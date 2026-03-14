Ліквідовано всі пожежі після нічної атаки РФ на Київщину. ФОТОрепортаж
Станом на 14:00 14 березня усі пожежі, що виникли внаслідок нічного російського обстрілу Київщини, ліквідовано, тривають відновлювальні роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Відновлювальні роботи тривають
Наразі підрозділи ДСНС продовжують аварійно-відновлювальні роботи на місцях подій.
Що передувало?
- Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.
- Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
- Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.
- За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.
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