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Ліквідовано всі пожежі після нічної атаки РФ на Київщину. ФОТОрепортаж

удар рф по Київщині

Станом на 14:00 14 березня усі пожежі, що виникли внаслідок нічного російського обстрілу Київщини, ліквідовано, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Відновлювальні роботи тривають

Наразі підрозділи ДСНС продовжують аварійно-відновлювальні роботи на місцях подій.

удар рф по Київщині
удар рф по Київщині
удар рф по Київщині
удар рф по Київщині
удар рф по Київщині
удар рф по Київщині
удар рф по Київщині

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.
  • Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
  • Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.
  • За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.

Також читайте: Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, шестеро поранених

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Київська область (4644) обстріл (34588) ДСНС (5364)
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