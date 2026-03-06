РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
620 21

Первые 100 часов войны с Ираном стоили США почти $4 миллиарда, - исследование

Первые 100 часов войны с Ираном стоили США почти $4 миллиарда

Первые сто часов военной операции США против Ирана обошлись американскому бюджету примерно в 3,72 миллиарда долларов.

Такую оценку обнародовали эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По их подсчетам, средние расходы составили около 891,4 миллиона долларов в сутки.

Самой большой статьей расходов стали боеприпасы, использованные во время ударов по территории Ирана. За первые 100 часов боевых действий американские военные применили бомбы и ракеты общей стоимостью примерно 3,1 миллиарда долларов.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина опрошенных американцев считают, что США не должны были предпринимать военных действий против Ирана

Автор: 

война (1427) Иран (925) США (7188)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
То все дрібні копійки центи ...
Тромб сказав , що Байден , на Укрвїну аж 300 млрд витратив ...
показать весь комментарий
06.03.2026 14:07 Ответить
+5
І ЦЕЙ КЛОУН КАЗАВ що США багато витратили на нас. ВИРОДОК
показать весь комментарий
06.03.2026 14:09 Ответить
+4
США не решались напасть на Иран даже когда там захватили посольство, поскольку операция требует длительной подготовки и колоссальных расходов, но не гарантирует результат! Но тут яйца Трампа зажали файлами Эпштейна и явилась решительность...
показать весь комментарий
06.03.2026 14:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То все дрібні копійки центи ...
Тромб сказав , що Байден , на Укрвїну аж 300 млрд витратив ...
показать весь комментарий
06.03.2026 14:07 Ответить
І ЦЕЙ КЛОУН КАЗАВ що США багато витратили на нас. ВИРОДОК
показать весь комментарий
06.03.2026 14:09 Ответить
США не решались напасть на Иран даже когда там захватили посольство, поскольку операция требует длительной подготовки и колоссальных расходов, но не гарантирует результат! Но тут яйца Трампа зажали файлами Эпштейна и явилась решительность...
показать весь комментарий
06.03.2026 14:09 Ответить
Так як і писалось раніше: витрати армії США на аійну з Іраном - $1 млрд./добу.
показать весь комментарий
06.03.2026 14:10 Ответить
Значить до вересня ще мінімум десь 180 ярдів 🤔
показать весь комментарий
06.03.2026 14:21 Ответить
Значно більше !
Зараз вони використрвують б/к зроблений колись ... а тепер будуть використовувати зброю і ********** зроблені зараз - за значно вищими цінами .
показать весь комментарий
06.03.2026 14:24 Ответить
не факт. дивлячись шо рахувати в цю ціну. якшо це були витрати на ракети ппо та дороговартісні крилаті ракети - то їх використання йде вниз і далі буде дешевше.
показать весь комментарий
06.03.2026 14:26 Ответить
Думаю на одному паливі для кораблів і авіації будуть мільярдні заробітки для фірм що його поставляють, ну і ресурс всього того теж треба буде підтримувати а значить щось поженуть туди на ротацію .а це ще копійка до копієчки 🤔
показать весь комментарий
06.03.2026 14:35 Ответить
безперечно. можуть і обмежену сухопутку втнути.
але на даний момент все виглядає так, шо будуть закидувати старими авіабомбами, яких із часів холодної війни лишилось як гною, ну ілітаки + паливо.
ще доведеться патрулювати ормузьку протоку, але тут насправді цим і араби зайнятися можуть - їм потрібніше.
показать весь комментарий
06.03.2026 14:38 Ответить
Я вже порахував це на своє домогосподарство. Сказати "а×уєнно!" - це не сказати нічого.
показать весь комментарий
06.03.2026 14:14 Ответить
Враховуючи ціни на воєнному ринку США то це небагато. Ще давно попадалась інфа про ціни на звичайні предмети але для армії. тіпо йоршик для унітазу пластиковий за 200-300 доларів, сам унітаз за тисячі і так далі. Наші яйця по 17 гривень це просто дитсадок.
показать весь комментарий
06.03.2026 14:17 Ответить
Звичайно рано робити глобальні висновки, але як по мені,то це все нагадувати починає "Тегеран за два дня".
показать весь комментарий
06.03.2026 14:17 Ответить
Так і є. Що ті сподівалися на зустріч з квітами, що ці на іранський майдан. Експериментують вожді. Але в іранському випадку принаймні євреї (хто б здивувався) матимуть користь.
показать весь комментарий
06.03.2026 14:34 Ответить
доні!
введи пошліни!
доні!
пограй на біржі своїми дебільними коментами, будь чого!
доні!
ти імператор мірааааа.......
показать весь комментарий
06.03.2026 14:17 Ответить
Бензин , в США , вже підскочив - навіть Такер Карлсон з лав МАГА вискочив ... 😜
показать весь комментарий
06.03.2026 14:18 Ответить
Для США копійки.
показать весь комментарий
06.03.2026 14:20 Ответить
Як за це розрахується Ізраїль? Своїми копалинами чи чимось іншим?
показать весь комментарий
06.03.2026 14:31 Ответить
Якщо з Іраном нічого не вийде (а так щось воно стає на це схоже), то нашому вождю треба брати лікарняний і тікати в село, бо американець за нього візьметься з усіх сил.
показать весь комментарий
06.03.2026 14:35 Ответить
120 мільярдів на Україну за 2 роки - харам. Які це будапештські зобов'язання? Самі лохи, що повелись у 1994.

А от починати операцію за 1 млрд $ / день, в якої вірогідність успіху біля 25% ? Лудоман трамп - обома руками за. Дивіться, хаменеї і 50 ноунеймів вбито!
показать весь комментарий
06.03.2026 14:39 Ответить
Іран запропонував Україні вшанувати пам'ять ліквідованого аятоли Алі Хаменеї. Що відповіла Україна.
Посольство Ірану в ПАР надіслало українському дипвідомству повідомлення про відкриття книги скорботи за загиблим аятолою та його поплічниками.
Посол України в ПАР Олександр Щерба опублікував свою відповідь на цю пропозицію:
«Ваша Високоповажність, Пане Посол, оскільки Ви офіційно повідомили про книгу скорботи в памʼять аятоли Хаменеї та військового керівництва Ірану, вважаю за потрібне нагадати Вам наступне.
Як військові союзники російської федерації, лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян - чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, - убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів Shahed та іншої військової технології, яку Ваш уряд так охоче постачав росії.
Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці.
Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей - навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого.
Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом.
Пане Посол, я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику.
Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає».
Тетяна Коріненко.
показать весь комментарий
06.03.2026 14:41 Ответить
Не дорого.
показать весь комментарий
06.03.2026 14:41 Ответить
 
 