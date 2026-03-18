Дело экс-заместителя главы ОП Смирнова будут рассматривать коллегиально: первое заседание в ВАКС

В Высшем антикоррупционном суде Украины состоялось первое подготовительное заседание по делу экс-заместителя главы ОП Андрея Смирнова и бизнесмена Игоря Чернышева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Transparency International Ukraine.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня, 18 марта 2026 года, в ВАКС состоялось первое подготовительное заседание по делу экс-заместителя главы ОП Андрея Смирнова и владельца строительной компании Игоря Чернышева", - говорится в сообщении.

Читайте также: Дело экс-заместителя главы ОП Смирнова: ВАКС продлил срок исполнения обязанностей

Коллегиальное рассмотрение дела

В начале заседания защитник Иващенко подал ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела, поскольку считает, что это способствует эффективному и беспристрастному судебному рассмотрению дела.

Судья Виталий Крикливый удовлетворил это ходатайство и назначил дело к коллегиальному рассмотрению. Полностью провести первое подготовительное заседание не удалось.

Читайте также: Дома на побережье и миллионные активы: дело экс-заместителя главы ОП Смирнова направлено в суд, - САП

Дело Смирнова

В апреле 2025 года Андрею Смирнову было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК Украины, а владельцу строительной компании "Релик Инвест" Игорю Чернышеву - по ч. 3 ст. 369 УК Украины.