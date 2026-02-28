Мецола призвала Иран прекратить эскалацию
Иранские власти должны отказаться от дальнейшей эскалации в отношении государств Персидского залива, Израиля, граждан ЕС и США. Удары со стороны Ирана недопустимы и не имеют никакого оправдания.
Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Реакция Европарламента
"Европейский парламент давно призывает режим в Иране ликвидировать свои государственные инструменты угнетения, прекратить поддержку посредников террора, отказаться от своих ядерных амбиций и наконец позволить своему народу свободно выбирать свою судьбу", - заявила Мецола.
Она подчеркнула, что события, разворачивающиеся в Иране, "не должны привести к спирали эскалации, которая может угрожать Ближнему Востоку, Европе и за его пределами".
"Нападения иранского режима сегодня утром на страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива являются недопустимыми и неоправданными", - заявила глава Европарламента.
Она призвала режим в Иране воздержаться от дальнейшей эскалации ударов по странам Персидского залива, Израилю, гражданам Европы или Соединенных Штатов.
"Мы находимся в тесном контакте с партнерами в регионе, чтобы попытаться найти пути, которые защитят жизни невинных людей, международное право и региональную стабильность", - резюмировала Мецола.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дванадцять років "тісного контакту з партнерами" чомусь не змогли припинити агресію ху#ла в Україні. Слова не мають сили, пані Мецола.
За спонсорування терористів, за збитий літак, за Шахеди і балістику?
вам в так званій "німеччині" не звикати цьому
>За спонсорування терористів
на кого сша та ізраїль вказали, ті одразу стають "терористами".
>за Шахеди
за ланцети та інші дрони ізраїль пробачили, чому б іран не пробачити за шахеди?
В паніці потомки леніна тікали до моря, як раз по траєкторії падіння уламків цілі. Врешті - атака обійшлася кацапам лише теплотою в мокрих шортах.
то, всьо вперті укри.....
рубльовка нє рєзінова!
ясно що Іран має бути знищений, проте це путіну!!!!! - надає тупо пропагандувати наступне, пусля Коліна Пауела - От, якщо вони можуть, то чо не мона мені?
Трамп просто агент *****. як і наш .... ой, ну скажу що Кучма. ага. ясно що радіємо, але, ***** не просто так кИдає кого небудь. ну не будьте наївними. ми, нарід, вже був. я то не ходив голосувати, через атеїзм, знаючи що треба би в другому турі підтримати не кацапського ставленика. збагатівся в 30 раз ага, ідіоти чо. в 150 раз збагатився бл. наголосували собі на голову. їжТЕ. суку що ж натворили. реально, призвели до .... ну от, тупо демократично натворили. жерітьТЕ! ну, так і мало бути, так що проблеми не вбачаю.
👍