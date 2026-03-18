Дело экс-заместителя главы ОП Смирнова будут рассматривать коллегиально: первое заседание в ВАКС
В Высшем антикоррупционном суде Украины состоялось первое подготовительное заседание по делу экс-заместителя главы ОП Андрея Смирнова и бизнесмена Игоря Чернышева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Transparency International Ukraine.
Коллегиальное рассмотрение дела
В начале заседания защитник Иващенко подал ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела, поскольку считает, что это способствует эффективному и беспристрастному судебному рассмотрению дела.
Судья Виталий Крикливый удовлетворил это ходатайство и назначил дело к коллегиальному рассмотрению. Полностью провести первое подготовительное заседание не удалось.
Дело Смирнова
- Напоминаем, что НАБУ и САП подозревают бывшего заместителя главы ОП Андрея Смирнова в незаконном обогащении. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.
- 28 мая 2024 года Антикоррупционный суд назначил Смирнову меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн.
- 30 мая 2024 года за бывшего заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, внесли залог.
- 16 апреля 2025 года бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины было сообщено о подозрении.
- 5 мая 2025 года экс-заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 18 млн грн.
- 6 мая 2025 года за бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова внесли залог в размере 18 млн грн.
В апреле 2025 года Андрею Смирнову было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК Украины, а владельцу строительной компании "Релик Инвест" Игорю Чернышеву - по ч. 3 ст. 369 УК Украины.
