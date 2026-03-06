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Перші 100 годин війни з Іраном коштували США майже $4 мільярди, - дослідження
Перші сто годин військової операції США проти Ірану обійшлися американському бюджету приблизно у 3,72 мільярда доларів.
Таку оцінку оприлюднили експерти Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
За їхніми підрахунками, середні витрати становили близько 891,4 мільйона доларів на добу.
Найбільшою статтею витрат стали боєприпаси, використані під час ударів по території Іран. За перші 100 годин бойових дій американські військові застосували бомби та ракети загальною вартістю приблизно 3,1 мільярда доларів.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+10 YU ST
показати весь коментар06.03.2026 14:09 Відповісти Посилання
+9 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар06.03.2026 14:07 Відповісти Посилання
+8 Михайло Иляш
показати весь коментар06.03.2026 14:09 Відповісти Посилання
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копійкиценти ...
Тромб сказав , що Байден , на Укрвїну аж 300 млрд витратив ...
Зараз вони використрвують б/к зроблений колись ... а тепер будуть використовувати зброю і ********** зроблені зараз - за значно вищими цінами .
але на даний момент все виглядає так, шо будуть закидувати старими авіабомбами, яких із часів холодної війни лишилось як гною, ну ілітаки + паливо.
ще доведеться патрулювати ормузьку протоку, але тут насправді цим і араби зайнятися можуть - їм потрібніше.
введи пошліни!
доні!
пограй на біржі своїми дебільними коментами, будь чого!
доні!
ти імператор мірааааа.......
А от починати операцію за 1 млрд $ / день, в якої вірогідність успіху біля 25% ? Лудоман трамп - обома руками за. Дивіться, хаменеї і 50 ноунеймів вбито!
Посольство Ірану в ПАР надіслало українському дипвідомству повідомлення про відкриття книги скорботи за загиблим аятолою та його поплічниками.
Посол України в ПАР Олександр Щерба опублікував свою відповідь на цю пропозицію:
«Ваша Високоповажність, Пане Посол, оскільки Ви офіційно повідомили про книгу скорботи в памʼять аятоли Хаменеї та військового керівництва Ірану, вважаю за потрібне нагадати Вам наступне.
Як військові союзники російської федерації, лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян - чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, - убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів Shahed та іншої військової технології, яку Ваш уряд так охоче постачав росії.
Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці.
Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей - навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого.
Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом.
Пане Посол, я не знайомий з Вами і не маю до Вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику.
Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає».
Тетяна Коріненко.
Як і кажу, керосин спалено, бомби упущені вниз. Мули мають за це заплатити. Власними головами і розбитими заводами. Краще, звичайно, щоб вони швидше перешли на сторону добра і спокутувати свою провину перед мирним людством. Відкривши, наприклад, другий фронт в Астрахані.
Але як ні - то ні.