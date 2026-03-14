Ликвидированы все пожары после ночной атаки РФ на Киевскую область. ФОТОрепортаж
По состоянию на 14:00 14 марта все пожары, возникшие в результате ночного российского обстрела Киевской области, ликвидированы, ведутся восстановительные работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Восстановительные работы продолжаются
В настоящее время подразделения ГСЧС продолжают аварийно-восстановительные работы на местах происшествий.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
- Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
- Президент Зеленский заявил, что основной целью РФ была энергетика Киевского региона.
- По данным Минэнерго, враг атаковал энергетику Киева и области, в столице и 6 областях наблюдаются отключения.
