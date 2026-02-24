Будинки на узбережжі та мільйонні активи: справу ексзаступника керівника ОП Смирнова скеровано до суду, - САП

24 лютого 2026 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Заступника Керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова.та власника будівельної компанії.

Незаконне збагачення

Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що у 2019–2021 роках високопосадовець легалізував незаконно набуті кошти шляхом фінансування будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м, що розташовані в рекреаційній зоні на території Одеської області.

З’ясовано, що він особисто контролював хід будівництва, спілкуючись із власником будівельної компанії, визначав, які будівельні роботи проводити, та для їх оплати надав власнику будівельної компанії майже 6,5 млн грн.

Попри те, що збудований будинок фактично належав високопосадовцю, право власності на нього спершу було оформлено на товариство, а вже після повідомлення йому про підозру переоформлено на фізичну особу.

Неправомірна вигода

Крім того, САП та НАБУ з’ясували, що у 2022 році до топпосадовця звернувся згаданий власник будівельної компанії із проханням посприяти в ухваленні Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, у якому перемогло інше товариство, та забезпечити перемогу саме його компанії. За це він запропонував посадовцю виконати будівельні роботи в його будинку на узбережжі моря на загальну суму 100 тис. дол. США.

Високопосадовець погодився на висунуту пропозицію та, використавши своє службове становище, виконав узяті зобов’язання. Відповідні державні органи згодом ухвалили потрібні рішення.

Легалізація

Також встановлено, що у 2020–2022 роках посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн. Мова йде про автівки "Mercedes-Benz", "Volkswagen", мотоцикли "Honda" та "BMW", три паркомісця в Києві, квартиру у престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Більша частина набутого майна була оформлена на рідного брата, проте особа зберегла за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл "Honda" був зареєстрований на друга, однак згодом посадовець переоформив його на себе.

Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу, ані заощаджень не було достатньо для їх придбання. Різниця між вартістю майна та коштами особи становить 15,7 млн грн.

З 06 травня 2025 року сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи. Зазначимо, що зважаючи на затягування особи з ознайомленням із матеріалами, детектив звернувся до суду з клопотанням про встановлення строків ознайомлення.

Суд погодився з доводами обвинувачення та встановив строк ознайомлення до 23.02.2026.

Топ коментарі
"ПРО "ЗЕЛЕНУ " КОРУПЦІЮ- БРЕХНЯ , СКАЗАВ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНСЬКИХ КОРУПЦІОЕНЕРІВ "ЗЕПОЦ"
24.02.2026 18:33 Відповісти
Там хоча би один НЕ ***** є?
24.02.2026 18:32 Відповісти
+6
Поки оті злочинці з ОПУ та Урядового кварталу, «потужно і незламно» мародерили Украну на млрд дол, на очах зеленського та керівників ДБР, ГПУ, СБУ, ….. Верещучка та шмигаль, продовжували камлати на камери ЗМІ на лохоМарафоні для лєктарату зе, про припинення з 2019 року, дій КАЗНОКРАДІВ та КОРУПЦІОНЕРІВ в Урядовому кварталі….!!!!
24.02.2026 18:43 Відповісти
Там хоча би один НЕ ***** є?
24.02.2026 18:32 Відповісти
Тільки такі.
+ паспорт з мутантом.
+ тупіше за Зе.
Топ посадовець
24.02.2026 18:56 Відповісти
це тому, що наш През -найбільший у світі мародер, негідник, брехун , мерзотник що керує МЕГАкорупцією у воюючій країни, яка стікає кров'ю
24.02.2026 23:21 Відповісти
Мафія - всі в долі
24.02.2026 18:39 Відповісти
Як серійного маніяка звинувачувати у переході дороги на червоне світло.
24.02.2026 18:47 Відповісти
"Это ложь, что в Украине коррупции больше, чем в других европейских государствах. Есть, но она есть и в каждой стране Европы. Хочется, чтобы мы признавали наши слабые места, но при этом не теряли достоинства и не говорили, что у нас есть, а у других нет. То, что мы с ней боремся, я считаю, что мы молодцы", - заявил Зеленский. Смирнов - неприятный и частный случай с "потужним менеджером". А в остальном мы - молодцы!
24.02.2026 18:55 Відповісти
Цей прищ - подєльнік юріста-покійника та Татарова, він хизувався спільними фотками. А в немилість попав, очевидно, по справі того судді Чауса. Він його адвокатом був. Але втечу звернув на Пороха і за провал його звільнили і віддапи САПу. Ще один в'язень гопоти.
24.02.2026 19:01 Відповісти
А державні органи, що ухвалили потрібне рішення взяли за сраку? Так легше буде цього крадія засадити!
24.02.2026 19:09 Відповісти
"Ми-молодці"
24.02.2026 19:21 Відповісти
Брехня, що в Україні більше корупції, ніж в ЄС. Ми молодці, - Зеленський.
24.02.2026 19:23 Відповісти
зелена мразота: вам тварям лучше відразу всім "застрелитись" тому що, по закінченню війни- ми вас "четвертуєм"
24.02.2026 19:32 Відповісти
Ось це компанія в ОП ,або корупціонер ,або ворог.
24.02.2026 19:44 Відповісти
Завтра мобілізується в Ужгород...
24.02.2026 20:05 Відповісти
І знову корупція і знову офіс президента Зеленського. Якась не зелена країна мрій вийшла у Голобородько, а країна мародерів і злочинців-шахраїв.
24.02.2026 20:05 Відповісти
Ты, мля, где? Кто в городе: красные или
белые? Погоны какие одевать?
24.02.2026 20:35 Відповісти
... цікаво знати, у охвісі є пристойні чиновники, чи тільки патужні рішали, шаман і злодії ???
24.02.2026 22:22 Відповісти
"Пристойні чиновники"? При зелених? Ви це серйозно?
24.02.2026 23:01 Відповісти
В черговий раз порохоботи можуть переконатись, що Лідор ніпрічьом і Лідор нічого не знав
24.02.2026 22:27 Відповісти
ось вона якість " влади ".......а мав би бути державник
24.02.2026 23:13 Відповісти
Невиліковна смарагдова клептократія...
25.02.2026 00:02 Відповісти
Цікавий ланцюжок вимальовується.
Міндіч (друг, соратник та гаманець Портрета) перераховував гроші до Москви Деркачу (герою росії та сенатору РФ). Розкрадав Енергоатом та гроші на енергозахист та фортифікації. Несподівано пішов в ліс.
Рідна сестра Міндіча живе в Москві в квартирі російського генерала.
Шефір - друг та соратник Портрета, розкрадав Енергоатом. Для виводу грошей з країни організатор тіньових схем, який обслуговує московську мафію та друга арахамії й Портрета - Фірташа - створив фонд в офшорах. Шефір теж хутко зник.
🛌🔄В середині липня 2025-го року, як ви пам'ятаєте, у нас міняли Уряд.
⚡️Тоді Міністра енергетики міняли з Галущенка на Гринчук.
Галущенка залишили без посади, і в останній момент, його вирішили призначити Міністром юстиції. Перед голосуванням відбувалась фракція «Слуга народу» з Президентом.
Там одна народна депутатка прямо запитала Гаранта, навіщо ми призначаємо очевидно проблемну людину Галущенко на посаду Міністра юстиції? Особливо після історії з реакторами. На що, за свідченням багатьох присутніх, Зеленський дав чітку відповідь: «Він дуже гарний юрист, Я ЙОМУ ПОВНІСТЮ ДОВІРЯЮ (ще б пак не довіряти, коли ти знаєш, що він для тебе виводить мільярди в офшори)». А потім ще додав: «Думали його міністром-віце премʼєром, але поки просто міністром юстиції.»
Нагадаю для мудрого українського наріту з «гарною» пам'яттю рибок гупі, що крім Шифера, Галущенка, Арахамії, довгий час відповідала за «Енергоатом» міністр економіки, така собі чергова шістка єрмака - Юлія Свириденко, яка під час чергової зміни ліжок в кабміндічі посіла крісло прем'єрки.
Тому люди єрмака-міндіча й досі гарно себе почувають, ЖОДНОГО не звільнено!
Крім цього, слідчими виявлено чисельні розкрадання через Фонд державного майна. Нагадаю, що очільником його свого часу була 100% ермаківська шістка, він же міністр грабунку ЗСУ, він же підписант Стамбульського акту капітуляції-22, він же очільник РНБО, він же голова чинної делегації з торгів по збереженню шкурки піаніста, він же (разом з єрмаком) - погодився на будь-які умови «мирної угоди» в обмін на зняття пункту про міжнародний аудит та санкції щодо перших осіб України. Його ж було призначено Портетом головою делегації, коли той дізнався, що Умерову планують висунути підозру щодо зловживань на посту міністра оборони.
Нагадаю, що проти Умерова, ще в якості очільника ФДМУ, НАБУ планувало відкрити кримінальну справу. «Голова ФДМУ Умєров Р.Е., його перший заступник Шугалій Д.А. та заступник Федоришин О.О., зловживаючи владою, діючи всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження, вчиняють дії, спрямовані на приховування фактів розкрадання державного майна, а саме продажу афілійованим керівнику ПАТ "Центренерго" фірмам електричної енергії за цінами, нижче ринкових. Дата документу - 18 серпня 2023 року. Тобто коли пересічним громадянам підвищили ціни на електрику, незважаючи на мораторій, який ввів своїм наказом Кормчий.
Так, у заяві зазначено, що названі посадові особи в силу своїх посадових обов'язків, вчиняють дії щодо недопущення скликання Наглядової ради ПАТ "Центренерго" та розгляду нею питання про можливе розкрадання державного майна і подальше винесення такого питання на розгляд Кабінету Міністрів України.»
Аби сховати Умерова від кримінального переслідування, Портрет призначив його міністром оборони.
Потім, після Умерова Портрет призначив головою Фонду ще одну шістку єрмака - Віталія Коваля. Котрий потужно продовжив справу попередника. Коваля з подільниками підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.
Виявляється, що ці оборудки з грабунку держави активно, потужно, послідовно та незламно прикриває (й не тільки прикриває, але й саботує) такий собі Філіп Пронін. Давнішня креатура Портрета. Він свого часу активно грабував Полтавську область, а потім, за великі заслуги в сфері особистої вірності та Великого крадівництва, був призначений Портретом очільником Фінмоніторингу.
Не треба бути великим математиком, аби скласти 2+2, та прослідкувати, КУДИ ведуть вся ниточки.
Совпадєніє?
25.02.2026 01:17 Відповісти
Вже повтікали: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Венедіктова, Глиняна, Горбуненко, Дмитрук, Дубілет, Жидков, Казак, Колотило, Комарницький, Корявченков, Костін, Котін, Кравець, Куницький, Микитась, Наумов, Одарченко, Парсентьєв, Присяжнюк, Рябошапка, Сенниченко, Сомов, Степанов, Стефанішина, Трубіцин, Фірташ, Холодов, Шевченко К., Шурми...

Фактично втік: Умеров

Ще не повтікали, але можуть: Баканов, Єрмаки, Чернишови, Арахамія, Баруля, Баум, Божко, Бужанський, Верещук, Вовки, Гайдай, Гетманцев, Гмирін, Голик, Гринкевичі, Гринчук, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дума, Касай, Каськів, Кацуба, Кісєль, Кириленко, , Коломойський, Колюбаєв, Крупа, Кузьміних, Лещенко, Лієв, Липка, Милованов, Мосейчук, Мужель, Палиця, Резніков, Резніченко, Синиця, Смирнов, Сольський, Столар, Субботенко, Татаров, Тимошенко, Трофімов, Трухін, Халімон, Хейл, Хланта, Юрченко…
25.02.2026 02:01 Відповісти
І що антимонопольний комітет ?
показати весь коментар
25.02.2026 07:51 Відповісти
 
 