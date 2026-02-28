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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
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Мецола закликала Іран припинити ескалацію

Мецола про мир в Україні

Іранська влада повинна відмовитися від подальшої ескалації щодо держав Перської затоки, Ізраїлю, громадян ЄС та США. Удари з боку Ірану є неприпустимими та не мають жодного виправдання.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Реакція Європарламенту

"Європейський парламент давно закликає режим в Ірані ліквідувати свої державні інструменти гноблення, припинити підтримку посередників терору, відмовитися від своїх ядерних амбіцій і нарешті дозволити своєму народу вільно обирати власну долю", - заявила Мецола.

Вона підкреслила, що події, які розгортаються в Ірані, "не повинні призвести до спіралі ескалації, яка може загрожувати Близькому Сходу, Європі та за його межами".

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"Напади іранського режиму сьогодні вранці на країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки є неприпустимими та невиправданими", - заявила очільниця Європарламенту.

Вона закликала режим в Ірані утриматися від подальшої ескалації ударів по країнах Перської затоки, Ізраїлю, громадянам Європи чи Сполучених Штатів.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з партнерами в регіоні, щоб спробувати знайти шляхи, які захистять життя невинних людей, міжнародне право та регіональну стабільність", - резюмувала Мецола.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3471) США (26698) Мецола Роберта (129)
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Топ коментарі
+19
знову це не ізраїль з сша почали бомбити іран, а навпаки - іран чомусь раптово почав обстрілювати бази сша, от скотиняки
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28.02.2026 15:19 Відповісти
+14
русня так само пояснює ass-vo
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28.02.2026 15:25 Відповісти
+10
Тупе пояснення для виправдання агресії.
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28.02.2026 15:30 Відповісти
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28.02.2026 15:16 Відповісти
США зіткнулися з рекордним числом одночасних атак на свої зарубіжні бази - - The Wall Street Journal
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28.02.2026 15:45 Відповісти
Близько 200 військових США були поранені або вбиті в ході ударів Ірану, стверджує КВІР.
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28.02.2026 15:46 Відповісти
Квір та інші чалмоносці представники лгбт ще й не такого *********.
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28.02.2026 16:35 Відповісти
конашенков вже служить в аятолл ?
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28.02.2026 16:48 Відповісти
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28.02.2026 18:11 Відповісти
Ну квір і не таке ствердить. 200 всього... Може двісті тисяч? Це ж квір, крутіше ніж тасс.
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28.02.2026 16:58 Відповісти
Ого. Напевно Іран прислухається до її побажань.
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28.02.2026 15:17 Відповісти
а хто перший почав
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28.02.2026 15:18 Відповісти
Превентивна війна або Превентивний удар (від англ. Prevent - «Запобігати») - початок військових дій, мета яких завдавання удару на випередження для перешкоджання очікуваної агресії з боку імовірного противника.
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28.02.2026 15:21 Відповісти
русня так само пояснює ass-vo
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28.02.2026 15:25 Відповісти
Тупе пояснення для виправдання агресії.
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28.02.2026 15:30 Відповісти
як і твоя мамка повія, така ж тупа
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28.02.2026 16:13 Відповісти
Перси. Ти шо не бачив як вони агресивно обмотали голови рушниками? Світ перевернувся, в політику пролізли збоченці, які викривляють реальність.
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01.03.2026 14:41 Відповісти
"Ми перебуваємо в тісному контакті з партнерами в регіоні, щоб спробувати знайти шляхи, які захистять життя невинних людей, міжнародне право та регіональну стабільність" - Мецола.
Дванадцять років "тісного контакту з партнерами" чомусь не змогли припинити агресію ху#ла в Україні. Слова не мають сили, пані Мецола.
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28.02.2026 15:18 Відповісти
знову це не ізраїль з сша почали бомбити іран, а навпаки - іран чомусь раптово почав обстрілювати бази сша, от скотиняки
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28.02.2026 15:19 Відповісти
Fucking Palestine. Glory to Israel!
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28.02.2026 15:52 Відповісти
Обнять муслімов і простіть?
За спонсорування терористів, за збитий літак, за Шахеди і балістику?
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28.02.2026 16:25 Відповісти
>Обнять муслімов і простіть?

вам в так званій "німеччині" не звикати цьому

>За спонсорування терористів

на кого сша та ізраїль вказали, ті одразу стають "терористами".

>за Шахеди

за ланцети та інші дрони ізраїль пробачили, чому б іран не пробачити за шахеди?
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28.02.2026 16:28 Відповісти
Чалмоносні друзі русні і китайозів будуть посаджені на пляшку. Для нас це позитив.
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28.02.2026 16:38 Відповісти
Для нас був би позитив, якби це якось вплинуло на перебіг війни.
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28.02.2026 16:51 Відповісти
Вам в так званій «Японії» не звикати на секс вікенд літати до Таїланду і Філіппін. За екзотикою. Щоб і динькі були і огурчік. Спочатку ти «її», потім «вона» тебе.
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28.02.2026 17:44 Відповісти
я ж не з ізраїлю, нащо мені "Щоб і динькі були і огурчік. Спочатку ти «її», потім «вона» тебе."
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28.02.2026 17:48 Відповісти
7 жовтня.
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28.02.2026 18:45 Відповісти
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28.02.2026 18:51 Відповісти
Вражає. але 1 питання.
1. Джерело цієї інфи?
2. Де аналогічна таблиця про жерти атаки 7 жовтня серед ізраїльтян?
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28.02.2026 19:05 Відповісти
2 питання.
Соррі, розучився рахувати до 2, тільки до 1.
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28.02.2026 19:06 Відповісти
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_war#Casualties там є посилання на джерела (World Health Organization)
2. October 7 attacks - це ж видно.
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28.02.2026 19:10 Відповісти
А можеш скласти табличку скільки німецьких/японських і американських діток загинуло під час ДСВ?🤦
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28.02.2026 20:10 Відповісти
А гарнішої у них не знайшлося?
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28.02.2026 15:20 Відповісти
Так в політику тільки такі і йдуть. Зобижені натурою.
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28.02.2026 15:26 Відповісти
Let sleeping dogs lie
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28.02.2026 15:20 Відповісти
Жодного сенсу нема про щось домовлятись з фанатіками. Вони будуть вмирати сотнями тисяч, бо наівно вірять у набагато краще загробне життя. Краще поскоріше доправити їх всіх до алаха.
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28.02.2026 15:20 Відповісти
як кацапи ,пуйло обіцяв їм рай
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28.02.2026 15:21 Відповісти
сотні тисяч іранців виходили против режиму аятоли, і це ім коштувало життя
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28.02.2026 15:23 Відповісти
Алеж кращого життя у райских садах алаха. Тому у них нема ні достатьно води та їжи, живуть як у середньовіччі, щоб кожному шахіду обіцяти кращого життя після смерті. А дай їм рівень життя, як в Ізраїлі, то вони перестануть ходити на молітви та кланятись аятолі.
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28.02.2026 19:52 Відповісти
звісно не виходили тисячі іранців против режима аятоли, звісно їх не вбивали, всього цього не було
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28.02.2026 20:15 Відповісти
Їх надто багато. Це реально проблема.
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28.02.2026 18:46 Відповісти
Не можна так з агресором. Ще вибачатись доведеться, як перед кадиркою.
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28.02.2026 15:21 Відповісти
Як каже Рубіо, а як так при санкціях та кризі у Ірана є балістика та гіперзвук? Як так-то, це неможливо, як каже вслід Марко наш мохнорилий пісюаніст.
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28.02.2026 15:22 Відповісти
так пуйло в них союзник
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28.02.2026 15:24 Відповісти
Так щось я не зрозумію ніяк - то хто там агресор? Панночка не до тих звертається?
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28.02.2026 15:24 Відповісти
телепень режим аятоли не повинен існувати
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28.02.2026 15:26 Відповісти
чому? бо у ізраїля дупка горить, що не одні вони будуть мати ядерку в регіоні?
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28.02.2026 15:29 Відповісти
іран стане ядерною країною, і твій ізраїль нічого з цим не зробить
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28.02.2026 15:58 Відповісти
Який смішний кукурік на фоні знищення чалмоносногл режиму.
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28.02.2026 16:40 Відповісти
дійсно смішний кукурік, ніби "режим" знищили.
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28.02.2026 16:49 Відповісти
Верхівка вже фсьо. Далі буде.
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28.02.2026 20:11 Відповісти
шмарущак гена, не переживай все буде добре, ніхто не допустить щоб твої рушникоголові братушки отримали ядерну зброю, вони ..бануті, тому ні, бо відразу ж використають. як би ж по мацкві, то всім би було пофіг, але вони хочуть по людях.
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04.03.2026 07:30 Відповісти
тому що вони союзники рашкі і вороги України
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28.02.2026 20:21 Відповісти
Режими *****, G2 та трампа також.
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28.02.2026 16:26 Відповісти
більшість іранців підримують дії США, та против режиму аятоли
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28.02.2026 15:25 Відповісти
а чо так мало, методичку онови, бо недавн було 148, вже кажуть 170.
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04.03.2026 07:31 Відповісти
Будемо сподіватись.
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28.02.2026 18:47 Відповісти
❗️Лякає світ ядеркою? Іранський генерал ******* Джаббарі погрожує вдарити зброєю, яку людство до цього не бачило
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28.02.2026 15:29 Відповісти
Це буде дев'ята війна,яку закінчить тамп.Зараз він думає де б почати десяту(ювілейну).
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28.02.2026 15:30 Відповісти
💥 Іран бомбить русню в Дубаях путін памагі - на територію готелю Atlantis, заселеного росіянами впала частина балістики

В паніці потомки леніна тікали до моря, як раз по траєкторії падіння уламків цілі. Врешті - атака обійшлася кацапам лише теплотою в мокрих шортах.
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28.02.2026 15:31 Відповісти
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28.02.2026 15:37 Відповісти
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28.02.2026 15:48 Відповісти
Справа в тому терорист №1 в світі це кремлівський режим який підтримує всіх терористів світу. Поки не знищите Сосію то ніякого спокою в світі не буде.
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28.02.2026 15:42 Відповісти
рудий доні, імператор всесвіту, особисто сказав, що друг владімір хочєт міра.
то, всьо вперті укри.....
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28.02.2026 15:51 Відповісти
вже давно все вивезено до сочі.
рубльовка нє рєзінова!
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28.02.2026 15:53 Відповісти
така заява = "хай жертва припинить спротив, а потім скаже як їй зручніш - в якій позі там цього що всі крім мене знають, ну там, книги щолі... стати в позу"
ясно що Іран має бути знищений, проте це путіну!!!!! - надає тупо пропагандувати наступне, пусля Коліна Пауела - От, якщо вони можуть, то чо не мона мені?
Трамп просто агент *****. як і наш .... ой, ну скажу що Кучма. ага. ясно що радіємо, але, ***** не просто так кИдає кого небудь. ну не будьте наївними. ми, нарід, вже був. я то не ходив голосувати, через атеїзм, знаючи що треба би в другому турі підтримати не кацапського ставленика. збагатівся в 30 раз ага, ідіоти чо. в 150 раз збагатився бл. наголосували собі на голову. їжТЕ. суку що ж натворили. реально, призвели до .... ну от, тупо демократично натворили. жерітьТЕ! ну, так і мало бути, так що проблеми не вбачаю.
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28.02.2026 16:00 Відповісти
Оруелу привіт." Війна це мир, мир - це війна"
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28.02.2026 16:04 Відповісти
Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи и Министр обороны Ирана Глава КСИР убиты в результате ракетного удара

👍
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28.02.2026 16:04 Відповісти
Завтра буде 10 нових. Що далі?
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28.02.2026 16:28 Відповісти
10 президентів і духовних лідерів?😹
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28.02.2026 16:45 Відповісти
Все може бути. *восток-дєло тонкоє*.
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28.02.2026 16:52 Відповісти
Хаменеи більше 35 років при владі, таких 10 нових не буває
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28.02.2026 20:23 Відповісти
..."трамбон" який закінчив 8 війн, розпочав 9.яка можливо відкрила двері терору проти США І ІЗРАЇЛЮ ПО ЦІЛОМУ СВІТІ....???
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28.02.2026 16:37 Відповісти
нажаль Краснов відкрив дорогу до використання ЯЗ і двері до Пекла для Третини людства.
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28.02.2026 16:54 Відповісти
Мда. Это же Иран все придумал. Когда это европейское дурачье наконец повзрослеет.
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28.02.2026 17:15 Відповісти
Для початку перестати брехати. Всім.
А краще зібрати всю "еліту" Світу, в одному місці, обгородити парканом дати мечі і примусити вбивати один одного до переможця. Або зразу знищити одною протитанковою міною. Вояки хренові.
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28.02.2026 17:57 Відповісти
Это как муж кидается на жену с кулаками во дворе многоэтажки, небезразличный сосед выходит вступиться за женщину, в итоге обое супругов кидаются на него
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28.02.2026 17:59 Відповісти
 
 