Перші 100 годин війни з Іраном коштували США майже $4 мільярди, - дослідження

Перші сто годин військової операції США проти Ірану обійшлися американському бюджету приблизно у 3,72 мільярда доларів.

Таку оцінку оприлюднили експерти Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За їхніми підрахунками, середні витрати становили близько 891,4 мільйона доларів на добу.

Найбільшою статтею витрат стали боєприпаси, використані під час ударів по території Іран. За перші 100 годин бойових дій американські військові застосували бомби та ракети загальною вартістю приблизно 3,1 мільярда доларів.

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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