Мецола призвала Иран прекратить эскалацию

Иранские власти должны отказаться от дальнейшей эскалации в отношении государств Персидского залива, Израиля, граждан ЕС и США. Удары со стороны Ирана недопустимы и не имеют никакого оправдания.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Реакция Европарламента

"Европейский парламент давно призывает режим в Иране ликвидировать свои государственные инструменты угнетения, прекратить поддержку посредников террора, отказаться от своих ядерных амбиций и наконец позволить своему народу свободно выбирать свою судьбу", - заявила Мецола.

Она подчеркнула, что события, разворачивающиеся в Иране, "не должны привести к спирали эскалации, которая может угрожать Ближнему Востоку, Европе и за его пределами".

"Нападения иранского режима сегодня утром на страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива являются недопустимыми и неоправданными", - заявила глава Европарламента.

Она призвала режим в Иране воздержаться от дальнейшей эскалации ударов по странам Персидского залива, Израилю, гражданам Европы или Соединенных Штатов.

"Мы находимся в тесном контакте с партнерами в регионе, чтобы попытаться найти пути, которые защитят жизни невинных людей, международное право и региональную стабильность", - резюмировала Мецола.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

