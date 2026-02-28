РУС
Мецола призвала Иран прекратить эскалацию

Мецола о мире в Украине

Иранские власти должны отказаться от дальнейшей эскалации в отношении государств Персидского залива, Израиля, граждан ЕС и США. Удары со стороны Ирана недопустимы и не имеют никакого оправдания.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте також: МИД рекомендует украинцам не ехать в Израиль и Иран

Реакция Европарламента

"Европейский парламент давно призывает режим в Иране ликвидировать свои государственные инструменты угнетения, прекратить поддержку посредников террора, отказаться от своих ядерных амбиций и наконец позволить своему народу свободно выбирать свою судьбу", - заявила Мецола.

Она подчеркнула, что события, разворачивающиеся в Иране, "не должны привести к спирали эскалации, которая может угрожать Ближнему Востоку, Европе и за его пределами".

Читайте также: МИД рекомендует украинцам не ехать в Израиль и Иран

"Нападения иранского режима сегодня утром на страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива являются недопустимыми и неоправданными", - заявила глава Европарламента.

Она призвала режим в Иране воздержаться от дальнейшей эскалации ударов по странам Персидского залива, Израилю, гражданам Европы или Соединенных Штатов.

"Мы находимся в тесном контакте с партнерами в регионе, чтобы попытаться найти пути, которые защитят жизни невинных людей, международное право и региональную стабильность", - резюмировала Мецола.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке: один человек погиб в Абу-Даби, – 3МИ. ВИДЕО

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Читайте также: Украина поддерживает народ Ирана, а не режим, - МИД об операции Израиля и США

Автор: 

Израиль (501) Иран (760) США (7100) Мецола Роберта (61)
Топ комментарии
+16
знову це не ізраїль з сша почали бомбити іран, а навпаки - іран чомусь раптово почав обстрілювати бази сша, от скотиняки
28.02.2026 15:19 Ответить
+10
русня так само пояснює ass-vo
28.02.2026 15:25 Ответить
+8
Тупе пояснення для виправдання агресії.
28.02.2026 15:30 Ответить
класика
28.02.2026 15:16 Ответить
США зіткнулися з рекордним числом одночасних атак на свої зарубіжні бази - - The Wall Street Journal
28.02.2026 15:45 Ответить
Близько 200 військових США були поранені або вбиті в ході ударів Ірану, стверджує КВІР.
28.02.2026 15:46 Ответить
Квір та інші чалмоносці представники лгбт ще й не такого *********.
28.02.2026 16:35 Ответить
конашенков вже служить в аятолл ?
28.02.2026 16:48 Ответить
Ну квір і не таке ствердить. 200 всього... Може двісті тисяч? Це ж квір, крутіше ніж тасс.
28.02.2026 16:58 Ответить
Ого. Напевно Іран прислухається до її побажань.
28.02.2026 15:17 Ответить
а хто перший почав
28.02.2026 15:18 Ответить
Превентивна війна або Превентивний удар (від англ. Prevent - «Запобігати») - початок військових дій, мета яких завдавання удару на випередження для перешкоджання очікуваної агресії з боку імовірного противника.
28.02.2026 15:21 Ответить
русня так само пояснює ass-vo
28.02.2026 15:25 Ответить
Тупе пояснення для виправдання агресії.
28.02.2026 15:30 Ответить
як і твоя мамка повія, така ж тупа
28.02.2026 16:13 Ответить
"Ми перебуваємо в тісному контакті з партнерами в регіоні, щоб спробувати знайти шляхи, які захистять життя невинних людей, міжнародне право та регіональну стабільність" - Мецола.
Дванадцять років "тісного контакту з партнерами" чомусь не змогли припинити агресію ху#ла в Україні. Слова не мають сили, пані Мецола.
28.02.2026 15:18 Ответить
знову це не ізраїль з сша почали бомбити іран, а навпаки - іран чомусь раптово почав обстрілювати бази сша, от скотиняки
28.02.2026 15:19 Ответить
Fucking Palestine. Glory to Israel!
28.02.2026 15:52 Ответить
Обнять муслімов і простіть?
За спонсорування терористів, за збитий літак, за Шахеди і балістику?
28.02.2026 16:25 Ответить
>Обнять муслімов і простіть?

вам в так званій "німеччині" не звикати цьому

>За спонсорування терористів

на кого сша та ізраїль вказали, ті одразу стають "терористами".

>за Шахеди

за ланцети та інші дрони ізраїль пробачили, чому б іран не пробачити за шахеди?
28.02.2026 16:28 Ответить
Чалмоносні друзі русні і китайозів будуть посаджені на пляшку. Для нас це позитив.
28.02.2026 16:38 Ответить
Для нас був би позитив, якби це якось вплинуло на перебіг війни.
28.02.2026 16:51 Ответить
А гарнішої у них не знайшлося?
28.02.2026 15:20 Ответить
Так в політику тільки такі і йдуть. Зобижені натурою.
28.02.2026 15:26 Ответить
Let sleeping dogs lie
28.02.2026 15:20 Ответить
Жодного сенсу нема про щось домовлятись з фанатіками. Вони будуть вмирати сотнями тисяч, бо наівно вірять у набагато краще загробне життя. Краще поскоріше доправити їх всіх до алаха.
28.02.2026 15:20 Ответить
як кацапи ,пуйло обіцяв їм рай
28.02.2026 15:21 Ответить
сотні тисяч іранців виходили против режиму аятоли, і це ім коштувало життя
28.02.2026 15:23 Ответить
Не можна так з агресором. Ще вибачатись доведеться, як перед кадиркою.
28.02.2026 15:21 Ответить
Як каже Рубіо, а як так при санкціях та кризі у Ірана є балістика та гіперзвук? Як так-то, це неможливо, як каже вслід Марко наш мохнорилий пісюаніст.
28.02.2026 15:22 Ответить
так пуйло в них союзник
28.02.2026 15:24 Ответить
Так щось я не зрозумію ніяк - то хто там агресор? Панночка не до тих звертається?
28.02.2026 15:24 Ответить
телепень режим аятоли не повинен існувати
28.02.2026 15:26 Ответить
чому? бо у ізраїля дупка горить, що не одні вони будуть мати ядерку в регіоні?
28.02.2026 15:29 Ответить
Fucking Palestine. Glory to Israel!
28.02.2026 15:54 Ответить
іран стане ядерною країною, і твій ізраїль нічого з цим не зробить
28.02.2026 15:58 Ответить
Який смішний кукурік на фоні знищення чалмоносногл режиму.
28.02.2026 16:40 Ответить
дійсно смішний кукурік, ніби "режим" знищили.
28.02.2026 16:49 Ответить
Режими *****, G2 та трампа також.
28.02.2026 16:26 Ответить
більшість іранців підримують дії США, та против режиму аятоли
28.02.2026 15:25 Ответить
30 дівчаток у школі вже *підтримали*. Скільки ще?
28.02.2026 15:28 Ответить
❗️Лякає світ ядеркою? Іранський генерал ******* Джаббарі погрожує вдарити зброєю, яку людство до цього не бачило
28.02.2026 15:29 Ответить
Це буде дев'ята війна,яку закінчить тамп.Зараз він думає де б почати десяту(ювілейну).
28.02.2026 15:30 Ответить
💥 Іран бомбить русню в Дубаях путін памагі - на територію готелю Atlantis, заселеного росіянами впала частина балістики

В паніці потомки леніна тікали до моря, як раз по траєкторії падіння уламків цілі. Врешті - атака обійшлася кацапам лише теплотою в мокрих шортах.
28.02.2026 15:31 Ответить
28.02.2026 15:37 Ответить
28.02.2026 15:48 Ответить
Справа в тому терорист №1 в світі це кремлівський режим який підтримує всіх терористів світу. Поки не знищите Сосію то ніякого спокою в світі не буде.
28.02.2026 15:42 Ответить
рудий доні, імператор всесвіту, особисто сказав, що друг владімір хочєт міра.
то, всьо вперті укри.....
28.02.2026 15:51 Ответить
вже давно все вивезено до сочі.
рубльовка нє рєзінова!
28.02.2026 15:53 Ответить
така заява = "хай жертва припинить спротив, а потім скаже як їй зручніш - в якій позі там цього що всі крім мене знають, ну там, книги щолі... стати в позу"
ясно що Іран має бути знищений, проте це путіну!!!!! - надає тупо пропагандувати наступне, пусля Коліна Пауела - От, якщо вони можуть, то чо не мона мені?
Трамп просто агент *****. як і наш .... ой, ну скажу що Кучма. ага. ясно що радіємо, але, ***** не просто так кИдає кого небудь. ну не будьте наївними. ми, нарід, вже був. я то не ходив голосувати, через атеїзм, знаючи що треба би в другому турі підтримати не кацапського ставленика. збагатівся в 30 раз ага, ідіоти чо. в 150 раз збагатився бл. наголосували собі на голову. їжТЕ. суку що ж натворили. реально, призвели до .... ну от, тупо демократично натворили. жерітьТЕ! ну, так і мало бути, так що проблеми не вбачаю.
28.02.2026 16:00 Ответить
Оруелу привіт." Війна це мир, мир - це війна"
28.02.2026 16:04 Ответить
Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи и Министр обороны Ирана Глава КСИР убиты в результате ракетного удара

👍
28.02.2026 16:04 Ответить
Завтра буде 10 нових. Що далі?
28.02.2026 16:28 Ответить
10 президентів і духовних лідерів?😹
28.02.2026 16:45 Ответить
Все може бути. *восток-дєло тонкоє*.
28.02.2026 16:52 Ответить
..."трамбон" який закінчив 8 війн, розпочав 9.яка можливо відкрила двері терору проти США І ІЗРАЇЛЮ ПО ЦІЛОМУ СВІТІ....???
28.02.2026 16:37 Ответить
нажаль Краснов відкрив дорогу до використання ЯЗ і двері до Пекла для Третини людства.
28.02.2026 16:54 Ответить
Мда. Это же Иран все придумал. Когда это европейское дурачье наконец повзрослеет.
28.02.2026 17:15 Ответить
 
 