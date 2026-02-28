Мецола закликала Іран припинити ескалацію

Іранська влада повинна відмовитися від подальшої ескалації щодо держав Перської затоки, Ізраїлю, громадян ЄС та США. Удари з боку Ірану є неприпустимими та не мають жодного виправдання.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Реакція Європарламенту

"Європейський парламент давно закликає режим в Ірані ліквідувати свої державні інструменти гноблення, припинити підтримку посередників терору, відмовитися від своїх ядерних амбіцій і нарешті дозволити своєму народу вільно обирати власну долю", - заявила Мецола.

Вона підкреслила, що події, які розгортаються в Ірані, "не повинні призвести до спіралі ескалації, яка може загрожувати Близькому Сходу, Європі та за його межами".

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"Напади іранського режиму сьогодні вранці на країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки є неприпустимими та невиправданими", - заявила очільниця Європарламенту.

Вона закликала режим в Ірані утриматися від подальшої ескалації ударів по країнах Перської затоки, Ізраїлю, громадянам Європи чи Сполучених Штатів.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з партнерами в регіоні, щоб спробувати знайти шляхи, які захистять життя невинних людей, міжнародне право та регіональну стабільність", - резюмувала Мецола.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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