у престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Більша частина набутого майна була оформлена на рідного брата, проте особа зберегла за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл "Honda" був зареєстрований на друга, однак згодом посадовець переоформив його на себе.

Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу, ані заощаджень не було достатньо для їх придбання. Різниця між вартістю майна та коштами особи становить 15,7 млн грн.

З 06 травня 2025 року сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи. Зазначимо, що зважаючи на затягування особи з ознайомленням із матеріалами, детектив звернувся до суду з клопотанням про встановлення строків ознайомлення.

Суд погодився з доводами обвинувачення та встановив строк ознайомлення до 23.02.2026.

