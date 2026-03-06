Первые 100 часов войны с Ираном стоили США почти $4 миллиарда, - исследование
Первые сто часов военной операции США против Ирана обошлись американскому бюджету примерно в 3,72 миллиарда долларов.
Такую оценку обнародовали эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По их подсчетам, средние расходы составили около 891,4 миллиона долларов в сутки.
Самой большой статьей расходов стали боеприпасы, использованные во время ударов по территории Ирана. За первые 100 часов боевых действий американские военные применили бомбы и ракеты общей стоимостью примерно 3,1 миллиарда долларов.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Топ комментарии
+5 Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий06.03.2026 14:07 Ответить Ссылка
+5 Михайло Иляш
показать весь комментарий06.03.2026 14:09 Ответить Ссылка
+4 YU ST
показать весь комментарий06.03.2026 14:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
копійкиценти ...
Тромб сказав , що Байден , на Укрвїну аж 300 млрд витратив ...
Зараз вони використрвують б/к зроблений колись ... а тепер будуть використовувати зброю і ********** зроблені зараз - за значно вищими цінами .
але на даний момент все виглядає так, шо будуть закидувати старими авіабомбами, яких із часів холодної війни лишилось як гною, ну ілітаки + паливо.
ще доведеться патрулювати ормузьку протоку, але тут насправді цим і араби зайнятися можуть - їм потрібніше.
введи пошліни!
доні!
пограй на біржі своїми дебільними коментами, будь чого!
доні!
ти імператор мірааааа.......
А от починати операцію за 1 млрд $ / день, в якої вірогідність успіху біля 25% ? Лудоман трамп - обома руками за. Дивіться, хаменеї і 50 ноунеймів вбито!
Посольство Ірану в ПАР надіслало українському дипвідомству повідомлення про відкриття книги скорботи за загиблим аятолою та його поплічниками.
Посол України в ПАР Олександр Щерба опублікував свою відповідь на цю пропозицію:
«Ваша Високоповажність, Пане Посол, оскільки Ви офіційно повідомили про книгу скорботи в памʼять аятоли Хаменеї та військового керівництва Ірану, вважаю за потрібне нагадати Вам наступне.
Як військові союзники російської федерації, лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян - чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, - убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів Shahed та іншої військової технології, яку Ваш уряд так охоче постачав росії.
Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці.
Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей - навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого.
Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом.
Пане Посол, я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику.
Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає».
Тетяна Коріненко.