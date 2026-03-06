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Новини Операція США проти Ірану
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Перші 100 годин війни з Іраном коштували США майже $4 мільярди, - дослідження

Перші 100 годин війни з Іраном коштували США майже $4 мільярди

Перші сто годин військової операції США проти Ірану обійшлися американському бюджету приблизно у 3,72 мільярда доларів.

Таку оцінку оприлюднили експерти Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За їхніми підрахунками, середні витрати становили близько 891,4 мільйона доларів на добу.

Найбільшою статтею витрат стали боєприпаси, використані під час ударів по території Іран. За перші 100 годин бойових дій американські військові застосували бомби та ракети загальною вартістю приблизно 3,1 мільярда доларів.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина опитаних американців вважають, що США не повинні були вживати військових дій проти Ірану

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війна (1643) Іран (3490) США (26726)
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Топ коментарі
+10
США не решались напасть на Иран даже когда там захватили посольство, поскольку операция требует длительной подготовки и колоссальных расходов, но не гарантирует результат! Но тут яйца Трампа зажали файлами Эпштейна и явилась решительность...
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06.03.2026 14:09 Відповісти
+9
То все дрібні копійки центи ...
Тромб сказав , що Байден , на Укрвїну аж 300 млрд витратив ...
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06.03.2026 14:07 Відповісти
+8
І ЦЕЙ КЛОУН КАЗАВ що США багато витратили на нас. ВИРОДОК
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06.03.2026 14:09 Відповісти
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То все дрібні копійки центи ...
Тромб сказав , що Байден , на Укрвїну аж 300 млрд витратив ...
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06.03.2026 14:07 Відповісти
І ЦЕЙ КЛОУН КАЗАВ що США багато витратили на нас. ВИРОДОК
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06.03.2026 14:09 Відповісти
США не решались напасть на Иран даже когда там захватили посольство, поскольку операция требует длительной подготовки и колоссальных расходов, но не гарантирует результат! Но тут яйца Трампа зажали файлами Эпштейна и явилась решительность...
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06.03.2026 14:09 Відповісти
І бібі теж.яйця в тій же корзинці
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06.03.2026 15:00 Відповісти
Так як і писалось раніше: витрати армії США на аійну з Іраном - $1 млрд./добу.
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06.03.2026 14:10 Відповісти
Значить до вересня ще мінімум десь 180 ярдів 🤔
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06.03.2026 14:21 Відповісти
Значно більше !
Зараз вони використрвують б/к зроблений колись ... а тепер будуть використовувати зброю і ********** зроблені зараз - за значно вищими цінами .
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06.03.2026 14:24 Відповісти
Ну тут як сказати .... масовість сприяє зниженню ціни , якщо не красти ....
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06.03.2026 17:20 Відповісти
не факт. дивлячись шо рахувати в цю ціну. якшо це були витрати на ракети ппо та дороговартісні крилаті ракети - то їх використання йде вниз і далі буде дешевше.
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06.03.2026 14:26 Відповісти
Думаю на одному паливі для кораблів і авіації будуть мільярдні заробітки для фірм що його поставляють, ну і ресурс всього того теж треба буде підтримувати а значить щось поженуть туди на ротацію .а це ще копійка до копієчки 🤔
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06.03.2026 14:35 Відповісти
безперечно. можуть і обмежену сухопутку втнути.
але на даний момент все виглядає так, шо будуть закидувати старими авіабомбами, яких із часів холодної війни лишилось як гною, ну ілітаки + паливо.
ще доведеться патрулювати ормузьку протоку, але тут насправді цим і араби зайнятися можуть - їм потрібніше.
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06.03.2026 14:38 Відповісти
Бюджет армійський в них 900 мільярдів.То для чого він такий якщо не воювати?Особливо з тими хто грозиться знищити США?????
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06.03.2026 16:12 Відповісти
Я вже порахував це на своє домогосподарство. Сказати "а×уєнно!" - це не сказати нічого.
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06.03.2026 14:14 Відповісти
Враховуючи ціни на воєнному ринку США то це небагато. Ще давно попадалась інфа про ціни на звичайні предмети але для армії. тіпо йоршик для унітазу пластиковий за 200-300 доларів, сам унітаз за тисячі і так далі. Наші яйця по 17 гривень це просто дитсадок.
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06.03.2026 14:17 Відповісти
Звичайно рано робити глобальні висновки, але як по мені,то це все нагадувати починає "Тегеран за два дня".
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06.03.2026 14:17 Відповісти
Так і є. Що ті сподівалися на зустріч з квітами, що ці на іранський майдан. Експериментують вожді. Але в іранському випадку принаймні євреї (хто б здивувався) матимуть користь.
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06.03.2026 14:34 Відповісти
доні!
введи пошліни!
доні!
пограй на біржі своїми дебільними коментами, будь чого!
доні!
ти імператор мірааааа.......
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06.03.2026 14:17 Відповісти
Бензин , в США , вже підскочив - навіть Такер Карлсон з лав МАГА вискочив ... 😜
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06.03.2026 14:18 Відповісти
Я щось не помітив коли вчора заправлявся.
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06.03.2026 15:11 Відповісти
Для США копійки.
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06.03.2026 14:20 Відповісти
Як за це розрахується Ізраїль? Своїми копалинами чи чимось іншим?
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06.03.2026 14:31 Відповісти
Якщо з Іраном нічого не вийде (а так щось воно стає на це схоже), то нашому вождю треба брати лікарняний і тікати в село, бо американець за нього візьметься з усіх сил.
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06.03.2026 14:35 Відповісти
120 мільярдів на Україну за 2 роки - харам. Які це будапештські зобов'язання? Самі лохи, що повелись у 1994.

А от починати операцію за 1 млрд $ / день, в якої вірогідність успіху біля 25% ? Лудоман трамп - обома руками за. Дивіться, хаменеї і 50 ноунеймів вбито!
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06.03.2026 14:39 Відповісти
Іран запропонував Україні вшанувати пам'ять ліквідованого аятоли Алі Хаменеї. Що відповіла Україна.
Посольство Ірану в ПАР надіслало українському дипвідомству повідомлення про відкриття книги скорботи за загиблим аятолою та його поплічниками.
Посол України в ПАР Олександр Щерба опублікував свою відповідь на цю пропозицію:
«Ваша Високоповажність, Пане Посол, оскільки Ви офіційно повідомили про книгу скорботи в памʼять аятоли Хаменеї та військового керівництва Ірану, вважаю за потрібне нагадати Вам наступне.
Як військові союзники російської федерації, лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян - чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, - убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів Shahed та іншої військової технології, яку Ваш уряд так охоче постачав росії.
Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці.
Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей - навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого.
Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом.
Пане Посол, я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику.
Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає».
Тетяна Коріненко.
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06.03.2026 14:41 Відповісти
если дипломат говорит нет - то это не дипломат
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06.03.2026 17:21 Відповісти
Не дорого.
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06.03.2026 14:41 Відповісти
Як чотири дорожні розв'язки в Чікаго.
Як і кажу, керосин спалено, бомби упущені вниз. Мули мають за це заплатити. Власними головами і розбитими заводами. Краще, звичайно, щоб вони швидше перешли на сторону добра і спокутувати свою провину перед мирним людством. Відкривши, наприклад, другий фронт в Астрахані.
Але як ні - то ні.
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06.03.2026 15:10 Відповісти
ну-ну, що у нас над головами літає???, і це ще у мусумьманських свиней не має ЯБ, а якби було то ракети не летіли б на Абу-ДАбі а летіли би на Рим Париж і Лондон, а про дешеву нафту прийшлось забути, це не війна Ізраїля, а світова війна з терористами які як ***** прикриваються знищенням нації для того щоб прото вдержатись у владі. у вільних демократичних країнах там гандонам як ***** нічого не світить.
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06.03.2026 15:45 Відповісти
У французів теж є ядерна зброя,і у британців
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06.03.2026 16:14 Відповісти
 
 