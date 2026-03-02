РУС
Новости Паралимпийские игры 2026
Сборной Украины запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026

Паралимпийская сборная Украины по голболу

Международный Паралимпийский комитет (МПК) принял решение запретить украинским спортсменам использовать форму с картой Украины на зимней Паралимпиаде-2026 в Италии.

Об этом рассказал президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам Сушкевича, Международный Паралимпийский комитет не позволяет Украине выходить в форме, потому что она якобы политически акцентирует на полной территориальной целостности страны.

"Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символичная и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией", - отметил он.

  • По словам президента НПК, форму разработал один из ведущих украинских дизайнеров Виктор Анисимов, ранее он уже работал над формой сборной Украины для Паралимпиады в Париже-2024.

Лояльность к России на Паралимпиаде

Но из-за запрета МПК дизайн пришлось изменить. Сушкевич отметил, что форма была символическая и четко демонстрировала, что есть Украина в мире и в Европе со всеми своими территориями. 

Из-за запрета первоначальной формы пришлось срочно изготавливать новую и отправлять ее автобусом в Италию, где уже находится команда.

"А сейчас мы были более радикальны. Наша радикальность объясняется тем, что после Парижа вот эта эскалация лояльности к "раше" произошла с новой силой, новой волной. То есть там уже сидят субъекты паралимпийского чиновничества, которые следят, чтобы не дать Украине заявить о себе, как о стране без оккупации, и что она будет бороться в такой форме против страны-агрессора", - добавил Сушкевич.

Что предшествовало?

  • Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

  • Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

  • Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

  • В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.

запрет (71) Паралимпиада (33) сборная Украины (16)
Топ комментарии
+17
Так може бойкотувати? Всім...? І додому?
02.03.2026 17:45 Ответить
+10
А хто такий цей парашоолімпійський комітет, щоб сумніватися в територіальній цілосності України???
02.03.2026 17:45 Ответить
+8
*******.... Сюр якийсь... Там шо, всі кацапи та прокацаплені в цьому комітеті? Чи ********** бабло мозок зтьмярює?
02.03.2026 17:49 Ответить
Так може бойкотувати? Всім...? І додому?
02.03.2026 17:45 Ответить
Та ці підари знають, що не зможемо бойкотувати, бо для людей з обмеженеми можливостями це можливо останній шанс відчути себе корисними і повноцінною частиною суспільства.
02.03.2026 17:54 Ответить
Держава Їм компенсує втрату можливих медалей - задонатимо, якщо буде потрібно!!!
02.03.2026 17:57 Ответить
А хто такий цей парашоолімпійський комітет, щоб сумніватися в територіальній цілосності України???
02.03.2026 17:45 Ответить
Наші Параолімпійці дуже гарні і дуже гарно виступають. А тими човновниками треба ГУР та СБУ занятися. Остаточно вирішити це питання. Щоб більше нікому не повадно було.
02.03.2026 17:58 Ответить
Б****... Я бы посоветовал одеть форму со свастикой. В честь олимпиады тридцать шестого года в Берлине. На полном серьёзе. Одеть в последний момент и пройтись по стадиону. А там гляди и фашисты муссолини бы подтянулись. По-моему отличный сценарий.
02.03.2026 17:46 Ответить
*******.... Сюр якийсь... Там шо, всі кацапи та прокацаплені в цьому комітеті? Чи ********** бабло мозок зтьмярює?
02.03.2026 17:49 Ответить
Ні, ну той комітет остаточно кінчені продажні потвори!!!
02.03.2026 17:49 Ответить
якщо кацапи підсуєтяться, то їхні спортсмени можуть вийти у фориі з мапою рф, в яку війшли теріторії, які вони вписали у свою конституцію.
02.03.2026 17:49 Ответить
. Україна в своїх кордонах визнана всім світом. Це пряме підігрування пдрам курвосланимТо це взагалі кремлівські пдри рулять вже..
02.03.2026 17:50 Ответить
Бубці ще одного "хероя" треба дати.
02.03.2026 17:50 Ответить
та там і Сушкевич щось упереджено зреагував - і форму надіслали "резервну"... Щось там не чисто!
02.03.2026 17:56 Ответить
Карта країни - це не політика, це ГЕОГРАФІЯ! Тому я б подавав у Лозанну. МОК ж не забороняє гугль-мапс!
02.03.2026 17:51 Ответить
всім забороніть
02.03.2026 17:51 Ответить
Може пора, щоб до когось із членів МОК добрі дрони завітали?
02.03.2026 17:55 Ответить
Зелень докерувавалась...скоро папуаси будуть українців батогами на панщину гнати
02.03.2026 17:55 Ответить
шо там Бубка?
02.03.2026 17:57 Ответить
Какая та тварь сидит в МОКе . Как какой то дебил может отрицать границы Украины. Уму не постижимо. Ужас. Все будет Украина! Слава Украине!
02.03.2026 18:03 Ответить
Ну це вже повний ...здець! Треба бойкотувати цих потвор! Це вже 100% політика проти України! Там сидять куплені кацапи!
02.03.2026 18:07 Ответить
Шо ще чекати від продажних під@рів.....
02.03.2026 18:12 Ответить
 
 