Сборной Украины запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026

Международный Паралимпийский комитет (МПК) принял решение запретить украинским спортсменам использовать форму с картой Украины на зимней Паралимпиаде-2026 в Италии.

Об этом рассказал президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам Сушкевича, Международный Паралимпийский комитет не позволяет Украине выходить в форме, потому что она якобы политически акцентирует на полной территориальной целостности страны.

"Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символичная и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией", - отметил он.

По словам президента НПК, форму разработал один из ведущих украинских дизайнеров Виктор Анисимов, ранее он уже работал над формой сборной Украины для Паралимпиады в Париже-2024.

Лояльность к России на Паралимпиаде

Но из-за запрета МПК дизайн пришлось изменить. Сушкевич отметил, что форма была символическая и четко демонстрировала, что есть Украина в мире и в Европе со всеми своими территориями.

Из-за запрета первоначальной формы пришлось срочно изготавливать новую и отправлять ее автобусом в Италию, где уже находится команда.

"А сейчас мы были более радикальны. Наша радикальность объясняется тем, что после Парижа вот эта эскалация лояльности к "раше" произошла с новой силой, новой волной. То есть там уже сидят субъекты паралимпийского чиновничества, которые следят, чтобы не дать Украине заявить о себе, как о стране без оккупации, и что она будет бороться в такой форме против страны-агрессора", - добавил Сушкевич.

Что предшествовало?

Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.

