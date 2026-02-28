Мецола закликала Іран припинити ескалацію
Іранська влада повинна відмовитися від подальшої ескалації щодо держав Перської затоки, Ізраїлю, громадян ЄС та США. Удари з боку Ірану є неприпустимими та не мають жодного виправдання.
Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Реакція Європарламенту
"Європейський парламент давно закликає режим в Ірані ліквідувати свої державні інструменти гноблення, припинити підтримку посередників терору, відмовитися від своїх ядерних амбіцій і нарешті дозволити своєму народу вільно обирати власну долю", - заявила Мецола.
Вона підкреслила, що події, які розгортаються в Ірані, "не повинні призвести до спіралі ескалації, яка може загрожувати Близькому Сходу, Європі та за його межами".
"Напади іранського режиму сьогодні вранці на країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки є неприпустимими та невиправданими", - заявила очільниця Європарламенту.
Вона закликала режим в Ірані утриматися від подальшої ескалації ударів по країнах Перської затоки, Ізраїлю, громадянам Європи чи Сполучених Штатів.
"Ми перебуваємо в тісному контакті з партнерами в регіоні, щоб спробувати знайти шляхи, які захистять життя невинних людей, міжнародне право та регіональну стабільність", - резюмувала Мецола.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
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Дванадцять років "тісного контакту з партнерами" чомусь не змогли припинити агресію ху#ла в Україні. Слова не мають сили, пані Мецола.
За спонсорування терористів, за збитий літак, за Шахеди і балістику?
вам в так званій "німеччині" не звикати цьому
>За спонсорування терористів
на кого сша та ізраїль вказали, ті одразу стають "терористами".
>за Шахеди
за ланцети та інші дрони ізраїль пробачили, чому б іран не пробачити за шахеди?
1. Джерело цієї інфи?
2. Де аналогічна таблиця про жерти атаки 7 жовтня серед ізраїльтян?
Соррі, розучився рахувати до 2, тільки до 1.
2. October 7 attacks - це ж видно.
В паніці потомки леніна тікали до моря, як раз по траєкторії падіння уламків цілі. Врешті - атака обійшлася кацапам лише теплотою в мокрих шортах.
то, всьо вперті укри.....
рубльовка нє рєзінова!
ясно що Іран має бути знищений, проте це путіну!!!!! - надає тупо пропагандувати наступне, пусля Коліна Пауела - От, якщо вони можуть, то чо не мона мені?
Трамп просто агент *****. як і наш .... ой, ну скажу що Кучма. ага. ясно що радіємо, але, ***** не просто так кИдає кого небудь. ну не будьте наївними. ми, нарід, вже був. я то не ходив голосувати, через атеїзм, знаючи що треба би в другому турі підтримати не кацапського ставленика. збагатівся в 30 раз ага, ідіоти чо. в 150 раз збагатився бл. наголосували собі на голову. їжТЕ. суку що ж натворили. реально, призвели до .... ну от, тупо демократично натворили. жерітьТЕ! ну, так і мало бути, так що проблеми не вбачаю.
👍
А краще зібрати всю "еліту" Світу, в одному місці, обгородити парканом дати мечі і примусити вбивати один одного до переможця. Або зразу знищити одною протитанковою міною. Вояки хренові.